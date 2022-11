Beko s'associe à Water.org pour fournir un accès à l'eau potable à 10 000 Kenyans

Le partenariat de Beko avec Water.org, cofondé par Matt Damon et Gary White, aidera à développer des solutions d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour des familles dans le besoin au Kenya, en s'appuyant sur les 48 millions de vies que l'organisation a déjà changées grâce à l'eau potable

ISTANBUL, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Beko, l'une des trois plus grandes marques d'électroménager en Europe*, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Water.org pour soutenir un programme communautaire qui permettra à 10 000 Kenyans dans le besoin d'avoir accès à de l'eau potable et à des solutions d'assainissement.

Selon Water.org, 15 % des Kenyans dépendent de sources d'eau non améliorées telles que des étangs, des puits peu profonds et des rivières, tandis que 41 % des Kenyans manquent d'installations sanitaires de base. Ces défis sont encore plus fréquents dans les régions rurales, où les gens sont souvent incapables de se connecter à l'infrastructure d'eau courante.

Grâce à ce partenariat de deux ans, Beko soutiendra Water.org et son partenaire local, AMFI Kenya, l'Association des institutions de microfinance, afin de contribuer au développement et à la promotion de solutions permettant l'accès à l'eau potable dans les bidonvilles urbains et les zones rurales dépourvues de sources d'eau fiables.

Le programme comprendra la mise au point de matériel et d'activités d'apprentissage pour permettre aux communautés d'accéder à des prêts abordables, afin qu'elles puissent installer des puits, des réservoirs d'eau, des filtres, des systèmes de collecte des eaux de pluie et des solutions d'assainissement. Ce partenariat aidera également à mobiliser des investissements en capital d'un total de 700 000 dollars américains pour des prêts dans le domaine de l'eau et de l'assainissement afin d'avoir un impact sur les communautés difficiles à atteindre.

Akın Garzanlı, directeur du marketing, Arçelik, a déclaré : « L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain fondamental, et tout obstacle à celui-ci menace sérieusement le bien-être et compromet le développement social et économique. Au cœur de bon nombre de nos innovations et de nos solutions se trouve la reconnaissance du fait que des ressources comme l'eau sont incroyablement précieuses. Cela est vrai pour nos consommateurs dans le monde, que nous encourageons à économiser de l'eau grâce à notre technologie et à notre philosophie, et pour ceux qui n'ont pas accès à de l'eau propre et potable. Nous sommes fiers de soutenir Water.org et de partager nos compétences et nos ressources pour offrir un accès durable à des sources d'eau aux familles dans le besoin. »

Gary White, PDG et co-fondateur de Water.org, a ajouté : « Nous apprécions le soutien de Beko pour aider à changer des vies au Kenya en offrant un accès à l'eau potable ou à des solutions d'assainissement. Ensemble, nous donnerons un accès durable à l'eau potable aux familles dans le besoin, ainsi que l'espoir, la santé et les opportunités qui en découlent. »

Ce partenariat s'appuie sur les engagements ambitieux et le travail accompli à ce jour par Arçelik, société mère de Beko, pour promouvoir une consommation plus responsable de l'eau. Il comprend le développement d'appareils électroménagers de pointe pour aider les ménages à réduire le gaspillage de l'eau, ainsi que l'utilisation des dernières technologies dans ses propres opérations de production pour accroître l'efficacité hydrique dans toutes les régions où se trouvent ses fournisseurs.

Beko opère au Kenya depuis 10 ans et sa conviction qu'une vie saine n'est possible que sur une planète saine est au coeur des préoccupations de l'entreprise, du développement de produits aux décisions commerciales et à son désir de s'engager auprès des communautés difficiles à atteindre à travers le monde. Ce nouveau partenariat offre à Beko une occasion précieuse de tirer parti de son expertise et de ses ressources considérables, afin de développer et produire un impact positif pour les consommateurs kenyans.

Beko est la marque internationale d'appareils ménagers d'Arçelik, un fabricant international d'appareils électroménagers qui commercialise 12 marques et emploie plus de 45 000 personnes dans le monde. Beko est l'une des trois premières grandes marques d'électroménager en Europe*. La marque est le partenaire principal de l'équipe masculine de basket-ball de Fenerbahçe.

Beko s'investit, depuis des années, dans une mission de sensibilisation de l'opinion publique sur l'importance de vivre plus sainement et se concentre sur le développement de technologies et produits qui rendent possible et pratique un mode de vie sain. La mission de la marque Beko est « une vie saine n'est possible que sur une planète saine. ». Beko s'engage à protéger la planète en concevant et en fabriquant des produits plus éco-performants, et en investissant dans l'utilisation efficace des ressources en matière de production.

www.beko.com

*Source Euromonitor International Limited ; Gros appareils ménagers selon les « Appareils majeurs » dans Appareils ménagers 2022ed, volume de vente, données de 2021.

Water.org est une organisation internationale à but non lucratif qui a transformé positivement plus de 48 millions de vies dans le monde avec un accès à l'eau potable ou à l'assainissement. Fondée par Gary White et Matt Damon, Water.org est pionnière des solutions financières axées sur le marché pour la crise mondiale de l'eau. Ils donnent de l'espoir aux femmes, de la santé aux enfants et un avenir radieux aux familles depuis 30 ans.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://water.org

