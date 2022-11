Beko s'associe à Youreko pour aider les consommateurs à faire des choix grâce à l'outil d'économies d'énergie

ISTANBUL, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Beko, l'une des principales marques d'électroménager en Europe*, est ravie d'annoncer son intégration à Youreko, un outil d'efficacité énergétique qui aide les consommateurs à faire des choix durables et à comprendre les coûts financiers de fonctionnement lorsqu'ils choisissent de nouveaux appareils.

L'intégration de l'outil Youreko sur le site web de Beko fournit aux consommateurs des informations sur l'efficacité énergétique des appareils Beko par rapport aux modèles traditionnels et sur les économies que les consommateurs pourraient réaliser à long terme avec les appareils du fabricant. L'outil complète les listes des lave-linge, lave-séchoir, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs de Beko.

Actuellement opérationnel sur le site Web de Beko au Royaume-Uni, le partenariat Youreko sera également mis en œuvre sur les sites Web de Beko en Roumanie et en Pologne, afin d'aider les consommateurs européens à calculer leur potentiel d'économies.

L'utilisation efficace des ressources est une priorité essentielle pour Beko, en particulier dans le contexte économique et climatique actuel. Cette intégration avec Youreko est une extension de l'engagement continu de la marque à fournir des produits à ses consommateurs pour encourager un mode de vie durable.

L'outil aide les consommateurs sur les sites Web de Beko en leur fournissant plus d'informations sur la consommation d'énergie et le coût financier du fonctionnement d'un appareil en particulier. Grâce à un système d'évaluation facile à lire à trois niveaux, or, argent ou bronze, l'outil indique où l'argent et l'énergie peuvent être le plus économisés, aidant ainsi les consommateurs à prendre des décisions d'achat plus éclairées.

En intégrant Youreko dans ses produits, Beko est également en mesure de faire une recommandation intelligente aux consommateurs sur la base de l'indice d'efficacité énergétique d'un produit. Ce calcul est basé sur une comparaison avec un modèle plus traditionnel et similaire de l'appareil.

Akin Garzanli, directeur du marketing chez Arçelik, dont Beko est l'une des principales marques, a déclaré : « Chez Beko, nous savons que les consommateurs veulent être bien informés lorsqu'ils décident d'un achat important, en particulier lorsqu'il s'agit d'appareils ménagers qui dureront longtemps. Bien sûr, étant donné le paysage financier actuel, chaque centime économisé compte. Nous espérons qu'avec l'intégration de Youreko sur nos sites, nous contribuerons à donner à nos consommateurs les moyens de prendre des décisions grâce à des informations qui leur sont pertinentes. »

L'outil d'économie d'énergie Youreko peut être utilisé sur le site Web de Beko Royaume-Uni, avec de nombreux produits qui aident les consommateurs à améliorer la vie durable à la maison.

Notes aux rédacteurs

À propos de Beko :

Beko est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, un fabricant multinational d'appareils électroménagers qui travaille avec 12 marques et emploie plus de 45 000 personnes dans le monde. Elle est l'une des trois premières marques de gros appareils électroménagers en Europe* dans le secteur des produits blancs.

Beko se concentre depuis des années sur les modes de vie sains, en sensibilisant le public et en développant des produits qui rendent possible et pratique un mode de vie sain. La mission de la marque Beko est la suivante : « un mode de vie sain n'est possible que sur une planète saine ». Beko s'engage à protéger la planète en concevant et en fabriquant des produits économes en énergie et en investissant dans l'efficacité des ressources dans la production.

* Source Euromonitor International Limited ; Gros appareils électroménagers selon la catégorie « Gros appareils électroménagers » dans Appareils de consommation 2022ed, volume de détail, données de 2021. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beko.com/ .

À propos de Youreko :

L'outil d'économies d'énergie de Youreko présente l'efficacité énergétique des produits en termes financiers sur les sites Web des fabricants et des détaillants. Cela permet aux gens de comprendre l'impact de l'efficacité énergétique sur leur porte-monnaie, ce qui les aide dans leur parcours d'achat.

L'approche innovante de Youreko en matière d'efficacité énergétique fournit également aux fabricants et aux détaillants un moyen utile de commercialiser leurs produits efficaces. Les meilleurs produits se distinguent clairement lorsque les utilisateurs peuvent voir le réel avantage financier d'acheter un appareil plus efficace.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.youreko.com

