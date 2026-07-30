Beko veröffentlicht den integrierten Bericht 2025 und zieht Bilanz über die Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz

Die Veröffentlichung des integrierten Berichts 2025 von Beko unterstreicht die Tatsache, dass das Unternehmen zum dritten Mal in Folge in das globale Nachhaltigkeitsranking des TIME-Magazins aufgenommen wurde – und dabei den ersten Platz in seiner Branche verteidigte

ISTANBUL, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Beko hat seinen integrierten Bericht 2025 veröffentlicht, der einen umfassenden Überblick über die finanzielle, ökologische und soziale Leistung des Unternehmens im vergangenen Jahr bietet. Gleichzeitig wurde Beko zum dritten Mal in Folge vom TIME Magazine zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt und behauptete damit den ersten Platz in seiner Branche. Die in Zusammenarbeit mit Statista verliehene Auszeichnung bestätigt unabhängig den jahrelangen gewolltenund messbaren Fortschritt.

Can Dincer, Beko CEO Beko Integrated Report 2025

Der Bericht dokumentiert konkrete Ergebnisse aus allen Produktionsstandorten von Beko weltweit. Im Jahr 2025:

Durch Energieeffizienzprojekte an den verschiedenen Produktionsstandorten konnten 69.562 GJ Energie eingespart und damit CO₂-Äquivalent-Emissionen in Höhe von 5.297 Tonnen vermieden werden.

Die Abfallverwertungsquote in allen Produktionsstätten lag bei 98,6 %, bei einem Zielwert von 99 %.

Die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien stieg von 90,2 MWp im Vorjahr auf 96 MWp. Beko hat zudem einen Anteil von 63,5 % Ökostrom erreicht – auf dem Weg zu 100 % in allen Produktionsstätten bis 2030.

Projekte zur Wassereffizienz und zur Regenwassernutzung an verschiedenen Standorten führten zu einer Gesamteinsparung von 219.114 m3.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein umfassender Wandel in der Fertigungsindustrie. Drei Produktionsstätten von Beko wurden im Rahmen des „Global Lighthouse Network" des Weltwirtschaftsforums ausgezeichnet, wobei das Werk in Ulmi zusätzlich die seltenere Auszeichnung „Sustainability Lighthouse" erhielt. Die Grundsätze, die Ulmis Ansatz zugrunde liegen, werden auf das gesamte Produktionsökosystem von Beko ausgeweitet, während das Unternehmen die umweltfreundliche Produktion ausbaut. Beko betreibt derzeit weltweit 13 Smart Factories – ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Robotik – und strebt bis Ende 2026 eine Zahl von 17 an.

Im Bereich der Kreislaufwirtschaft haben die an mehreren Standorten ansässigen Aufarbeitungszentren von Beko allein im Jahr 2025 mehr als 148.000 Haushaltsgeräte wieder auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat seit 2014 1,98 Millionen Elektro- und Elektronik-Altgeräte in seinen eigenen Recyclinganlagen verwertet und im Jahr 2025 31.665 Tonnen recycelte Kunststoffe in seinen Produkten verwendet.

Über das gesamte Produktportfolio hinweg stammten im Jahr 2025 72,6 % des Umsatzes von Beko aus CO₂-armen Produkten – eine Zahl, die sowohl den Umfang des energieeffizienten Sortiments des Unternehmens als auch die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Geräten widerspiegelt, die Umweltbelange berücksichtigen.

„Die Auszeichnung durch das TIME-Magazin in drei aufeinanderfolgenden Jahren ist von Bedeutung, da sie zeigt, dass Nachhaltigkeit ein grundlegender Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Beko ist", sagte Can Dinçer, CEO von Beko. „Unsere Fabriken durchlaufen einen doppelten Wandel, bei dem wir sowohl mit der Dekarbonisierung als auch mit der Digitalisierung konfrontiert sind. Dieser Fortschritt ist zielgerichtet und messbar, und in unserem integrierten Bericht wird genau dargelegt, wie dies geschieht. Während sich die Welt auf die COP31 vorbereitet, ist es für ein Unternehmen am glaubwürdigsten, seine Arbeit zu zeigen, anstatt sie nur anzukündigen. Genau das tun wir."

Die jährliche Liste des Magazins „TIME" bewertet weltweit mehr als 5.000 Unternehmen hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Leistung, ihrer Transparenz sowie ihrer ESG-Berichterstattung. Die Tatsache, dass Beko auch unter immer strengeren Standards weiterhin berücksichtigt wird, deutet auf ein Geschäftsmodell hin, bei dem Nachhaltigkeit strukturell in alle Geschäftsbereiche, Lieferketten und Produktportfolios integriert ist.

Neben seinem integrierten Bericht hat das Unternehmen auch seinen zweiten TSRS-konformen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der gemäß den „Türkiye Sustainability Reporting Standards" (TSRS) erstellt wurde – der türkischen Umsetzung der vom International Sustainability Standards Board (ISSB) herausgegebenen IFRS-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Bericht ist öffentlich zugänglich und enthält detaillierte Angaben zu den klimabezogenen Risiken, Chancen, Unternehmensführung, Strategie und Leistung des Unternehmens.

ÜBER BEKO EUROPE

Beko Europe ist ein führendes Haushaltsgeräteunternehmen, das auf einem langfristigen Engagement für Europa aufbaut und sich darauf konzentriert, den Alltag durch zuverlässige, innovative und nachhaltige Produkte und Lösungen zu verbessern. Mit starken Kompetenzen in den Bereichen Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Design verbindet Beko Europe industrielle Größe mit Kundennähe und liefert Haushaltsgeräte, die Leistung, Effizienz und Zuversicht in den Alltag der Haushalte bringen. Als Teil von Beko, das als Europas führender Hersteller von Haushaltsgeräten gilt [1], vereint Beko Europe ein Portfolio von 16 vertrauenswürdigen Marken, darunter Beko, Whirlpool [2], Hotpoint, Indesit und Bauknecht. Das Unternehmen verbindet fortschrittliche Technologien, eine starke Kundenorientierung und einen wachsenden Fokus auf Konnektivität, Einbaulösungen, Design und Energieeffizienz. Mit rund 15.000 Mitarbeitern betreibt Beko Europe 11 Produktionsstandorte in Italien, Polen, Rumänien und der Slowakei.

Beko Europe unterstützt das Engagement seiner Muttergesellschaft, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erzielen, im Einklang mit dem Pariser Abkommen und der „Science-Based Targets"-Initiative. Die Nachhaltigkeitsleistung von Beko wurde zudem zum siebten Mal in Folge mit der höchsten Punktzahl im „S&P Global Corporate Sustainability Assessment" innerhalb der Branche „DHP Household Durables" gewürdigt, basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025 [3].

www.bekoeurope.com

[1] Quelle: Euromonitor International Limited; Ausgabe „Consumer Appliances 2026", Beko Corp, Großgeräte gemäß „Major Appliances", GBO, Einzelhandelsvolumen, Daten von 2025.

[2] Das Lizenzrecht ist auf bestimmte Rechtsgebiete beschränkt.

[3] Die dargestellten Daten stammen von Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.