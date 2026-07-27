Beko、2025年統合報告書を公表、ネットゼロに向けた長年の歩みを示す

Beko、2025年統合報告書を公表 — TIME誌の世界サステナビリティランキングへの3年連続選出と業界首位の維持が、報告書に示された進展を裏付け

イスタンブール, 2026年7月27日 /PRNewswire/ -- Bekoは2025年統合報告書を公表し、過去1年間の同社の財務・環境・社会面の実績を包括的に示しました。また、BekoはTIME誌の「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」に3年連続で選出され、業界1位を維持しました。TIME誌とStatistaによるこの選出は、長年にわたる計画的かつ測定可能な進展を、独立した立場から裏付けるものです。

本報告書では、Bekoの世界各地の製造拠点における具体的な成果を示しています。2025年の主な実績は以下のとおりです。

Can Dincer, Beko CEO Beko Integrated Report 2025

各生産拠点のエネルギー効率化プロジェクトにより、69,562GJの省エネルギーを実現し、5,297トンのCO₂e排出を回避しました。

全製造拠点における廃棄物リサイクル率は、目標の99％に対して98.6％に達しました。

再生可能エネルギーの設備容量は、前年の90.2MWpから96MWpに増加しました。Bekoはまた、2030年までに全製造拠点で使用する電力を100％グリーン電力にするという目標に向けて取り組んでおり、グリーン電力比率は63.5％に達しました。

各拠点の水利用効率化および雨水回収プロジェクトにより、合計219,114m³の節水を実現しました。

これらの数値の背景には、製造体制全体に及ぶ変革があります。Bekoの製造拠点3カ所がWorld Economic ForumのGlobal Lighthouse Networkに認定され、そのうちウルミ工場は、より希少な「持続可能性のライトハウス（Sustainability Lighthouse）」にも指定されました。Bekoが環境負荷の低い生産を拡大する中、ウルミ工場の手法を支える考え方は、同社の製造エコシステム全体へと展開されています。Bekoは現在、人工知能、機械学習、ロボット技術を備えたスマート工場を世界で13カ所運営しており、2026年末までに17カ所に増やすことを目標としています。

循環型経済の面では、Bekoが各地で運営する再生整備センターが、2025年だけで14万8,000台を超える家電製品を市場に再投入しました。同社は2014年以降、自社のリサイクル施設を通じて198万台のWEEE（廃電気・電子機器）をリサイクルし、2025年には製品に31,665トンの再生プラスチックを使用しました。

Bekoの製品ポートフォリオ全体では、2025年の売上高の72.6％を低炭素製品が占めました。この数値は、同社が展開する省エネ製品群の規模と、環境問題に対応する家電への消費者需要の高まりを反映しています。

「TIME誌に3年連続で選出されたことには大きな意味があります。サステナビリティがBekoの事業の根幹にあることを示しているからです」と、Beko最高経営責任者のCan Dinçerは述べました。「当社の工場では、脱炭素化とデジタル化という二つの変革が同時に進んでいます。この進展は計画的かつ測定可能なものであり、当社の統合報告書では、その実現方法を明確に示しています。世界がCOP31に向けて準備を進める中、企業の信頼性を最も確かに裏付けるのは、取り組みを宣言することではなく、実際の行動で示すことです。当社はまさにそれを実践しています。」

TIME誌の年次ランキングでは、世界の5,000社を超える企業を対象に、環境・社会面の実績、透明性、ESG報告を評価しています。基準がますます厳格化する中でもBekoが継続して選出されていることは、サステナビリティが事業運営、サプライチェーン、製品ポートフォリオ全体に構造的に組み込まれた同社のビジネスモデルを示しています。

Bekoは統合報告書に加え、2回目となるTSRS準拠のサステナビリティ報告書も公表しました。同報告書は、トルコ・サステナビリティ報告基準（Türkiye Sustainability Reporting Standards、TSRS）に従って作成されています。TSRSは、International Sustainability Standards Board（ISSB）が発行したIFRSサステナビリティ開示基準をトルコが採用したものです。同報告書は一般公開されており、同社の気候関連リスク、機会、ガバナンス、戦略、実績について詳細な情報を開示しています。

Bekoについて

Bekoは、世界各地で確固たる事業基盤を持つ国際的な家電企業で、子会社を通じて55か国超で事業を展開しています。従業員約4万5,000人を擁し、欧州、アジア、アフリカ、中東など複数の地域に生産拠点を有しています。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスに基づいて使用しています。Bekoは、市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電企業であり、2025年の連結売上高は107億ユーロに達しました。Bekoは世界各地に28か所の研究開発・デザインセンターおよびオフィスを構え、2,000人を超える研究開発従事者が在籍しています。また、国際特許出願件数はこれまでに4,500件を超えています。同社は、S&P Global Corporate Sustainability Assessment（CSA）のDHP家庭用耐久財産業（DHP Household Durables Industry）において、7年連続で最高スコアを獲得しました（2025年10月16日付の結果に基づく）。**同社は、TIME誌とStatistaによる2026年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」ランキングで世界第89位となり、3年連続で業界首位を維持しました。Bekoのビジョンは「世界を尊重し、世界中で尊敬される（Respecting the World, Respected Worldwide.）」です。

www.bekocorporate.com

*ライセンスの適用は特定の法域に限定されます。

**記載されているデータは、Bekoの親会社であるArçelik A.Ş.に帰属します。

SOURCE Beko