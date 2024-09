Belebender Kaffeespaß mit Eco-Card Photobooth auf der Seamless Europe 2024

Gamification der personalisierten Kartenausgabe

MÜNCHEN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Um die steigende Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten Erlebnissen zu befriedigen, arbeitet Goldpac mit Käfer zusammen, um den Besuchern der Seamless ein interaktives Fotokarten-Ausgabeerlebnis zu bieten.

Wenn sich Besucher dem Stand von Goldpac in Halle B36 nähern, werden sie in eine Neon-Galerie geschleust, in der sie eine gamifizierte Kartenausgabe erleben. Besucher können eine sofort ausgestellte Öko-Fotokarte ausprobieren, die aus wiederverwendetem Kaffeesatz hergestellt wird. Mit dieser Karte erhalten sie dann einen attraktiven Kaffeerabatt in den Käfer-Verkaufsstellen auf dem Messegelände. Ein ausgezeichneter koffeinhaltiger Leckerbissen und ein Souvenir zur Erinnerung an den Besuch auf der Seamless Europe!

Neben anderen neonbeleuchteten Stationen können Besucher mit den Möglichkeiten experimentieren, die sich ihnen beim Einsteigen und bei der Kartenausgabe bieten, und sich eine Reihe von Karteneffekten und -technologien der Superlative ansehen.

Ein tragbarer All-in-One-Drucker für die Kartenausgabe (PIE001) ermöglicht einen sofortigen Registrierungs- und Kartenausgabeprozess, der in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden kann. Ausgestattet mit integriertem PC, Touchscreen und anpassbaren eKYC-Komponenten, zeigt eine Demonstration der Mitarbeitendenkarte die Möglichkeiten für eine Vielzahl von kartenbezogenen Funktionen, einschließlich intelligenter ID-Fotoerfassung.

Das komplette Onboarding und die Ausgabe von Debitkarten beginnt auf dem vielseitigen Smart Terminal (SST502), das biometrische, Identifikations- und Dokumentenscans sowie zahlreiche Kontoverwaltungsvorgänge und den Belegdruck umfasst.

Mit dem ausgedruckten Beleg können Besucher am Self-Service Kiosk (ACE301) die bei der Anmeldung ausgewählte Zahlungskarte sofort ausgeben lassen. Durch diese Selbstbedienungsmöglichkeit werden unnötige Warteschlangen vermieden und der Publikumsverkehr in Filialen reduziert.

Fesselnde Premium-Kartendesigns wecken das Interesse der Verbraucher und fördern die Nutzung. Die einzigartigen und komplizierten Branding-Elemente von Kartenemittenden reichen von umweltfreundlichen Materialien bis hin zu LED, Metall und Diamanten, um nur einige zu nennen.

Besucher können ihre Kreativität auch mit dem On-Demand-DIY-Kartendrucker (DCE160) ausleben. Erstellen und drucken Sie einzigartige Bilder über die mobile Plattform von Goldpac, indem Sie ein Bild hochladen und einen KI-Filter verwenden, um für Spaß und Unterhaltung zu sorgen. Die Bilder werden vor dem Druck durch den KI-gestützten, regelbasierten Inhaltsprüfungsdienst GoldAudit geprüft.

Informationen zur Goldpac Group (03315.HK)

Goldpac bietet Produkte und Lösungen an, die den vielfältigen Anforderungen der Finanzbranche an sichere, bequeme und einfach zu bedienende Zahlungslösungen gerecht werden. Diese Lösungen umfassen Onboarding-, Personalisierungs- und Ausgabesysteme für Zahlungsmittel, Selbstbedienungskioske und Desktop-Drucker.

Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren tätig, unter anderem in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Sozialversicherung, Gesundheitswesen, Verkehr, Einzelhandel, mobiler Zahlungsverkehr, Identität, Zahlungsplattformen für Dritte und andere Sicherheitsdienste.

www.goldpacfintech.com

Kathy Mak

(852)28716212

[email protected]