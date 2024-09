Un café revigorant avec le Photobooth Eco-Card au Seamless Europe 2024

Gamification de l'expérience d'émission de cartes personnalisées

MUNICH, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Satisfaisant la demande croissante des consommateurs pour des expériences personnalisées, Goldpac s'associe à Käfer pour offrir une expérience interactive d'émission de cartes-photos aux visiteurs de Seamless.

Lorsque les visiteurs s'approcheront du stand de Goldpac au salon B36, ils seront transportés dans une salle d'arcade illuminée de néons pour une expérience ludique d'émission de cartes. Les invités peuvent essayer une carte photo écologique fabriquée à partir de marc de café recyclé. Avec cette carte, les visiteurs bénéficient d'une réduction intéressante sur le café dans les points de vente Käfer à l'intérieur du site. Une excellente boisson caféinée et un souvenir pour commémorer leur visite à Seamless Europe.

Sous d'autres stations éclairées au néon, les visiteurs peuvent expérimenter des expériences rationalisées de l'embarquement du consommateur à l'émission de la carte et voir un éventail d'effets et de technologies de cartes superlatives.

Une imprimante portable tout-en-un pour l'émission de cartes (PIE001) présente un processus d'enregistrement et d'émission de cartes instantané, applicable à un large éventail d'industries. Équipée d'un PC intégré, d'un écran tactile et de composants eKYC personnalisables, une démonstration de carte d'employé met en évidence ses capacités pour une variété de fonctions liées à la carte, y compris la capture intelligente d'une photo d'identité.

Un parcours complet d'accueil et d'émission de cartes de débit commence sur le terminal intelligent à multiples facettes (SST502) qui englobe la biométrie, l'identification et la numérisation de documents ainsi que de nombreuses opérations de gestion de compte et d'impression de reçus.

Une fois le reçu imprimé, les visiteurs peuvent s'approcher du kiosque en libre-service (ACE301) pour émettre instantanément la carte de paiement choisie lors de l'embarquement. Ce parcours du consommateur en libre-service permet d'éviter les files d'attente évitables et de réduire le trafic en agence.

Le design captivant des cartes premium suscite l'intérêt des consommateurs et favorise leur utilisation. Ces éléments uniques et complexes de la marque de l'émetteur vont des matériaux écologiques aux LED, en passant par le métal et les diamants incrustés, pour n'en citer que quelques-uns.

Les visiteurs peuvent également laisser libre cours à leur créativité grâce à l'imprimante de cartes de bricolage à la demande (DCE160). Créez et imprimez des images uniques via la plateforme mobile de Goldpac en téléchargeant une photo et en utilisant un filtre d'IA amusant. Les images sont soumises au service de vérification du contenu basé sur les règles GoldAudit, optimisé par l'IA, avant d'être imprimées.

Goldpac fournit des produits et des solutions qui répondent aux divers besoins du secteur financier en matière de solutions de paiement sécurisées, pratiques et faciles à utiliser. Ces solutions couvrent l'accueil des utilisateurs, la personnalisation et les systèmes d'émission de dispositifs de paiement, les kiosques en libre-service et les imprimantes de bureau.

Ses activités couvrent un large éventail d'entreprises et de secteurs, notamment les services financiers, les télécommunications, la sécurité sociale, les soins de santé, les transports, le commerce de détail, les paiements mobiles, l'identité, les plateformes de paiement de tiers et d'autres domaines de services de sécurité.

