Belkin International recebe o prêmio Sustainability Leadership Award na Sustainability Awards 2021

No ano passado, a Belkin alcançou 100% de neutralidade de carbono em seu armazém Indiana, EUA, neutralidade de 25% de carbono em emissões de escopo 2 para suas operações globais, redução de plástico em sua faixa de cabos em 90%, seus carregadores sem fio em 48% e carregamento sem fio em 81%. Alinhada com seu compromisso corporativo de ser 100% neutra em carbono até 2025, a Belkin desenvolveu iniciativas claras para as mudanças climáticas, embalagens e resíduos eletrônicos para alcançar um futuro mais limpo e sustentável para todos.

"A sustentabilidade é um pilar fundamental dos valores da Belkin e estamos empenhados em fazer nossa parte, devido ao grande impacto que a natureza de nosso negócio pode ter no planeta, tanto em despesas quanto preservação", disse Steve Malony, CEO da Belkin International. "Por mais arrasador que o conceito de incorporar sustentabilidade em todos os aspectos do negócio possa parecer em nosso setor, estamos determinados a manter nossos padrões. Estamos honrados em sermos reconhecidos por nossos esforços pelo Business Intelligence Group este ano e continuamos focados em alcançar nossos objetivos e estabelecer novas referências ano após ano."

"Temos orgulho de recompensar e reconhecer a Belkin por seus esforços de sustentabilidade", disse Maria Jimenez, diretora de indicações do Business Intelligence Group. "Ficou claro para os nossos juízes que sua visão e estratégia continuarão a oferecer resultados para um mundo mais limpo e sustentável. Parabéns!"

Sobre a Belkin

A Belkin é uma líder de mercado de acessórios que oferece soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio e casa inteligente para uma ampla variedade de produtos eletrônicos de consumo e ambientes empresariais. Projetada no sul da Califórnia e vendida em mais de 50 países em todo o mundo, a Belkin cria produtos que capacitam as pessoas por meio da tecnologia, seja em casa, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International se uniu à Foxconn Interconnect Technology para reforçar sua influência global e continua sempre inspirada nas pessoas e no planeta em que vivemos.

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer o verdadeiro talento e o desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de premiação do setor, executivos de negócios, aqueles com experiência e conhecimento, são os avaliadores dos programas. O sistema de pontuação exclusivo e único da organização mede seletivamente o desempenho em vários domínios de negócios e, em seguida, recompensa as empresas cujas conquistas estão acima das de seus colegas.

