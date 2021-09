Belkin International reçoit le prix du leadership en matière de développement durable lors des Sustainability Awards 2021

Au cours de la dernière année, Belkin a atteint une neutralité carbone de 100 % dans son entrepôt de l'Indiana, aux États-Unis, une neutralité carbone de 25 % dans ses émissions indirectes (portée 2) pour ses activités à l'échelle mondiale, une réduction de 90 % du plastique dans les emballages de sa gamme de câbles, de 48 % dans ceux de sa gamme de tablettes de recharge sans fil et de 81 % dans sa gamme de bornes de recharge sans fil. Conformément à son engagement d'être 100 % carboneutre d'ici 2025, Belkin a mis au point des initiatives claires en termes de changement climatique, d'emballage et de déchets électroniques afin d'assurer un avenir plus propre et plus durable pour tous.

« La durabilité est un pilier clé des valeurs de Belkin, et nous sommes déterminés à faire notre part compte tenu de l'impact considérable que la nature de notre entreprise peut avoir sur la planète, tant sur le plan des dépenses que de la préservation, a déclaré Steve Malony, président-directeur général de Belkin International. Même si le concept d'intégration de la durabilité dans tous les aspects de l'entreprise peut sembler écrasant dans notre industrie, nous sommes déterminés à respecter nos normes. Nous sommes honorés d'être reconnus pour nos efforts par le Business Intelligence Group cette année et nous demeurons concentrés sur l'atteinte de nos objectifs et l'établissement de nouveaux jalons année après année. »

« Nous sommes fiers de récompenser et de reconnaître Belkin pour ses efforts en matière de développement durable, a déclaré Maria Jimenez, chef des mises en candidature, Business Intelligence Group. Il était clair pour nos juges que la vision et la stratégie de Belkin continueront de produire des résultats pour un monde plus propre et plus durable. Félicitations! »

À propos de Belkin

Belkin, en tant que l'un des leaders du marché des accessoires, fournit des solutions d'alimentation en électricité, de protection, de productivité, de connectivité et de sonorisation en proposant une vaste gamme d'appareils électroniques grand public et de bureautique. Conçus en Californie du Sud et commercialisés dans plus de 50 pays du monde entier, les produits de Belkin permettent l'autonomisation des gens par la technologie, que ce soit à la maison, au travail ou en voyage. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology pour consolider son influence mondiale, mais demeure toujours aussi inspirée par la planète et les personnes qui l'occupent.

© 2021 Belkin International, Inc. et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître le véritable talent et la performance supérieure dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de prix de l'industrie, ce sont des dirigeants d'entreprise – c'est-à-dire ceux qui ont l'expérience et les connaissances – qui jugent les programmes. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure de façon sélective les performances dans plusieurs domaines d'activité, puis récompense les entreprises dont les réalisations dépassent celles de leurs pairs.

