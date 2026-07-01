Bell Integration se joindra à NiCE dans le cadre du NiCE World London, les 1er et 2 juillet 2026

Parlons de la refonte de votre expérience client grâce à l'IA

LONDRES, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration annonce aujourd'hui son rôle de partenaire Or et de sponsor Or du NiCE World London, le rendez-vous incontournable de l'IA appliquée à l'expérience client (CX) destiné aux organisations qui souhaitent traduire les ambitions en résultats concrets et mesurables grâce à l'automatisation, à l'orchestration et aux expériences intelligentes.

NICE World Bell Integration is a Gold Sponsor

Cet événement de deux jours, qui se tiendra à l'Olympia, à Kensington, les 1er et 2 juillet 2026, réunira plus de 1 500 dirigeants du secteur, professionnels et innovateurs, et présentera les dernières innovations, perspectives et stratégies concrètes qui façonnent l'avenir de l'expérience client. Cet événement promet d'offrir une vision immersive et concrète de la manière dont l'IA transforme chaque interaction avec les clients.

Bell Integration se réjouit de collaborer avec des organisations prêtes à transformer des stratégies d'IA complexes en actions évolutives. Bell aide ses clients à tirer le meilleur parti des solutions d'IA NiCE, sans avoir à changer de plateforme, en leur permettant d'offrir un service proactif, une personnalisation en temps réel et une orchestration fluide entre les canaux numériques et humains.

Darren Rushworth, président, NiCE International : « Nous sommes ravis que Bell Integration, notre partenaire UK&I Implementation 2025, soit à nouveau le sponsor du NiCE World London. Il est essentiel pour les organisations qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de l'IA de faire le lien entre la stratégie et l'exécution. Bell Integration allie innovation en matière d'IA, expertise CX et expérience éprouvée de mise en œuvre pour traduire une vision en des résultats commerciaux mesurables ».

La couche de données et d'intelligence CX

Au cœur des modèles CX opérationnels basés sur l'IA se trouve une couche d'intelligence et de données en temps réel qui apprend en permanence de chaque interaction, de sorte que chaque échange s'appuie sur les enseignements tirés des interactions précédentes. Plutôt que de considérer les données comme un historique destiné à l'établissement de rapports rétrospectifs, cette architecture intègre directement l'intelligence dans la prestation de services en temps réel. En regroupant les données d'interaction, le contexte client, l'automatisation et les flux de travail des agents au sein d'une vue unique et exploitable, le système identifie en temps réel l'intention, le sentiment, le comportement et le contexte du parcours client sur les canaux vocaux, de chat et numériques. Il en résulte un outil opérationnel en constante amélioration qui valorise chaque point de contact avec le client.

Faisal Abbasi, directeur exécutif chargé de l'IA et des données chez Bell Integration : « Les grandes entreprises n'utilisent plus l'intelligence artificielle comme de simples outils d'automatisation isolés, superposés aux processus existants liés à l'expérience client. Au contraire, elles repensent leurs opérations de service en s'appuyant sur des données en temps réel, une prise de décision adaptative et une gestion coordonnée du parcours client. Cela marque un changement radical dans la manière dont l'expérience client est conçue et gérée. »

Pour en savoir plus sur la transformation de vos opérations CX, venez rencontrer l'équipe Bell Integration au NiCE World London, qui se tiendra à l'Olympia, à Kensington, les 1er et 2 juillet 2026, stand G5.

À propos de Bell Integration

Bell Integration est un partenaire technologique international qui propose des services de conseil stratégique, d'expertise en intelligence artificielle et en données, et notamment des services gérés. Ces services incluent des couches d'expérience intelligentes, personnalisées et basés sur l'IA, accompagnées de formations et d'outils d'autonomisation destinés aux équipes en contact avec la clientèle, comprenant notamment des réponses guidées, des agents en apprentissage continu et la synthèse automatisée.

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Finola Sloyan | E [email protected] | T +44 2392 825925

À propos de NiCE

NiCE (NASDAQ : NICE) transforme le monde grâce à l'IA qui donne la priorité aux personnes. Nos plateformes spécialisées alimentées par l'IA automatisent les engagements en actions proactives, sûres et intelligentes, donnant aux individus et aux organisations les moyens d'innover et d'agir, de l'interaction à la résolution. Les plateformes de NiCE sont largement adoptées par des organisations dans plus de 150 pays à travers le monde, connectant les personnes, les systèmes et les flux de travail pour travailler plus intelligemment à l'échelle, élevant la performance à travers l'organisation, délivrant des résultats mesurables prouvés.

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