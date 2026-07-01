Bell Integration wird vom 1. bis 2. Juli 2026 an der NiCE World in London teilnehmen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihre Customer Experience mithilfe von KI neu gestalten können

LONDON, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration gab heute voller Stolz seine Rolle als Gold-Partner und Gold-Sponsor der NiCE World London bekannt – der führenden CX-KI-Veranstaltung für Unternehmen, die über bloße Ambitionen hinausgehen und durch Automatisierung, Orchestrierung sowie intelligente Erlebnisse echte, messbare Ergebnisse erzielen wollen.

NICE World Bell Integration is a Gold Sponsor

Die zweitägige Veranstaltung findet vom 1. bis 2. Juli 2026 im Olympia in Kensington statt und bringt über 1.500 Branchenführer, Fachleute und Innovatoren zusammen, um die neuesten Innovationen, Erkenntnisse und praktischen Strategien zu präsentieren, die die Zukunft des Kundenerlebnisses prägen. Die Veranstaltung verspricht einen umfassenden, praxisnahen Einblick darein, wie KI jede Kundeninteraktion verändert.

Bell Integration freut sich darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, komplexe KI-Strategien in skalierbare Maßnahmen umzusetzen. Bell hilft Kunden dabei, den Wert der NiCE-KI-Lösungen zu maximieren – ohne dass ein Plattformwechsel erforderlich ist –, indem es proaktiven Service, Personalisierung in Echtzeit und nahtlose Koordination über digitale und menschliche Kanäle hinweg ermöglicht.

Darren Rushworth, Präsident von NiCE International: „Wir freuen uns sehr, dass Bell Integration, unser Implementierungspartner des Jahres 2025 für Großbritannien und Irland, erneut die NiCE World London sponsorn wird. Die Verbindung von Strategie und Umsetzung ist entscheidend für Unternehmen, die den vollen Wert von KI erschließen möchten. Bell Integration vereint KI-Innovation, CX-Expertise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung, um den Weg von der Vision zu messbaren Geschäftsergebnissen zu beschleunigen."

Die CX-Intelligenz und -Datenebene

Im Zentrum KI-gestützter CX-Betriebsmodelle steht eine Echtzeit-Intelligenz- und Datenebene, die kontinuierlich aus jeder Interaktion lernt, sodass jede Kundenbeziehung auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Interaktionen aufbaut. Anstatt Daten als historische Aufzeichnungen für rückblickende Berichte zu behandeln, bettet diese Architektur Intelligenz direkt in die Live-Servicebereitstellung ein. Durch die Verknüpfung von Interaktionsdaten, Kundenkontext, Automatisierung und Agenten-Workflows zu einer einzigen, umsetzbaren Ansicht erfasst das System Absichten, Stimmungen, Verhaltensweisen und den Kontext der Kundenreise in Echtzeit über Sprach-, Chat- und digitale Kanäle hinweg. Das Ergebnis ist eine sich kontinuierlich verbessernde operative Ressource, die jeden Kundenkontaktpunkt aufwertet.

Faisal Abbasi, Leiter des Bereichs KI und Daten bei Bell Integration: „Führende Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz nicht mehr als isolierte Automatisierungstools, die auf bestehende CX-Prozesse aufgesetzt werden. Stattdessen gestalten sie ihre Serviceabläufe neu und stützen sich dabei auf Echtzeit-Intelligenz, adaptive Entscheidungsfindung und eine koordinierte Gestaltung der Kundenreise. Dies stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Kundenerlebnisse geschaffen und verwaltet werden."

Um mehr über die Transformation Ihrer CX-Abläufe zu erfahren, besuchen Sie das Team von Bell Integration auf der NiCE World London im Olympia in Kensington am 1. und 2. Juli 2026 am Stand G5.

Informationen zu Bell Integration

Bell Integration ist ein globaler Technologiepartner, der strategische Beratungsleistungen, KI- und Datenberatung sowie insbesondere Managed Services anbietet. Dazu gehören intelligente, personalisierte Erlebnisebenen auf KI-Basis, unterstützt durch Schulungen und Weiterbildungen für Frontline-Teams, einschließlich geführter Antworten, kontinuierlich lernender Agenten und automatisierter Zusammenfassungen.

Medienkontakt

Finola Sloyan | E [email protected] | T +44 2392 825925

Informationen zu NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) transformiert die Welt mit KI, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unsere speziell entwickelten, KI-gestützten Plattformen automatisieren Interaktionen in proaktive, sichere sowie intelligente Maßnahmen, die Einzelpersonen und Organisationen in die Lage versetzen, von der Interaktion bis zur Lösung innovativ zu handeln. Die Plattformen von NiCE, denen Unternehmen in über 150 Ländern weltweit vertrauen, werden branchenübergreifend eingesetzt und verbinden Menschen, Systeme sowie Arbeitsabläufe, um in großem Umfang intelligenter zu arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweislich messbare Ergebnisse zu erzielen.

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