Bella Aurora lance son premier traitement pour les taches blanches sur la peau

« Dans le cadre de mon travail en tant que dermatologue, je vois de nombreuses personnes qui souffrent d'hypopigmentation et qui, pour la plupart, recherchent désespérément un traitement efficace. Avec Repigment, nous avons maintenant la possibilité d'améliorer la vie de ces personnes, ce qui donne à mes dix années de recherche encore plus de sens, affirme le docteur Matteo Bordignon.

C'est en 2013 que le docteur Bordignon a publié2 sa découverte : la protéine MIA, produite anormalement par les mélanocytes, est responsable de l'hypopigmentation ou de la formation de taches blanches sur la peau. Ses études montrent comment la protéine MIA rompt le système d'adhésion des mélanocytes à la membrane basale, ce qui entraîne leur détachement et leur perte. C'est l'absence de mélanocyte qui provoque l'apparition de taches blanches.

REPIGMENT12

Le nouveau traitement de l'hypopigmentation

Repigment, développé par Bella Aurora, est le tout premier traitement efficace contre les taches blanches. Outre le fait qu'il empêche l'apparition de nouvelles taches blanches, ce produit breveté restaure également la pigmentation des zones affectées.

La nouvelle ligne Repigment se compose de la crème repigmentante contenant le peptide Repigma2 qui bloque la protéine MIA, et des capsules RepigmentSun, un complément alimentaire qui prépare la peau à l'exposition au soleil ou aux séances d'UV en cabine.

Recommandations : appliquer la crème deux fois par jour sur les zones concernées et avaler une capsule avec un verre d'eau pendant un repas afin de protéger la peau. Le traitement doit être accompagné d'une exposition à la lumière naturelle du soleil ou aux UV artificiels, sous la surveillance d'un professionnel de santé. Il est conseillé de suivre le traitement pendant une durée minimale de six mois ou jusqu'à ce que la zone soit entièrement repigmentée.

Repigment est disponible sur www.bella-aurora.com.

RÉSULTATS AVÉRÉS

Résultats de 150 jours de traitement et de photothérapie3.

Le traitement doit être poursuivi jusqu'à la repigmentation complète.

#Repigment #TraitementTachesBlanches

À propos de Bella Aurora

Bella Aurora, qui fait partie de Bella Aurora Labs, a une histoire qui remonte à 130 ans. Grâce à son expérience dans l'étude des mélanocytes, Bella Aurora a mis au point une solution efficace pour éliminer les taches brunes de la peau.

Bella Aurora a consacré des décennies de recherche aux différents mécanismes qui influencent les processus de pigmentation de la peau. L'expertise scientifique de l'entreprise dans ce domaine a abouti au lancement sur le marché du produit breveté B-CORE 221TM, une technologie exclusive qui représentera un tournant dans le traitement de la pigmentation anormale.

Elle est déjà solidement implantée en Europe, en Asie et aux États-Unis et vise à devenir un leader mondial incontesté dans le domaine de la pigmentation de la peau, et le numéro un pour l'élimination des taches brunes et des taches blanches.

À propos du docteur Matteo Bordignon

Le docteur Matteo Bordignon a obtenu son diplôme de médecine et de chirurgie avec les meilleures notes et les plus hautes distinctions de l'université de Padoue. En 2009, il s'est spécialisé avec mention en dermatologie et vénéréologie à l'université de Padoue, l'une des plus prestigieuses d'Italie et des plus anciennes du monde. Il est également auteur et co-auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales. Au cours de sa formation, il a participé à des essais cliniques et à des activités de laboratoire. Dans le domaine de la recherche, après avoir étudié le vitiligo pendant des années, le docteur Bordignon est le premier à avoir identifié la relation entre la protéine MIA et cette affection cutanée.

