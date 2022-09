BellSoft lance la plateforme cloud native Alpaquita pour les développeurs Java

La nouvelle offre comprend la seule distribution Java Linux optimisée, qui permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation de RAM

SAN JOSE, Californie, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- BellSoft , le créateur de Liberica JDK, un moteur d'exécution Java progressif pour l'expérience Java la plus complète et contributeur majeur à l'OpenJDK, a annoncé aujourd'hui la sortie de la plateforme cloud native Alpaquita et d' Alpaquita Linux . Ces offres sont conçues pour répondre à la demande croissante de logiciels Java plus efficaces, hautement sécurisés et pris en charge, qui sont plus performants et réduisent les coûts du cloud computing.

« Nous sommes passionnément engagés dans la modernisation de Java pour un monde cloud natif, et nous pensons que la meilleure façon d'y parvenir est la collaboration open source, et c'est pourquoi nous sommes l'un des principaux contributeurs à OpenJDK », a déclaré Alex Belokrylov, PDG et cofondateur de BellSoft. « Avec l'introduction de nouveaux produits aujourd'hui, nous étendons notre leadership dans la communauté Java pour répondre aux points douloureux autour de l'efficacité et du coût, afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création d'applications innovantes, évolutives et cloud natives. »

La plateforme cloud native Alpaquita comprend la nouvelle distribution Alpaquita Linux, Liberica Lite, une version de Liberica JDK spécifiquement optimisée pour les environnements cloud, et Liberica Native Image Kit. La plateforme cloud native Alpaquita est conçue spécialement pour les grandes entreprises qui cherchent à améliorer les pratiques de développement durable et à réduire les coûts et la consommation d'énergie. Elle est idéale pour les charges de travail Java étendues et optimise les ressources du cloud et du matériel afin d'offrir un meilleur retour sur investissement dans le cloud. Les caractéristiques comprennent :

· Consommation optimale de la RAM pour le déploiement de Java ;

· Prise en charge de Java et de GraalVM pour fonctionner dans n'importe quelle infrastructure et sur n'importe quel cloud ;

· Une sécurité de premier ordre renforcée par des fonctionnalités modernes et le suivi des CVE ;

· Prise en charge pour Linux et Java Runtime avec SLA ;

· Empreinte statique minimale pour les applications conteneurisées.

