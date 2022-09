BellSoft lança Alpaquita Cloud Native Platform para desenvolvedores Java

A nova oferta inclui a única distribuição de Java Linux otimizada, que oferece consumo de RAM até 50% mais baixo

SAN JOSE, Califórnia, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BellSoft, criadora da Liberica JDK, um tempo de execução de Java progressivo para a experiência de Java mais completa e uma das principais colaboradoras da OpenJDK, anunciou hoje o lançamento da Alpaquita Cloud Native Platform e da Alpaquita Linux . As ofertas foram desenvolvidas para atender à crescente demanda por softwares mais eficientes, altamente seguros e com suporte para Java que funcionem melhor e reduzam os custos da computação em nuvem.

"Assumimos um compromisso apaixonado com a modernização de Java para um mundo nativo da nuvem e acreditamos que a melhor maneira de conseguir isso é por meio da colaboração de código aberto, e é por isso que somos um dos principais colaboradores da OpenJDK", disse Alex Belokrylov, CEO e cofundador da BellSoft. "Com a apresentação de hoje de novos produtos, estamos ampliando nossa liderança na comunidade Java para resolver pontos problemáticos em torno da eficiência e do custo, para que os desenvolvedores possam se concentrar na criação de aplicativos inovadores, escaláveis e nativos da nuvem."

A Alpaquita Cloud Native Platform inclui a nova distribuição Alpaquita Linux, a Liberica Lite, uma versão da Liberica JDK otimizada especificamente para ambientes em nuvem, e o Liberica Native Image Kit. A Alpaquita Cloud Native Platform foi desenvolvida para grandes empresas que buscam melhorar as práticas de desenvolvimento sustentável e reduzir os custos e o consumo de energia. Ela é ideal para extensas cargas de trabalho Java e otimiza os recursos de nuvem e hardware para oferecer melhores ROI em investimentos em nuvem. Entre as características estão:

Consumo ideal de RAM para implementação de Java;

Suporte a Java e GraalVM para rodar em qualquer infraestrutura e em qualquer nuvem;

Segurança de primeira linha aprimorada com recursos modernos e rastreamento de CVE;

Suporte para Linux e Java Runtime com SLA;

Pegada estática mínima para aplicações conteinerizadas.

Sobre a BellSoft

A BellSoft oferece a mais completa experiência Java. Nossa plataforma Java, a Liberica JDK, oferece uma experiência Java unificada em toda a empresa, oferecendo uma abordagem mais segura, confiável e econômica para o desenvolvimento de aplicativos em qualquer plataforma e em qualquer ambiente. A BellSoft é um dos maiores colaboradores da OpenJDK e é o tempo de execução preferido para VMware, Pivotal, Spring, JetBrains e muito mais. A BellSoft atende a milhões de casos de uso e marcas globais em todos os setores, ajudando as empresas a se prepararem para o futuro todos os dias. Para mais informações, acesse www.bellsoft.com.

