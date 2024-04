BELVEDERE LAUNCHT AUFREGENDE WELTKAMPAGNE MIT GRAMMY-GEWINNER FUTURE UNTER DER REGIE VON OSCAR-PREISTRÄGER TAIKA WAITITI

Zwei weiße Rolls Royce aus den 70er Jahren, krokodillederne Stiefel, eine zu einem Club verwandelte, verfallene Hacienda, ein neuseeländischer Cowboy und hämmernder Sound mit dem legendären Future – all diese Elemente vereinen sich in diesem Spektakel, um die gute alte Zeit wieder aufleben zu lassen.

Der dreiminütige Director's Cut beginnt mit Future, der stilvoll eine Staubstraße entlangfährt, und schließlich nach der neuen und raren Belvedere 10 sucht. Erfolg hat er erst, als er auf Regisseur Taika Waitit trifft und einen komplizierten, verschlüsselten Handschlag mit ihm ausführt, um den Deal für eine Flasche Belvedere 10 zu besiegeln. Christine Centenera, Chefredakteurin der Vogue Australia gestaltete das Kostümdesign, Fotos stammen von Atiba Jefferson, seines Zeichens bekannter Skateboard- und Kulturfotograf. Den Original- Soundtrack produzierte Grammy-Gewinner ATL Jacob, der bereits häufig mit Future arbeitete.

Future sagt zur Entstehungsgeschichte der Kampagne: „Mir gefiel die Bereitschaft, etwas Ungekürztes, Authentisches und Resolutes zu erschaffen. Ein Konzept, das keine Täuschung zulässt, sondern die Dinge auf den Punkt bringt. Eine Kampagne, die auf den Punkt kommt und eine Balance aus Einfachheit und Extravaganz schafft, ganz wie Belvedere 10." Für Taika Waititi, der nicht nur Regie führte, sondern auch mit Future vor der Kamera stand, gibt „es einen schmalen Grat im Luxusbereich aus Humor und Rebellion. Ein seltener Moment, wo beides aufeinandertrifft. Kein Zweifel, Belvedere ist eine der coolsten Spirit-Brands der Welt," sagt Taika.

Ein unverwechselbarer Sinn für Stil

Future, zukunftsorientiert und kreativ, hat zweifelsohne die Musik- und Unterhaltungsindustrie mit Brillanz verändert. Seine frischen Ideen und künstlerischer Einfluss gehen weit über die Musikwelt hinaus, in das Gesamtbild moderner Kultur. Belvedere und Future wissen, wie wichtig es ist, sich treu zu bleiben und einen unverwechselbaren Stil zu entwickeln. Elemente der Kultur, des Stils und Opulenz verbinden beide in einer unbefangenen Feier selbstbewusster Eleganz.

Belvedere 10 ist Haltung und Lebensart

Belvedere 10 repräsentiert nicht nur eine Haltung und Lebensart, sondern feiert auch seinen flüssigen Inhalt als moderne Ikone brachialer Eleganz. Zehn extravagante Ebenen der Flasche stehen als Tribut an den akribischen Herstellungsprozess in zehn Schritten. Das Weiß der Flasche symbolisiert die Reinheit des Vodkas, während die markant geformte Oberfläche an einen geschliffenen Diamanten erinnert – eine Anspielung auf den hochwertigen Diamond Rye Roggen, der die Grundlage für Belvedere 10 bildet.

Produziert von:

Hungry Man and Bandits

ÜBER FUTURE

Wenn ein Trend einen Namen hat, dann ist es der des legendären Rappers, Sängers und Produzenten Future aus Atlanta. Von der Dungeon Family, für die er in einem Keller Beats bastelte, wurde er ein Superstar der Generationen, dessen Präsenz von der Straße bis zur Met Gala reicht. Er brachte den Rap buchstäblich mit ins Weiße Haus, als Präsident Barack Obama zu seinem Fünffach-Platin-Knaller „Jumpman" [mit Drake] mitperformte. Dutzende von Platin-Auszeichnungen sammelte er bislang ein und erreichte, als einer der wenigen Rappern den Diamant-Status für "Life Is Good" [feat. Drake] im Jahr 2020, was zu den meistverkauften Stücken aller Zeiten zählt. Nicht zu vergessen, sein Geschichtsbucheintrag als „erster Künstler, der zwei Billboard Top 200 Nummer-Eins-Alben hintereinander veröffentlichte." Titelseiten auf Billboard, Clash, GQ, Rolling Stone, The Source, XXL und weitere folgten, zusammen mit TV-Auftritten bei Saturday Night Live und Ellen. Im Jahr 2019 erhielt er einen GRAMMY® Award in der Kategorie „Best Rap Performance" für „King's

Dead" mit Jay Rock, Kendrick Lamar und James Blake. Kanye West holte ihn als Executive Producer für sein Album „Donda 2", außerdem wirkte er an zwei Tracks mit. Gunnas „Pushin P" mit Young Thug folgte, einem weiteren Chartstürmer. Auf seinem neunten Album, „I Never Liked You", blickt Future nach vorne. Mit Erscheinen war es sein achtes Nummer-1-Album in den Billboard 200 Charts mit den meisten Sieben-Tage- Verkäufen seiner bisher glanzvollen Karriere und er erhielt den GRAMMY® Award für die „beste melodische Rap-Performance" für „WAIT FOR U" mit Drake und Tems. Billboard, Complex, Rolling Stone und Vulture lobten das Album als „sofort erkennbar und leicht von früheren Werken zu unterscheiden", und GQ ging sogar so weit, ihn zum „besten lebenden Rapper" zu küren.

ÜBER BELVEDERE

Berühmt für sein Engagement in Handwerkskunst und Exzellenz, wird Belvedere Vodka in einer der ältesten Destillerien hergestellt, die seit dem Jahr 1910 polnischen Vodka produziert. Belvedere wird weltweit für seine moderne und stilvolle Haltung gefeiert, und hat Vodka vollkommen neu definiert. Die Destillateure von Belvedere schöpfen aus der 600-jährigen Geschichte polnischer Vodkaherstellung, um aus Roggen einen außergewöhnlichen Vodka unverwechselbaren Geschmacks und Charakters handwerklich zu erschaffen.

Belvedere Vodka empfiehlt massvoll-geniessen.de

