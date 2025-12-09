BEN y Skye Inteligencia anunciaron la creación de Skye Salud, una plataforma soberana de inteligencia aumentada para la atención sanitaria en México

WILMINGTON, Delaware y CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Brand Engagement Network, Inc. (Nasdaq: BNAI) ("BEN"), desarrollador de sistemas de IA multimodales seguros y regulados para industrias reguladas y Skye Inteligencia LATAM ("Skye Inteligencia"), empresa de tecnología de IA centrada en Latinoamérica, anunciaron la creación de Skye Salud, una entidad mexicana de nueva creación que comenzará a desarrollar una plataforma soberana de inteligencia aumentada destinada a apoyar la modernización en la prestación de servicios de salud en todo México.

El sistema de salud de México presta servicio a más de 130 millones de personas. Este sistema enfrenta desafíos importantes relacionados con el tratamiento de enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, que padecen más de 14 millones de adultos y otras enfermedades muy extendidas, como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Muchos centros de salud dependen de registros en papel o sistemas electrónicos fragmentados, lo que genera omisiones en la continuidad de la atención, documentación y eficiencia operativa. Skye Salud se fundó para comenzar a abordar estas necesidades mediante el desarrollo de capacidades modernas y seguras de inteligencia aumentada adaptadas al entorno clínico de México.

Skye Salud se encuentra en fase inicial de desarrollo y se construirá como una plataforma segura y nativa en español, diseñada para integrarse con los sistemas existentes, respaldar los flujos de trabajo clínicos, reforzar la documentación y ayudar a mejorar el acceso a la atención en salud en todas las instituciones sanitarias de México. El trabajo de desarrollo avanzará de acuerdo con los requisitos normativos, técnicos e institucionales.

"México representa una oportunidad de mercado importante para apoyar la modernización de la asistencia en salud mediante inteligencia aumentada segura", afirmó Tyler Luck, director ejecutivo interino de BEN. "Skye Salud está en consonancia con la estrategia de BEN en los sectores regulados y se desarrollará para respaldar los esfuerzos continuos destinados a reforzar la infraestructura clínica".

En próximos anuncios, se brindarán más detalles sobre las alianzas y los planes de implementación. El lanzamiento inicial está previsto para el primer trimestre de 2026, sujeto al progreso del desarrollo y la preparación institucional.

ACERCA DE BRAND ENGAGEMENT NETWORK, INC. (BEN) - Brand Engagement Network, Inc. (BEN) (Nasdaq: BNAI) desarrolla agentes de IA conversacionales centrados en el cliente y diseñados para sectores regulados. Su modelo de lenguaje de interacción patentado (ELM™), con generación aumentada por recuperación, permite a las empresas implementar una IA multimodal y centrada en el cumplimiento normativo en chat, voz, avatares y canales digitales. BEN cuenta con 21 patentes otorgadas, una cartera de propiedad intelectual en aumento y adopción temprana en los sectores de ciencias biológicas, salud, seguros, servicios financieros, hostelería, comercio minorista y automotriz, y se sitúa en la convergencia entre la adopción de IA empresarial y la creciente demanda normativa. Para más información, visite www.beninc.ai.

ACERCA DE SKYE INTELIGENCIA LATAM - Skye Inteligencia LATAM es una empresa de tecnología de inteligencia artificial centrada en América Latina dedicada a implementar soluciones de IA seguras y soberanas adaptadas a los sectores regulados y las necesidades del sector público de la región. Skye Inteligencia se ha aliado con BEN para ofrecer plataformas de IA conformes con la normativa y gestionadas a nivel local que aborden los desafíos críticos de infraestructura en los sectores de salud, gubernamental y empresarial de América Latina.

