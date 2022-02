Benchling erwirbt Overwatch Research, um Durchbrüche für Biopharma-Unternehmen zu beschleunigen

Der führende Anbieter von Cloud-Lösungen für Forschung und Entwicklung erwirbt die branchenweit erste umfassende, cloud-native In-vivo-Lösung und baut seine Präsenz in Europa aus

SAN FRANCISCO, 25. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Benchling , Pionier der R&D Cloud für die Biotechnologiebranche, hat die Übernahme von Overwatch Research , ein in Belfast ansässiges Startup-Unternehmen, das Software zur Beschleunigung der In-vivo-Forschung entwickelt. Das konfigurierbare, durchgängige Studienmanagement- und -durchführungssystem von Overwatch erweitert die Möglichkeiten der R&D Cloud von Benchling, die als zentrale Anlaufstelle für biotechnologische Forschung und Entwicklung dient. Durch diese Akquisition wird Benchling die erste umfassende, Cloud-native In-vivo-Lösung der Branche schaffen und sein Angebot für frühe Entwicklung vervollständigen und den Kunden helfen, ihre Produkte schneller in die Klinik zu bringen.

In-vivo-Studien sind ein entscheidender Bestandteil der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln und müssen vor der ersten Anwendung eines Arzneimittels am Menschen durchgeführt werden. Dieser Prozess wird als präklinische Entwicklung bezeichnet.

Benchling und Overwatch teilen die Vision, Forschung und Entwicklung digital zu transformieren. Wissenschaftler, die sich bei der Erfassung und Analyse komplexer experimenteller Daten auf Papiernotizen, Tabellenkalkulationen und andere manuelle Verfahren verlassen, haben oft Schwierigkeiten, die Ergebnisse zu reproduzieren - ein grundlegender Bestandteil der wissenschaftlichen Methode. Allein in den USA wurden die jährlichen wirtschaftlichen Kosten der biomedizinischen Forschung - einschließlich In-vivo-Studien -, die nicht repliziert werden können, auf 10 bis 50 Milliarden Dollar geschätzt. Einem aktuellen Bericht des The Reproducibility Project: Cancer Biology zufolge, konnte mehr als die Hälfte der hochwirksamen Krebslaborstudien nicht repliziert werden.

„Unsere Software geht die zentralen Herausforderungen an, die zur Krise der präklinischen Reproduzierbarkeit beitragen. Dies hilft biopharmazeutischen Unternehmen und Auftragsforschungsinstituten (CROs), Fehler zu reduzieren, das Vertrauen in First-in-Human-Studien zu erhöhen und letztendlich Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen", sagte

Chris Armstrong, Mitbegründer und CEO von Overwatch. „Durch die Integration unserer Möglichkeiten für In-vivo-Studien in die branchenführende R&D Cloud von Benchling können wir mehr Wissenschaftler erreichen und ihnen helfen, erste Forschungsergebnisse in lebensrettende Produkte umzusetzen."

„Overwatch hat uns mit seiner Fähigkeit beeindruckt, das erste wirklich moderne Produkt für In-vivo-Studien zu entwickeln, das von seinen Kunden geliebt wird", sagte Sajith Wickramasekara, CEO und Mitbegründer von Benchling. „Viele unserer Biopharma- und CRO-Kunden sind auf der Suche nach einem umfassenden Angebot, das die bioanalytischen Fähigkeiten von Benchling mit dem In-vivo-Studienmanagement von Overwatch verbindet, und wir freuen uns darauf, dass Overwatch dieser wachsenden Nachfrage gerecht wird. Die Aufnahme des Overwatch-Teams bei Benchling wird auch unsere Präsenz in Europa verstärken."

Benchling verzeichnete in seinem Geschäftsquartal, das im Oktober 2021 endete, ein dreistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und eine Steigerung der Kundenzahl um 70 %. Im letzten Jahr hat Benchling neue Fähigkeiten und Lösungen eingeführt, einschließlich der Unterstützung für Early Development und RNA-Therapeutika. In nur etwas mehr als einem Jahr seit dem Eintritt in den EMEA-Markt hat Benchling über 120 Kunden in Europa erreicht, darunter Alchemab Therapeutics, AviadoBio Ltd, Cutiss AG, das Tree of Life-Programm des Wellcome Sanger Institute, Selexis SA und Syngenta, und sein europäisches Team auf mehr als 90 Mitarbeiter erweitert.

Informationen zu Benchling

Benchling ist der Pionier der R&D Cloud, einer Software für die Biotechnologiebranche. Mehr als 200.000 Wissenschaftler in über 700 Unternehmen und 7.000 Forschungseinrichtungen weltweit nutzen die R&D Cloud von Benchling, um bahnbrechende Entdeckungen zu machen und die nächste Generation von Medikamenten, Lebensmitteln und Materialien schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen. Die R&D Cloud hilft diesen Organisationen, ihre wissenschaftlichen Prozesse zu modernisieren und die Zusammenarbeit zu beschleunigen, damit sie die Komplexität der Biologie in weltverändernde Ergebnisse umsetzen können. Weitere Informationen finden Sie unter Benchling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

