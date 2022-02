Benchling acquiert Overwatch Research pour accélérer les avancées des sociétés biopharmaceutiques

Le leader du R&D Cloud fait une acquisition pour créer la première solution in vivo complète et native cloud du secteur et renforcer sa présence en Europe

SAN FRANCISCO, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- Benchling , pionnier du R&D Cloud alimentant le secteur de la biotechnologie, a annoncé qu'il avait fait l'acquisition de Overwatch Research , une start-up basée à Belfast, qui crée un logiciel destiné à accélérer la recherche in vivo. Le système de gestion et d'exécution des études configurable et de bout en bout d'Overwatch élargit les capacités du R&D Cloud de Benchling, qui sert de source unique de vérité pour la R&D en biotechnologie. Grâce à cette acquisition, Benchling va créer la première solution in vivo complète et native cloud du secteur, complétant son offre de développement précoce et aidant les clients à accélérer le délai de livraison des produits aux cliniques.

Les études in vivo sont une composante essentielle de la découverte et du développement de médicaments et sont requises avant toute première étude sur l'homme d'un médicament. Ce processus est connu sous le nom de développement préclinique.

Benchling et Overwatch partagent l'objectif de transformer numériquement la R&D. Les scientifiques qui s'appuient sur des carnets papier, des feuilles de calcul et d'autres processus manuels pour saisir et analyser des données expérimentales complexes ont souvent du mal à reproduire les résultats, un élément fondamental de la méthode scientifique. Rien qu'aux États-Unis, le coût économique annuel de la recherche biomédicale — y compris les études in vivo — qui ne peut être reproduite a été estimé entre 10 et 50 milliards de dollars. Selon un rapport récent de The Reproducibility Project : Cancer Biology, plus de la moitié des études de laboratoire sur le cancer à fort impact n'ont pu être reproduites.

« Notre logiciel s'attaque aux principaux défis qui contribuent au problème de la reproductibilité préclinique. Il aide les entreprises biopharmaceutiques et les organismes de recherche sous contrat (CRO) à réduire les erreurs, à accroître la confiance à l'égard des premières études sur l'homme et, au bout du compte, à fournir des médicaments plus rapidement aux patients », a déclaré

Chris Armstrong, cofondateur et PDG de Overwatch. « En intégrant nos capacités d'étude in vivo dans le R&D Cloud de pointe de Benchling, nous serons en mesure d'atteindre plus de scientifiques et de les aider à transformer les résultats initiaux de la recherche en produits qui sauvent la vie. »

« Overwatch nous a impressionnés par sa capacité à inventer le premier produit vraiment moderne pour les études in vivo qui est adoré par ses clients », a déclaré Sajith Wickramasekara, PDG et co-fondateur de Benchling. Bon nombre de nos clients biopharmaceutiques et CRO sont à la recherche d'une offre complète qui réunit les capacités de bioanalyse de Benchling et la gestion des études in vivo d'Overwatch, et nous avons hâte qu'Overwatch réponde à cette demande croissante. L'accueil de l'équipe d'Overwatch à Benchling renforcera également notre présence en Europe.

Benchling a enregistré une croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires sur 12 mois au cours du trimestre fiscal se terminant en octobre 2021, avec une augmentation de 70 % du nombre de clients sur 12 mois. Au cours de la dernière année, Benchling a introduit de nouvelles capacités et solutions, notamment le soutien au développement précoce et aux thérapies à base d'ARN. Depuis son entrée sur le marché EMEA il y a un peu plus d'un an, Benchling a atteint plus de 120 clients en Europe, dont Alchemab Therapeutics, AviadoBio Ltd, Cutiss AG, le programme Tree of Life du Wellcome Sanger Institute, Selexis SA et Syngenta, et a fait passer son équipe européenne à plus de 90 personnes.

Benchling est le pionnier du R&D Cloud, un logiciel qui alimente l'industrie biotechnologique. Plus de 200 000 scientifiques dans plus de 700 entreprises et 7 000 institutions de recherche dans le monde ont adopté le R&D Cloud de Benchling pour faire des découvertes révolutionnaires et mettre sur le marché la prochaine génération de médicaments, d'aliments et de matériaux plus rapidement que jamais. Le R&D Cloud aide ces organisations à moderniser leurs processus scientifiques et à accélérer la collaboration afin qu'elles puissent convertir la complexité de la biologie en résultats qui changent le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Benchling.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives explicites et implicites. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris nos attentes concernant notre stratégie commerciale, les opportunités de marché et de croissance potentielles et nos projets d'expansion future, constituent des déclarations prospectives. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s'attendre », « potentiel », « avoir l'intention », « peut » et « sera » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de leur première publication et se fondent en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les tendances et les événements futurs qui, selon nous, pourraient avoir une incidence sur notre situation financière, les résultats de nos activités, notre stratégie d'affaires, nos opérations commerciales à court terme et à long terme, nos objectifs et besoins financiers, ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à maintenir nos taux de croissance, nos capacités de vente et de marketing, notre capacité à attirer de nouveaux clients ou à élargir notre portefeuille de clients potentiels et de ventes, le calendrier et le succès de toute nouvelle fonctionnalité et solution que nous introduisons, l'effet des incertitudes liées à la pandémie mondiale de COVID-19 sur nos activités, les résultats de nos activités et notre situation financière, les conditions économiques générales et notre capacité à faire accepter nos solutions par le marché. En outre, nous opérons dans des environnements très concurrentiels et en mutation rapide, et de nouveaux risques peuvent apparaître de temps à autre. Il n'est pas possible pour notre direction de prévoir tous les risques, et nous ne pouvons pas non plus évaluer l'incidence de tous les facteurs sur nos activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute déclaration prospective que nous pouvons faire. Il n'est pas recommandé de considérer les déclarations prospectives comme des prévisions d'événements futurs. Les événements futurs évoqués dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Bien que nous soyons d'avis que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats futurs, les niveaux d'activité, le rendement, les réalisations ou les événements et les circonstances mentionnés dans les déclarations prospectives se produiront.

