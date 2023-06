Benchmark célèbre la réouverture de son site d'ingénierie et de fabrication de classe mondiale à Almelo, aux Pays-Bas

Benchmark Almelo a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, ce qui a rendu nécessaire l'expansion, qui est terminée et a été dévoilée aujourd'hui

TEMPE, Arizona, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Benchmark Electronics, Inc. (NYSE: BHE), un fournisseur mondial de services d'ingénierie, de conception et de fabrication, a célébré aujourd'hui la grande réouverture de son site d'Almelo, aux Pays-Bas, qui dessert des clients dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie, de la médecine et des équipements de semi-conducteurs. Bien que l'usine n'ait jamais été fermée pendant les travaux de rénovation, Benchmark parle de grande réouverture en raison de la revitalisation complète de l'usine, qui a fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement et de modernisation. La société a célébré la grande réouverture d'Almelo le vendredi 23 juin, aux côtés du maire d'Almelo, Arjen Gerritsen, de clients clés et d'un grand nombre de partenaires, de fournisseurs et de dignitaires.

« Le site d'Almelo de Benchmark est un site essentiel de notre réseau mondial qui abrite nos deux centres d'excellence - gestion des fluides et systèmes électromécaniques - ainsi qu'une richesse d'expertise dans d'autres technologies essentielles pour les industries que nous servons », a déclaré Jeff Benck, président et PDG de Benchmark. « Cette revitalisation ajoute de l'espace pour les projets d'un plus grand nombre de clients, de nouvelles capacités et technologies, réduit l'empreinte carbone du site et améliore la qualité de vie de notre base de talents en croissance rapide dans la région. L'ensemble de Benchmark se réjouit aujourd'hui aux côtés de Herman Bartelink, vice-président des opérations en Europe, et de John Perik, vice-président de l'ingénierie de développement, ainsi que de leurs équipes. »

Pour faciliter l'augmentation rapide des projets des clients et de la production au cours des cinq dernières années, Benchmark Almelo a dû augmenter ses talents de 25 % - passant de 480 employés en 2018 à 650 aujourd'hui. Cette croissance a conduit l'équipe dirigeante de Benchmark à investir dans la revitalisation des installations afin d'augmenter et de mieux utiliser l'espace. Il s'agissait notamment de créer des espaces spécialement conçus pour les activités des employés, la collaboration avec les clients, la modélisation 3D, la construction de nouveaux produits, les essais élargis, la formation des employés, etc.

« C'est un honneur d'accueillir nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et la communauté d'Almelo dans nos "nouvelles" installations », a déclaré M. Bartelink. « Nous avons mis sur pied une équipe incroyable, dotée d'un large éventail de compétences, qui produit une excellente valeur ajoutée pour nos clients, alors que la demande pour nos services de réalisation de produits a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes ravis de célébrer notre grande réouverture et de dévoiler le nouveau site d'Almelo. »

Les rénovations sont marquées par l'agrandissement du site de 4 000 m2, qui comprend une augmentation de 3 000 m2 de la surface de production et un nouveau centre de design et d'innovation destiné à accueillir des projets interactifs de conception et de design avec les clients. Benchmark s'est également réorganisé pour permettre un flux de matériaux et de production plus efficace. Les investissements technologiques comprennent un nouveau laboratoire d'impression rapide de prototypes 3D, des améliorations du laboratoire de prototypage, l'installation d'un important laboratoire d'essais de pré-conformité CEM, des améliorations des salles blanches ISO de classe 6 et 7 du site. D'autres améliorations et investissements sont prévus :

Laboratoire d'étalonnage modernisé

Amélioration et extension de la zone de construction des testeurs

Nouvelles lignes de production

Nouvel espace de démonstration des produits

Nouveau centre de formation pour les employés

« Nous sommes heureux de pouvoir faciliter un environnement de conception aussi merveilleux et moderne qui motive et inspire nos employés à fournir le meilleur à nos clients », a déclaré Perik. « Avec ces rénovations, nous portons les services de réalisation de produits de Benchmark à un niveau supérieur ici en Europe en fournissant un espace où les ingénieurs et les fabricants peuvent collaborer étroitement et travailler avec les dernières technologies disponibles. Nos clients seront ravis de pouvoir travailler avec nous dans ce nouvel espace. »

Dans le cadre de la poursuite de son objectif de durabilité visant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, le site a également intégré plusieurs caractéristiques visant à améliorer l'efficacité énergétique. Il s'agit notamment d'une meilleure isolation, de fenêtres à triple vitrage, d'un chauffage plus efficace, de cellules solaires pour alimenter la pompe de chauffage/refroidissement et d'un éclairage LED dans l'ensemble de l'établissement. Grâce à ces améliorations, Almelo a pu réduire de 30 % sa consommation d'énergie par mètre carré.

« À Almelo, de nombreuses entreprises de renom apportent une contribution internationale unique au développement et à la production d'applications de haute technologie. Des concepts d'énergie durable à la robotique et des technologies de santé efficaces à la logistique intelligente », a déclaré le maire d'Almelo, Arjen Gerritsen. « Benchmark Almelo fait partie de ce groupe d'entreprises formidables depuis des années. Dans notre ville et notre région, nous sommes fiers de ces entreprises qui investissent dans les meilleurs talents, l'emploi de qualité et l'innovation continue. La rénovation et la réouverture de Benchmark Almelo constituent un nouvel exemple de la façon dont l'entrepreneuriat technologique, le commerce mondial et l'emploi régional se conjuguent. »

Pour en savoir plus sur Benchmark Almelo et sur les nouvelles fonctionnalités du site, veuillez consulter le site Web à l'adresse https://www.bench.com/almelo-the-netherlands.

À propos de Benchmark Electronics, Inc.

Benchmark fournit des solutions complètes sur l'ensemble du cycle de vie des produits grâce à sa technologie innovante et à ses services de conception technique, en tirant parti de sa chaîne d'approvisionnement mondiale optimisée et en fournissant des services de fabrication de classe mondiale dans les secteurs suivants : aérospatiale commerciale, défense, informatique avancée, communications de nouvelle génération, produits industriels complexes, médical et biens d'équipement à semi-conducteurs. Benchmark opère dans huit pays et ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole BHE.

