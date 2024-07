Benchmark świętuje rozbudowę światowej klasy zakładu produkcyjnego w rumuńskim mieście Braszów

Rozbudowa Benchmark Brasov zwiększy zdolności produkcyjne zakładu ponaddwukrotnie i stworzy 500 nowych miejsc pracy w regionie.

TEMPE, Arizona, 26 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Benchmark Electronics, Inc. (NYSE: BHE), globalny dostawca usług inżynieryjnych, projektowych i produkcyjnych, świętuje dzisiaj otwarcie znacznie rozbudowanego zakładu w rumuńskim mieście Braszów, który jest kontynuacją inwestycji spółki w regionie. Celem tego ruchu jest odpowiedź na popyt wśród klientów na wysoce rozwinięte technologicznie rozwiązania produkcyjne, wspieranie lokalnego i globalnego łańcucha dostaw oraz budowa zespołu skoncentrowanego na kliencie zaangażowanego w optymalizowanie dostarczania, jakości i kosztów oraz usług produkcyjnych i inżynieryjnych. Kluczowe obsługiwane sektory rynkowe obejmują złożony przemysł, medycynę i środki trwałe do produkcji półprzewodników. Spółka świętowała otwarcie w czwartek 25 lipca wspólnie z kluczowymi partnerami oraz dostawcami, lokalnymi dygnitarzami i członkami społeczności.

„Benchmark Brasov, razem z Benchmark Almelo, jest sercem naszej europejskiej działalności. Cieszymy się z rozszerzenia naszych zdolności produkcyjnych, dzięki czemu będziemy mogli lepiej służyć naszym obecnym klientom i odpowiedzieć na duże zainteresowanie nowych, którzy chcą przenieść swoją produkcję do Europy - powiedział Jeff Benck, prezes i dyrektor generalny Benchmark. - Nowa przestrzeń zapewni naszym zespołom produkcyjnym i inżynieryjnym wystarczającą ilość miejsca, aby rozszerzyć naszą działalność we wschodniej Europie i jednocześnie zapewnić większą liczbę miejsc pracy o wysokich zarobkach w Braszowie".

Powiększenie zakładu w Braszowie to część większej strategii spółki Benchmark, której celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych na całym świecie poprzez wykorzystanie obecnych ośrodków i przywództwa w sytuacji, gdy coraz więcej klientów dąży do dywersyfikacji swojej strategii produkcyjnej i wytwarzania produktów bliżej swoich rynków końcowych. Nowe miejsce to nie tylko nowa przestrzeń produkcyjna, ale też lepsza integracja systemów i przepływ pracy w zakładzie.

„To zaszczyt, że możemy powitać naszych partnerów, dostawców i przedstawicieli lokalnej społeczności podczas otwarcia naszego powiększonego zakładu w Braszowie - powiedział Herman Bartelink, wiceprezes działu europejskiego spółki Benchmark. - Nie możemy się doczekać, aby dodać nowe możliwości i zaoferować temu regionowi więcej szans biznesowych i miejsc pracy. Rozbudowa zakładu zapowiadana była już dawno i jestem bardzo dumny z pracy wykonanej przez nasz europejski zespół".

Poza rozbudową Benchmark Brasov będzie szukał nowych pracowników. Spółka poszukuje specjalistów z szerokiego zakresu dziedzin, w tym techników, operatorów maszyn oraz inżynierów elektroników i mechaników. Rozbudowa pozwoli spółce Benchmark na nawiązanie ściślejszej współpracy z lokalnymi uczelniami poprzez zaoferowanie większych możliwości realizowania staży i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Aby dowiedzieć się więcej o Benchmark Brasov i nowym zakładzie, odwiedź stronę https://www.bench.com/brasov-romania.

Benchmark Electronics, Inc.

Benchmark zapewnia kompleksowe rozwiązania w całym cyklu życia produktu, jest liderem dzięki innowacyjnym usługom w zakresie technologii i projektowania inżynierskiego, wykorzystuje swój zoptymalizowany globalny łańcuch dostaw i zapewnia światowej klasy usługi produkcyjne w następujących branżach: komercyjna branża kosmiczna, obronność, zaawansowana informatyka, komunikacja nowej generacji, medycyna, złożony przemysł i środki trwałe do produkcji półprzewodników. Globalna działalność Benchmark obejmuje zakłady w siedmiu krajach oraz obrót akcjami zwykłymi na giełdzie New York Stock Exhange pod symbolem BHE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/568472/Benchmark_ID_21a0ebee881a_Logo.jpg