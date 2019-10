Bentley Systems acelera el enfoque en la ingeniería de infraestructura de las ciudades digitales

Evolución de los sistemas BIM y GIS a través de gemelos digitales en 4D

SINGAPUR, 30 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Conferencia Year in Infrastructure 2019 – Bentley Systems, Incorporated, el proveedor líder a nivel global de software integrales y servicios en la nube de gemelos digitales para evolucionar el diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura, presentó sus nuevas iniciativas de ciudades digitales, en las que aplica gemelos digitales con el fin de lograr operaciones regionales y urbanas más eficaces e infraestructuras más conectadas y resistentes. Los gemelos digitales convergen las representaciones de ingeniería y topografía en 4D de los activos con el fin de permitir que nuevos flujos de trabajo digitales colaborativos sean de utilidad para los planificadores e ingenieros de obras públicas, organismos públicos, gestión y desarrollo de propiedades, así como para las partes interesadas de la ciudad. Los servicios en la nube de gemelos digitales proporcionan un entorno en 4D intuitivo y envolvente que converge el contexto digital y los componentes digitales con la cronología digital para ofrecer gemelos digitales "perdurables" de infraestructura en lugar de ciclos de vida de activos. Para los profesionales de infraestructura, los sistemas BIM y GIS han evolucionado eficazmente a través de los gemelos digitales en 4D.

Greg Bentley, director ejecutivo de Bentley Systems indicó que el principal impulso técnico de "Bentley Systems es el avance de los gemelos digitales en los dominios de infraestructura. En definitiva, esto está disponible para los propietarios de tecnologías y datos (ET) "oscuros" de ingeniería, así como para las federaciones con tecnologías de información (TI) tradicionales y tecnologías operativas recientemente conectadas (OT). En consecuencia, debido a que las oportunidades de obtener beneficios son tan atractivas, nuestra principal iniciativa organizacional es el nuevo grupo de avances de productos de ciudades digitales. 'El acta constitutiva de nuestro grupo de ciudades digitales consiste en implementar gemelos digitales de ingeniería de infraestructura a escala completa de ciudad y al mismo tiempo ayudar con la digitalización a través de los puntos de entrada de todos los departamentos de ingeniería de cualquier municipio utilice la tecnología digital."

De acuerdo con Robert Mankowski, vicepresidente de ciudades digitales, "en Bentley Systems tenemos historias extensas y valiosas respecto a la tecnología geoespacial (GIS) y la metodología BIM para desarrollar aplicaciones de infraestructura municipal que incluyen CAPEX y OPEX". "Hoy, creo que somos los líderes en la innovación del modelado de realidad y de la gestión de datos, así como del modelado geotécnico. Con nuestros nuevos servicios iTwin basados en la nube que recopilan todas estas características, los gemelos digitales de ciudad y campus ahora ofrecen una oportunidad inmediata para ayudar a las ciudades y regiones a enfrentar una amplia gama de desafíos y problemas, lo que mejora el rendimiento de su infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos."

Gemelos digitales de infraestructura para ciudades digitales

Los gemelos digitales a escala de ciudad comenzaron a implementarse y se actualizan a través de la topografía en 4D y el modelado de realidad mediante ContextCapture y Orbit GT para proporcionar modelos en 3D que funcionen de la misma forma a partir de fotogrametría (incluso a partir de UAV) o nubes de punto. El modelado de realidad ofrece un contexto preciso de ingeniería y en condiciones del mundo real para impulsar la planificación, el diseño, la construcción y las operaciones. Los usuarios de las aplicaciones abiertas de Bentley (OpenBuildings, OpenSite, OpenRoads, OpenRail, OpenUtilities) pueden aprovechar este contexto digital para modelar nuevos y mejores edificios, caminos, sistemas de tránsito, túneles, puentes, organismos públicos y mucho más.

Los gemelos digitales en 4D se convierten en un índice común y federativo de la información que anteriormente se encontraba aislada, sin necesidad de que los sistemas de origen cambien sus formatos de datos o entornos existentes. El contexto base de cualquier gemelo digital incluye mallas de realidad, modelos de terreno, imágenes y fuentes GIS. Los modelos de ingeniería (de cualquier software de la metodología BIM) de edificios, calles, sistemas de tránsito, organismos públicos y otros tipos de infraestructura urbana, tanto en la superficie como en el subsuelo, están semánticamente alineados y tienen referencias geográficas para mejorar la eficacia y relevancia de los gemelos digitales a través del tiempo.

Los departamentos de obras públicas, los desarrolladores de propiedades, los organismos públicos y las agencias de transporte, entre otros, ahora tienen acceso a una vista contextual completa y actual del entorno construido. Las empresas de ingeniería y arquitectura podrán desarrollar nuevos servicios que contemplen la actualización y gestión de activos digitales a través de sus ciclos de vida. Además, las ciudades se beneficiarán de los gemelos digitales actuales y activos de la infraestructura y el entorno circundante.

Gemelos digitales para mejorar la sostenibilidad y resistencia

En la actualidad, las ciudades pueden combinar la topografía de la superficie y el subsuelo junto con los datos de ingeniería para desarrollar gemelos digitales en 4D cohesivos con el fin de garantizar el rendimiento, la resistencia y la sostenibilidad de los activos a través del tiempo. Por ejemplo, si utiliza las aplicaciones abiertas de simulación de Bentley durante los ciclos de vida de los activos, se pueden evaluar la resistencia sísmica de los edificios construidos (STAAD), se puede analizar y optimizar la evacuación de vehículos y personas en estaciones, estadios y otros lugares públicos (LEGION y CUBE), así como se puede determinar el impacto de los eventos de inundación como huracanes (OpenFlows FLOOD) y, finalmente, también se puede garantizar la idoneidad de las condiciones del subsuelo para desarrollar proyectos urbanos (PLAXIS, SoilVision).

Gemelos digitales geotécnicos: Presentamos OpenGround

Las aplicaciones de análisis e ingeniería geotécnicos de Bentley potencian a los gemelos digitales del subsuelo que son fundamentales para analizar y gestionar los riesgos en los proyectos y activos de infraestructura. Los gemelos digitales del subsuelo vinculan el modelado del entorno subterráneo, incluida la geología, la hidrología, la química y las propiedades de ingeniería, lo que es posible gracias a las ofertas geotécnicas de Bentley (PLAXIS, SoilVision, Keynetix y gINT). Para ampliar las capacidades de los gemelos digitales del subsuelo, Bentley hoy lanzó OpenGround, un nuevo servicio en la nube (disponible a fines del 2019) para almacenar, gestionar, informar y compartir datos sobre condiciones naturales del terreno.

Gemelos digitales para la red de agua

Desarrollado gracias a su vasta experiencia con software hidráulicos y de hidrología, Bentley presenta OpenFlows WaterOPS para operadores de organismos públicos de aguas residuales y aguas blancas. OpenFlows WaterOPS les proporciona a los organismos públicos de aguas blancas y aguas residuales soporte operativo en tiempo real, planificación de respuestas inteligentes de suministro de agua y rendimiento optimizado, además de inteligencia empresarial que converge TI (GIS) con OT (telemetría, instrumentación SCADA, sensores) y ET (simulación hidráulica). WaterOPS proporciona soporte de decisiones operativas en tiempo real que extiende el control de supervisión y la adquisición de datos (SCADA) para ayudar a los usuarios a monitorear, mantener y pronosticar diversas situaciones de calidad del agua y del sistema hidráulico.

Gemelos digitales para la planificación de la ciudad

Los gemelos digitales para su uso en ciudades cuentan con muchas partes interesadas, incluidos los ciudadanos que no están involucrados directamente en la ingeniería ni la infraestructura. Ahora alojado en Microsoft Azure, OpenCities Planner ofrece gemelos digitales a escala de ciudad y basados en la nube para mejorar la participación de las partes interesadas y de los ciudadanos, así como para simplificar y facilitar el desarrollo urbano. Debido a que aborda una amplia variedad de posibles casos de uso, OpenCitiesPlanner ayuda a los usuarios, a través de dispositivos como anuncios web, móviles, táctiles y digitales, a visualizar y explorar intuitivamente datos 2D, 3D, GIS y otros datos alineados con el modelo de realidad de la ciudad.

Desarrollo digital conjunto para ciudades digitales

(Con Topcon)' El procesamiento de fotogrametría basado en la nube con la tecnología de ContextCapture de Bentley está incorporado en Topcon MAGNET Collage Web, un servicio web para publicar, compartir y analizar datos de captura de realidad. El intrínseco servicio de procesamiento en la nube de ContextCapture de Bentley les permite a los operadores cargar imágenes de UAV directamente en la Web sin necesidad de cumplir con requisitos de hardware avanzados ni de enfrentar restricciones de TI.

Imágenes relacionadas:

La ciudad de Helsinki aprovechó el software de modelado de realidad de Bentley para generar una representación en 3D de dicha ciudad como parte de su iniciativa de la ciudad inteligente, lo que mejoró los servicios y procesos internos. Imagen cortesía de la ciudad de Helsinki.

Águas do Porto, EM utilizó la tecnología Bentley para crear un gemelo digital con el fin de administrar el suministro de agua, las aguas residuales y las aguas pluviales, las costas e inundaciones y así mejorar la capacidad de respuesta y la resistencia. Imagen cortesía de Águas do Porto, EM.

Acerca de las ofertas de ciudades digitales de Bentley Systems

Bentley Systems tiene el compromiso de evolucionar los sistemas GIS y BIM a través de los gemelos digitales de ingeniería de infraestructura en 4D para las ciudades digitales. Los ingenieros, los profesionales geoespaciales y los operadores propietarios de infraestructuras se benefician de las aplicaciones y los servicios en la nube de gemelos digitales que generan avances en el modelado de la realidad ( ContextCapture y OrbitGT); en la planificación, el diseño y las operaciones de sistemas de aguas pluviales, aguas residuales y aguas blancas, así como la resiliencia ante inundaciones (OpenFlows); la planificación y visualización urbana geoespacial (OpenCities Map y OpenCities Planner); la administración de información geotécnica (OpenGround); y las estadísticas y simulaciones de movilidad (LEGION y CUBE).

En el 2018 y el 2019, Microsoft galardonó a Bentley Systems con el premio Partner of the Year en la categoría CityNext. En el 2019, el estudio de mercado ARC Advisory Group, Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM (Herramientas de diseño de ingeniería para plantas, infraestructura y metodología BIM), clasificó a Bentley como la empresa líder en distribución de aguas residuales y aguas blancas.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems es el proveedor líder mundial de soluciones de software para ingenieros, arquitectos, profesionales de la topología geoespacial, constructoras y operadores propietarios encargados del diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura, lo que incluye obras públicas, servicios básicos, plantas industriales y ciudades digitales. Las aplicaciones de modelado abierto basadas en MicroStation de Bentley, además de sus aplicaciones de simulación abierta, aceleran la integración del diseño. Además las opciones ProjectWise y SYNCHRO aceleran la ejecución de proyectos, mientras que AssetWise mejora el rendimiento de redes y activos. Los servicios de iTwin de Bentley abarcan la ingeniería de infraestructura para fomentar, principalmente, la transformación de los sistemas GIS y BIM en gemelos digitales en 4D.

Bentley Systems cuenta con más de 3500 colaboradores, genera ganancias anuales de USD 700 millones en 170 países y ha invertido más de USD 1000 millones en investigación, desarrollo y adquisiciones desde el 2014. Desde sus inicios en 1984, los cinco hermanos fundadores Bentley han sido los dueños mayoritarios de la empresa. www.bentley.com

Bentley, the Bentley logo, AssetWise, ContextCapture, gINT, iTwin, Keynetix, LEGION, MicroStation, OpenBuildings, OpenCities, OpenCities Map, OpenCities Planner, OpenFlows, OpenFlows FLOOD, OpenFlows WaterOPS, OpenGround, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenUtilities, Orbit GT, PLAXIS, ProjectWise, SoilVision, STAAD y SYNCHRO son marcas comerciales registradas o no registradas, o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus filiales que directa o indirectamente forman parte integral de su propiedad. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Follow us on Twitter:

@BentleySystems

FUENTE Bentley Systems, Incorporated

Related Links

http://www.bentley.com



SOURCE Bentley Systems, Incorporated