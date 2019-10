Bentley Systems anuncia los ganadores de los premios Year in Infrastructure 2019

EXTON, Pensilvania, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Bentley Systems, Incorporated, proveedor mundial líder en servicios de software integrales en la nube y gemelos digitales para la promoción del diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura, anunció los ganadores de los premios Year in Infrastructure 2019. El programa anual de premios distingue el trabajo extraordinario de los usuarios de Bentley que promueven el diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura en todo el mundo.

Doce paneles de jurados independientes conformados por expertos del sector eligieron 54 finalistas entre 571 nominaciones enviadas por más de 440 organizaciones de usuarios en más de 60 países.

Bentley Systems premió a los 18 ganadores de los Premios Year in Infrastructure y a los 9 ganadores de los Premios de Reconocimiento Especial en una ceremonia y gala al finalizar la conferencia Year in Infrastructure 2019 en Singapur.

Los ganadores de los Premios de Reconocimiento Especial de Year in Infrastructure 2019 son:

Avance en planificación urbana mediante gemelos digitales

Departamento de Ingeniería Civil y Desarrollo, Región Administrativa Especial de Hong Kong y AECOM

The Town Plaza Urban Design Study for the Establishment of the Kwu Tung North, New Development Area

Hong Kong, Región Administrativa Especial

Avance en sostenibilidad industrial mediante gemelos digitales

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

80MW High-Temperature Ultrahigh-Pressure Gas Power Generation Energy-Saving Renovation Project de Henan Jiyuan Iron & Steel

Jiyuan, provincia de Henan, China

Premio ciudades digitales para caminos integrales mediante gemelos digitales

Shenzhen Highway Engineering Consultant Co., Ltd.

Yangang East Interchange Project

Shenzhen, provincia Guangdong, China

Premio ciudades digitales para aguas integrales mediante gemelos digitales

Águas do Porto, EM

Plataforma Tecnológica para Gestión integrada del ciclo urbano del agua de Oporto, H2PORTO

Oporto, Oporto, Portugal

Avance de resistencia de infraestructura mediante gemelos digitales

Italferr S.p.A.

The New Polcevera Viaduct

Génova, Liguria, Italia

Avance de la industrialización mediante gemelos digitales

Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.

Smart and Digital Application in Heilongjiang Construction Industry Modernization Demonstration Park

Ciudad Harbin, provincia Heilongjiang, China

Avance de la infraestructura económica mediante gemelos digitales

CCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC)

SAPT Automatic Container Yard and Housing Project in Pakistan

Karachi, Sindh, Pakistán

Avance de los flujos de trabajo digital mediante gemelos digitales

Mott MacDonald / Systra Designers junto con Balfour Beatty VINCY SYSTRA empresa conjunta

High Speed Two Sectors N1 and N2 Main Works Civil Contract

Birmingham, sector norte, Reino Unido

Premio defensa del avance del conocimiento de Bentley Institute

Alison Watson, CEO y fundadora de Class of Your Own

Los ganadores de los Premios Year in Infrastructure 2019 por avances digitales continuos en infraestructura son:

Construcción 4D

Mortenson, Clark, empresa conjunta

Chase Center and Warriors Mixed-use Office and Retail Development

San Francisco, California, Estados Unidos

Puentes

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Design and Build Harbour Road 2 Project

Norte de Yacarta, Yacarta, Indonesia

Edificios y campus

Voyants Solutions

Detailed Design, Tendering and Project Management Services for Establishment of 12 IT/Hi-Tech Parks in Bangladesh

Bangladés

Comunicaciones y servicios públicos

POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Technology Application in Miluo Western 220kV Substation Project

Ciudad Miluo, provincia Hunan, China

Ciudades digitales

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co.

Application of Digitalization in Jiujiang Smart Water Management Platform

Jiujiang, Jiangxi, China

Ingeniería geotécnica

ARUP Singapore Pte Ltd.

Tanjong Pagar Mixed Development

Singapur

Fabricación

Hatch

Sulfuric Acid Plant Project in the DRC

Katanga, República Democrática del Congo

Minería e ingeniería para instalaciones mar adentro

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

China Three Gorges New Energy Dalian Zhuanghe III (300MW) Offshore Wind Farm Project

Dalian, Liaoning, China

Generación de energía

Hunan Hydro & Power Design Institute

Hanjiang Yakou Shipping Hub Engineering Project

Yicheng, Hubei, China

Entrega de proyectos

Departamento de Transporte de Carolina del Sur (South Carolina Department of Transportation, SCDOT)

Seamless Information Sharing and Integration Across Multiple Platforms Using ProjectWise

Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos

Vías férreas y tránsito

Italferr S.p.A

AV/AC in Southern Italy, Napoli-Bari Route

Nápoles-Bari, Campaña-Puglia, Italia

Modelado de realidad

MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd

Drone Surveying for BIM and GIS Data Capture - Malaysian Metro Megaproject

Kuala Lumpur, Malasia

Rendimiento de activos para carreteras y vías férreas

Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd

Pan Borneo Highway

Sarawak, Malasia

Carreteras y autopistas

Foth Infrastructure & Environment, LLC

Foth Transforms, Connects, and Revitalizes Cedar Falls, Iowa Corridor

Cedar Falls, Iowa, Estados Unidos de América

Ingeniería estructural

WSP

WSP Delivers Optimized Design for Complex Basement under Iconic Admiralty Arch

Londres, Reino Unido

Rendimiento de servicios y activos industriales

EPCOR Utilities

Implementing Risk Based Asset Management for Power Distribution

Edmonton, Alberta, Canadá

Plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales

Jacobs Engineering Group and Singapore's National Water Agency, PUB

Tuas Water Reclamation Plant

Singapur

Agua, aguas residuales y redes de aguas pluviales

Balfour Beatty, Morgan Sindall, empresa conjunta BAM Nuttall

Thames Tideway Tunnel

Londres, Reino Unido

