Bentley Systems anuncia vencedores do Prêmio "Ano em Infraestrutura de 2019"

EXTON, Pensilvânia, 28 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Bentley Systems, Incorporated, principal provedora global de serviços completos de software e gêmeo digital (digital twin) em nuvem para execução de projetos, construção e operações de infraestrutura, anunciou os vencedores do Prêmio Ano em Infraestrutura de 2019 (Year in Infrastructure 2019). O programa de premiação anual homenageia o extraordinário trabalho dos usuários da Bentley que executam projetos, construção e operações de infraestrutura em todo o mundo.

Doze painéis de jurados independentes, formados por especialistas do setor, selecionaram 54 finalistas de 571 indicações por mais de 440 organizações de usuários, em mais de 60 países.

A Bentley Systems homenageou 18 vencedores do Prêmio Ano em Infraestrutura e nove vencedores do Prêmio de Reconhecimento Especial, em uma cerimônia de gala em 24 de outubro, à conclusão da Conferência Ano em Infraestrutura de 2019 em Singapura.

Vencedores do Prêmio de Reconhecimento Especial do Ano em Infraestrutura de 2019:

Promovendo planejamento urbano com gêmeos digitais

Departamento de Engenharia Civil e Desenvolvimento do governo da Região Administrativa Especial (SAR) de Hong Kong e AECOM

Estudo de Projeto Urbano de Praça da Cidade (Town Plaza) para o estabelecimento da Kwu Tung North, nova área de desenvolvimento de Hong Kong, na Região Administrativa Especial.

Promovendo sustentabilidade industrial com gêmeos digitais

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

Projeto de renovação para economia de energia por geração de força a gás de 80MW, alta temperatura e pressão ultra-alta da Henan Jiyuan Iron & Steel em Jiyuan, Província de Henan, China.

Prêmio Cidades Digitais para vias públicas com gêmeos digitais completos

Shenzhen Highway Engineering Consultant Co., Ltd.

Projeto de Intercâmbio do Leste de Yangang, em Shenzhen, Província de Guangdong, China.

Prêmio Cidades Digitais para água com gêmeos digitais completos

Águas do Porto, EM

Plataforma Tecnológica H2PORTO para a administração integrada do ciclo de água urbana do Porto, na cidade do Porto, Portugal.

Promovendo resiliência da infraestrutura com gêmeos digitais

Italferr S.p.A.

O novo Viaduto de Polcevera em Gênova, Liguria, Itália.

Promovendo a industrialização da construção com gêmeos digitais

Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.

Aplicação inteligente e digital no Parque de Demonstração de Modernização da Indústria da Construção de Heilongjiang, na Cidade de Harbin, Província de Heilongjiang, China.

Promovendo a infraestrutura econômica com gêmeos digitais

CCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC)

Projeto de pátio automático de contêineres e habitação do SAPT do Paquistão, em Karachi, Sindh, Paquistão.

Promovendo fluxos de trabalho com gêmeos digitais

Mott MacDonald / Systra Designers trabalhando com a Balfour Beatty / Vinci Joint Venture

Principal contrato de trabalhos civis em alta velocidade em dois setores, N1 e N2, em Birmingham, Condado de North Sectors, Reino Unido.

Prêmio Defensor do Avanço do conhecimento do Instituto Bentley

Alison Watson, presidente-executivo e fundador da Class of Your Own.

Os vencedores do Prêmio Ano em Infraestrutura de 2019 por adotar avanços digitais em infraestrutura são:

Construção em 4D

Mortenson, Clark – uma Joint Venture

Escritório de uso misto e desenvolvimento de varejo do Chase Center e do Warriors, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos.

Pontes

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Projeto e construção da Harbour Road 2 no Norte de Jacarta, em Jacarta, Indonésia.

Prédios e câmpus

Voyants Solutions

Projeto detalhado, serviços de concorrência e administração de projeto para o estabelecimento de 12 parques de TI/Hi-tech em Bangladesh, Bangladesh.

Comunicações e serviços de utilidade pública

POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Aplicação de tecnologia no projeto da subestação de 220kV no Oeste de Miluo, Cidade de Miluo, Província de Hunan, China.

Cidades digitais

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co.

Aplicação de digitalização na plataforma de administração inteligente da água em Jiujiang, na cidade de Jiujiang, província de Jiangxi, China.

Engenharia geotécnica

ARUP Singapore Pte Ltd.

Desenvolvimento misto na área de Tanjong Pagar, Singapura.

Manufatura

Hatch

Projeto da fábrica de ácido sulfúrico na DRC, em Katanga, República Democrática do Congo.

Mineração e engenharia em plataforma continental

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Projeto de estação eólica em plataforma continental (300MW) da China Three Gorges New Energy Dalian Zhuanghe III, em Dalian, Liaoning, China.

Geração de energia elétrica

Hunan Hydro & Power Design Institute

Projeto da Hanjiang Yakou Shipping Hub Engineering em Yicheng, Hubei, China.

Entrega de projeto

Departamento de Transporte da Carolina do Sul (SCDOT – South Carolina Department of Transportation)

Compartilhamento e integração perfeitos de informações através de múltiplas plataformas usando o ProjectWise, em Colúmbia, Carolina do Sul, Estados Unidos.

Ferrovia e trânsito

Italferr S.p.A

AV/AC no sul da Itália, rota Napoli-Bari, em Napoli-Bari, Campania-Puglia, Itália.

Modelagem da realidade

MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd

Topografia por drone para captura de dados de BIM e GIS – megaprojeto metropolitano na Malásia, em Kuala Lumpur, Malásia.

Desempenho de ativos de estradas e ferroviais

Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd

Rodovia Pan Borneo em Sarawak, Malásia.

Estradas e rodovias

Foth Infrastructure & Environment, LLC

A Foth transforma, conecta e revitaliza Cedar Falls, corredor de Iowa, em Cedar Falls, Iowa, Estados Unidos da América.

Engenharia estrutural

WSP

A WSP disponibiliza projetos otimizados para subsolos complexos sob o icônico Admiralty Arch, em Londres, Reino Unido.

Desempenho de ativos de serviços de utilidade pública e industriais

EPCOR Utilities

Implementação de gestão de ativos baseada em risco para distribuição de energia, em Edmonton, Alberta, Canadá.

Usinas de tratamento de água e águas servidas

Jacobs Engineering Group e Agência Nacional da Água de Singapura, PUB

Usina de recuperação de águas de Tuas, Singapura

Redes de água, águas servidas e águas pluviais

Balfour Beatty, Morgan Sindall, BAM Nuttall Joint Venture

Túnel de Thames Tideway em Londres, Reino Unido.

Descrições detalhadas de todos os projetos indicados estão disponíveis nas versões impressa e digital do 2019 Infrastructure Yearbook da Bentley, que será publicado no início de 2020. Para ver as edições passadas da publicação, acesse o site Anuários da Infraestrutura (Infrastructure Yearbooks) da Bentley.

Imagem e legenda:

Vencedores do Prêmio Ano em Infraestrutura de 2019 da Bentley Systems. Foto por Graham Carlow

