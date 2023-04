BENY élargit son déploiement stratégique de l'énergie propre pour le marché britannique

WENZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- BENY a annoncé que l'inauguration de son dernier système de recharge EV+EMS+PV aurait lieu au Fully Charged LIVE, qui se tiendra du 28 au 30 avril, au stand J42. C'est la première fois que BENY participe au salon automobile, illustrant son engagement envers le marché britannique des nouvelles énergies.

BENY annoncera le lancement de son nouveau chargeur de VE OCPP, capable de recharger un véhicule électrique en une nuit et compatible avec tous les modèles de VE. Il offre des fonctionnalités intelligentes, permettant aux clients de configurer les paramètres et de contrôler la recharge, et peut être couplé avec les installations solaires domestiques de BENY. Le chargeur de VE OCPP de BENY est désormais disponible dans le monde entier, et sert d'alimentation de secours pour les foyers et les petites entreprises grâce à sa configuration en courant continu véhicule-réseau.

Tim Wu, directeur des ventes chez BENY, a déclaré : « Le gouvernement britannique a introduit une nouvelle réglementation sur les exigences en matière de recharge intelligente, qui a pris effet le 30 décembre, ordonnant que la plupart des points de recharge privés dans les environnements domestiques et professionnels incluent des fonctionnalités intelligentes, et certains nouveaux produits de BENY sont conçus pour répondre précisément à cette nouvelle réglementation. » Il a déclaré que le chargeur de VE OCPP de BENY est disponible en version monophasée (7 kW) et triphasée (22 kW). Avec ses configurations murales et montées sur poteau, ainsi que son boîtier résistant à la poussière et à l'eau IP65, le chargeur peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. De plus, le chargeur offre une protection intégrée contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.

BENY est engagé envers une vision globale fondée sur l'ingénierie centrée sur le produit. Nous plaçons les clients au centre de nos décisions les plus stratégiques et nous veillons à jouer notre rôle dans la transition vers une énergie propre en contribuant à la rendre plus efficace, sûre et fiable. Que vous soyez un client actuel ou nouveau, si vous souhaitez ajouter la marque à votre portefeuille de produits, nous sommes impatients de vous accueillir au stand BENY.

À propos de BENY

Fondé en 2011, BENY New Energy est l'un des premiers fabricants de composants de protection au monde et l'un des plus expérimentés. L'entreprise offre de la valeur à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement solaire et séduit les propriétaires et les entreprises, ainsi que les producteurs d'électricité et les investisseurs dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Les activités de BENY en matière de chargeur de VE reposent sur ses 30 ans d'expérience dans la technologie de l'électronique de puissance et sur une expérience partagée en matière de conception et de gestion de produits durables et fiables. La solution de recharge intégrée de BENY offre une capacité de protection élevée, une efficacité supérieure et de nombreuses technologies innovantes plus simples à utiliser. Pour plus d'informations, consultez www.evbeny.com

