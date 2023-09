BENY lidera o caminho em soluções "PV + armazenamento de energia + carregamento" na InterSolar México 2023

WENZHOU, China, 8 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A exposição InterSolar Mexico 2023, tornou-se mais uma vez um ponto central para o setor global de energia renovável, atraindo inúmeras empresas e inovadores líderes. A BENY apresenta seus produtos excepcionais na Booth D.216, oferecendo soluções personalizadas "PV + armazenamento de energia + carregamento" para o mercado mexicano. Esta iniciativa está em resposta direta às políticas locais de energia renovável e ao desenvolvimento de energia sustentável.

O governo mexicano tem se mantido firme em seus esforços para promover o desenvolvimento de energia renovável, com o objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa. As soluções "PV + armazenamento de energia + carregamento" da BENY se alinham perfeitamente com esses compromissos. Ela oferece micro inversores que variam de 500 W a 2800 W e que se integram perfeitamente ao sistema fotovoltaico, com design plug-and-play e adaptabilidade excepcional a várias condições ambientais. Estes micro inversores são equipados com MPPTs independentes e otimizadores paralelos integrados, permitindo a conexão paralela de vários painéis solares e melhorando a eficiência da utilização de energia. Além disso, a aplicação de componentes fotovoltaicos da BENY dentro do sistema aumenta significativamente as medidas de segurança, garantindo a transmissão segura e confiável de correntes elétricas para os usuários finais.

Com a combinação da solução de armazenamento de energia, a BENY aproveitou ainda mais o potencial dos sistemas fotovoltaicos. A capacidade de armazenar energia solar durante o dia e fornecer energia durante a noite ou condições climáticas adversas reduz efetivamente a natureza intermitente da geração de energia solar, melhorando assim a confiabilidade energética. Além disso, a criação de carregadores residenciais garante o carregamento de veículos elétricos sem preocupações para os usuários finais, maximizando a utilização de energia limpa a partir de sistemas fotovoltaicos. Os carregadores EV não só obtiveram amplo uso em cenários residenciais, mas também observaram um aumento da demanda em cenários comerciais, como estacionamentos. A BENY está promovendo ativamente o desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, oferecendo equipamentos de carregamento de corrente direta (DC) e corrente alternada (AC) com várias capacidades de potência que variam de 1,2 a 262 KW para atender às diversas necessidades dos usuários. Essas soluções estabelecem uma base sólida para a mobilidade elétrica no México, ajudando a atender às demandas flutuantes de eletricidade, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões de carbono.

A BENY continua dedicada a contribuir para o futuro da energia sustentável do México. Seus produtos não só oferecem desempenho superior, mas também atendem aos mais rigorosos padrões de segurança para garantir a operação robusta de sistemas fotovoltaicos e redes de carregamento de veículos elétricos. A BENY espera colaborar com mais parceiros para impulsionar o crescimento da energia renovável, construindo, em última análise, um futuro mais limpo e ecológico.

FONTE BENY

