Bericht: Russlands Invasion der Ukraine ist keine Vorlage für China und Taiwan

BRÜSSEL, 5. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Peking beobachtet aufmerksam die Ereignisse zwischen Russland und der Ukraine, um seine geostrategische und militärische Strategie anzupassen und zu aktualisieren. Doch die weit verbreiteten Befürchtungen, China könne ähnliche Pläne mit Taiwan haben, sind unbegründet. Darüber hinaus macht die Art und Weise, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt, einen chinesischen Angriff eher noch unwahrscheinlicher.

Diese und weitere Erkenntnisse stammen aus Taiwan ≠ Ukraine: A Pragmatic Assessment , einer neuen Analyse der chinesisch-westlichen geopolitischen Landschaft durch das Conference Board.

Chinas militärische Unzulänglichkeit, die westliche Entschlossenheit, Taiwan zu unterstützen, und die enormen wirtschaftlichen Kosten, die durch die Sanktionen entstehen würden, sind drei Gründe, warum eine Invasion Taiwans wie in der Ukraine nicht bevorsteht. Seit Beginn dieses Krieges Ende Februar müssen die Unternehmen dennoch auf so genannte „graue Schwäne" vorbereitet sein und sich auf alle Eventualitäten vorbereiten.

„Was wir aus der Ukraine gelernt haben, ist, dass wir die chinesische Aggression aufgrund unserer Annahmen darüber, was rational ist, nicht kategorisch ausschließen können", erklärte David Hoffman, Senior Vice President für Asien beim Conference Board." Angesichts der hohen Abhängigkeit der multinationalen Unternehmen von der taiwanesischen Halbleiterindustrie sollten Unternehmen und politische Entscheidungsträger auf das Schlimmste vorbereitet sein und versuchen, die Konzentrationen der Halbleiterlieferkette auf der Insel zu reduzieren."

Ungeachtet der Wahrscheinlichkeit einer Invasion in Taiwan durch China ist die Notfallplanung für geopolitische Instabilität heute eine erfolgskritische Anforderung für das Risikomanagement bei multinationalen Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Spannungen im Zusammenhang mit China.

Schlüsselerkenntnisse aus dem Bericht Taiwan Ukraine: A Pragmatic Assessment:

Chinas Militär verfügt über ausgezeichnete Verteidigungsfähigkeiten, aber selbst nach eigener Einschätzung fehlt es an den kombinierten Kräften für eine komplexe „Schnellangriffs"-Offensive.

Ein langwieriger Kampf wie in der Ukraine wäre sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch verheerend für China .

wäre sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch verheerend für . Taiwan ist aufgrund der Ozeanüberquerung, den befestigten Stränden und des stark bergigen Geländes ein vergleichsweise sehr schwieriges militärisches Ziel.

ist aufgrund der Ozeanüberquerung, den befestigten Stränden und des stark bergigen Geländes ein vergleichsweise sehr schwieriges militärisches Ziel. Der Krieg in der Ukraine hat die Entschlossenheit des Westens, sich dem Autoritarismus zu widersetzen, beflügelt, und die Unterstützung für Taiwan befindet sich auf einem Höhepunkt. Insgesamt also ein schlechtes Timing für China .

in der hat die Entschlossenheit des Westens, sich dem Autoritarismus zu widersetzen, beflügelt, und die Unterstützung für befindet sich auf einem Höhepunkt. Insgesamt also ein schlechtes Timing für . China ist eine wesentlich stärker an den Handel gebundene und global abhängige Wirtschaft als Russland. Die Folge: Die Maßnahmen des Westens gegen Russland sind für China eine weitaus stärkere Abschreckung als für Russland.

ist eine wesentlich stärker an den Handel gebundene und global abhängige Wirtschaft als Russland. Die Folge: Die Maßnahmen des Westens gegen Russland sind für eine weitaus stärkere Abschreckung als für Russland. Die durch den Krieg in der Ukraine inspirierte NATO-Solidarität, die Ausweitung der Abschreckungsinitiativen in Asien zur Stärkung der regionalen Stabilität und die Initiativen Japans zur Stärkung seiner Selbstverteidigungskapazitäten gegenüber China veranlassen Chinas Militärplaner zweifellos, ihre früheren Szenarien zu den Risiken eines militärischen Vorgehens gegen Taiwan zu überdenken.

