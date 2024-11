Bericht zeigt, dass 70 % der Medtech-Unternehmen manuelle Prozesse für die Verwaltung von Inhalten und Ansprüchen verwenden

Die Verkürzung der Genehmigungsdauer für Inhalte von mehr als vier Wochen und die Automatisierung von Anträgen sind wichtige Möglichkeiten, um die Markteinführung zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Ergebnisse der Veeva MedTech Commercial Benchmark Survey 2024 bekannt, die zeigen, dass fast 70 % der Medizintechnikunternehmen auf manuelle Prozesse und selbst entwickelte Anwendungen angewiesen sind, um kommerzielle Inhalte und Ansprüche zu verwalten. Ohne ein zweckmäßiges Content-Management-System sehen sich die Vertriebsteams in der Medizintechnik mit Verzögerungen bei der Markteinführung und wachsenden Risiken bei der Einhaltung von Vorschriften konfrontiert.

Obwohl es wichtig ist, Ansprüche, Nachweise und Werbematerialien miteinander zu verknüpfen, haben nur 15 % der Unternehmen ihre Prozesse mit einem zentralen Datenspeicher optimiert, in dem Ansprüche direkt mit Nachweisen verknüpft sind. Die Daten zeigen, dass es ein erhebliches Verbesserungspotenzial bei den kommerziellen Inhalten und der Verwaltung von Forderungen gibt, um mehr Transparenz und Schnelligkeit zu erreichen.

Die Benchmark-Umfrage unter mehr als 130 führenden Unternehmen der Medizintechnik ergab Folgendes:

Die Personalisierung von Inhalten rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Mehr als 80 % verfolgen Strategien zur Anpassung und Präzisierung von Nachrichten. Es bleibt angesichts der strengen gesetzlichen Anforderungen eine Herausforderung, eine konforme Personalisierung in großem Umfang ohne die richtigen Systeme zu erreichen.





Das Digital Asset Management (DAM) ist noch nicht für einen echten Omnichannel eingerichtet. Fast 40 % der Unternehmen geben an, kein DAM-System zu haben, was die Verwaltung von personalisierten Inhalten einschränkt. Von denjenigen, die über ein DAM verfügen, geben nur 31 % an, dass es im gesamten Marketingbereich zugänglich ist.





Längere Genehmigungszeiten führen zu verpassten Chancen. Bei 60 % der Medizintechnikunternehmen, die manuelle Verfahren oder selbst entwickelte Lösungen verwenden, dauern Genehmigungen länger als vier Wochen. Marketing-Assets werden im Durchschnitt drei bis fünf Mal überprüft, was den Start von Kampagnen verzögern und die Bekanntheit von Produkten und die Verkaufsdynamik beeinträchtigen kann.





KI und die Automatisierung von Inhalten haben weiterhin Einfluss auf die Medizintechnik. 45 % der Medizintechnikunternehmen sind der Meinung, dass der wichtigste Bereich, zu dem KI beitragen kann, die Erstellung von Inhalten ist.

„Da die Nachfrage nach personalisierten Werbematerialien steigt, stehen Medizintechnikunternehmen vor der Herausforderung, die regulatorischen Standards einzuhalten und die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Produkte korrekt wiederzugeben", so Jeff Gorski, leitender Direktor für Strategie für kommerzielle Inhalte bei Veeva MedTech. „Dieser Bericht zeigt, dass nahezu jedes Medizintechnikunternehmen die Möglichkeit hat, die Prozesse für die Verwaltung von Inhalten und Ansprüchen zu verbessern, um die Markteinführung zu beschleunigen, die Compliance zu verbessern und die Effizienz zu steigern."

Die Veeva MedTech Commercial Benchmark Studie 2024 untersucht die aktuellen Prozesse, Herausforderungen und zukünftigen Verbesserungsmöglichkeiten bei der Verwaltung von Werbeinhalten und Claims.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2024 endenden Zeitraum aufgeführt sind und welches Sie hier (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37) und in unseren späteren SEC-Einreichungen auf sec.gov finden können.

Kontakt:

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

[email protected]

