Bérite Labelle aperçue au Ritz Paris, entourée des plus grandes influenceuses françaises, pour le pré-lancement de sa marque de parfum, Blone

Soucieuse du détail, Bérite a également demandé au directeur du bar du Ritz, Romain de Courcy, de créer un cocktail aux notes florales.

Dans un esprit de convivialité, d'élégance et de fête, la soirée, animée par le duo Doppelgänger, a permis aux invités d'échanger avec Bérite Labelle sur sa nouvelle marque de haute parfumerie, ainsi que sur ses activités de mannequin et d'influenceuse internationale.

Parmi les 25 invités, on notait la présence de Raphael Say, Dani Maya, Antoine Goretti, Sonia Gleis, Emmanuel Foures, Barabara Thome Pires, Karl Bradle of Aedes de Venustas, et Ricardo P Lloyd, venus spécialement pour l'occasion afin d'en savoir plus sur ce projet encore secret, qui sera dévoilé au public à Los Angeles dans les prochains mois.

Femme hyperactive aux multiples facettes, Bérite Labelle a été choisie en 2024 par Balmain pour incarner la nouvelle campagne mondiale de la maison française, à l'occasion du 50e anniversaire de la ligne de soins capillaires. Elle a récemment fait la couverture des magazines en tant que nouvelle égérie de la ligne Balmain Hair Couture, ainsi que de la marque Akris, pour laquelle elle a défilé lors du Festival de Cannes.

Actuellement basée aux États-Unis, elle est avant tout une femme du monde : Berite est née à Tiraspol, en Moldavie. À l'âge de quatre ans, elle a déménagé en Bosnie, puis en Allemagne avant d'atterrir à Genève, en Suisse, à l'âge de six ans. Passionnée de langues depuis son plus jeune âge, elle parle couramment le russe, le français et l'anglais, et possède des connaissances pratiques en espagnol, en italien et en arabe.

Contact avec la presse :

Tracy Paul & Company, Inc.

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526407/TracyPaul_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526640/Berite_Labelle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526641/Berite_Labelle_Ritz_Paris.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526406/TracyPaul_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526408/TracyPaul_1.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2526696/GETTY___SIZZLE_BERITE_LABELLE_RITZ.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526700/Blone_Logo.jpg

