Berite Labelle wurde im Ritz Paris, umgeben von den größten französischen Influencern, für den Pre-Launch ihrer Parfümmarke Blone gesichtet

Mit viel Liebe zum Detail ließ Berite auch den Barchef des Ritz, Romain de Courcy, einen Cocktail mit blumigen Noten kreieren.

Der Abend, der von dem Duo Doppelgänger gestaltet wurde, stand ganz im Zeichen von Freundlichkeit, Eleganz und Feierlichkeit und bot den Gästen die Möglichkeit, mit Berite Labelle über ihre neue Parfümmarke sowie ihre Aktivitäten als Model und internationale Influencerin zu sprechen.

Unter den 25 Gästen befanden sich Raphael Say, Dani Maya, Antoine Goretti, Sonia Gleis, Emmanuel Foures, Barabara Thome Pires, Karl Bradle of Aedes de Venustas und Ricardo P Lloyd, die eigens zu diesem Anlass gekommen waren, um mehr über dieses noch geheime Projekt zu erfahren, das in den kommenden Monaten in Los Angeles der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Berite Labelle, eine facettenreiche und hyperaktive Frau, wurde 2024 von Balmain ausgewählt, um die neue globale Kampagne für das französische Haus zu verkörpern, die das 50-jährige Jubiläum der Haarpflegelinie feiert. Kürzlich zierte sie die Titelseiten von Zeitschriften als neues Gesicht für die Balmain Hair Couture Linie sowie für die Marke Akris, für die sie während des Filmfestivals in Cannes über den Laufsteg lief.

Sie lebt derzeit in den Vereinigten Staaten und ist vor allem eine Frau von Welt: Berite wurde in Tiraspol, Moldawien, geboren. Im Alter von vier Jahren zog sie nach Bosnien, dann nach Deutschland und landete im Alter von sechs Jahren in Genf, Schweiz. Da sie von klein auf Sprachen liebte, spricht sie fließend Russisch, Französisch und Englisch und hat praktische Kenntnisse in Spanisch, Italienisch und Arabisch.

Medienkontakt:

Tracy Paul & Unternehmen, Inc.

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526407/TracyPaul_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526640/Berite_Labelle.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526641/Berite_Labelle_Ritz_Paris.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526406/TracyPaul_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526408/TracyPaul_1.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2526696/GETTY___SIZZLE_BERITE_LABELLE_RITZ.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526700/Blone_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED