Berite Labelle, die neue Muse von Balmain, bestätigt ihre Anwesenheit auf dem Filmfestival von Cannes

Ihre Karriere als Model hindert sie nicht daran, ihre Ziele im Kino zu verfolgen. Berites Lebenstraum, Schauspielerin zu werden, hat sich nach ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten im Jahr 2019 erfüllt, nachdem sie ein Teilstipendium für das Konservatoriumsprogramm an der New York Film Academy in Los Angeles erhalten hatte. Derzeit verfolgt sie ihre Model- und Schauspielkarriere und dreht ihren ersten Spielfilm in Rumänien.

Sie lebt jetzt in der Schweiz und ist vor allem eine Frau von Welt: Berite wurde in Tiraspol, Moldawien, geboren. Im Alter von vier Jahren zog sie nach Bosnien und dann nach Deutschland, bevor sie im Alter von sechs Jahren in Genf in der Schweiz landete. Als lebenslange Liebhaberin von Sprachen spricht sie fließend Russisch, Französisch und Englisch und verfügt über Grundkenntnisse in Spanisch, Italienisch und Arabisch.

Dieses Talent, sich in mehreren Dialekten zu verständigen, hat sie mit ihrem verstorbenen Vater, Moise Neroum Ngadande, geteilt, der sieben Sprachen sprach und ursprünglich aus dem Tschad in Afrika stammte. Seine Arbeit, bei der er für die Vereinten Nationen um den Globus reiste, weckte ihren eigenen Sinn für Abenteuer.

Frau Labelle hat auch einige sehr aufregende unternehmerische Aktivitäten, die im Jahr 2025 enthüllt werden sollen , die eine Fernseh- und Filmproduktionsfirma namens HARD Productions LLC mit ihrem Geschäftspartner aus Los Angeles umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind.

Eine einzigartige Persönlichkeit und eine erhabene Schönheit, die man in Cannes trifft und deren Karriere man unbedingt verfolgen sollte!

HARD PRODUCTIONS LLC ist ein in Delaware ansässiges Produktionsunternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem sinnvollen Erzählen von Geschichten in Film und Fernsehen.

