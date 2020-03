Berkeley Lights uvádza na trh súpravu na sekvenovanie receptorov T-buniek na zvýšenie efektívnosti objavu receptorov T-buniek

Súprava na sekvenovanie receptorov T buniek (TCRseq Kit) umožňuje používateľom svetelných platforiem od Berkeley Lights efektívnejšie identifikovať, obnovovať a sekvenovať konkrétne T bunky

EMERYVILLE, Kalifornia, 6. marca 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Berkeley Lights, líder v oblasti bunkovej selekcie, dnes predstavila svoju novú súpravu na sekvenovanie T-buniek (TCRseq Kit). Súprava TCRseq umožňuje používateľom prístrojov Beacon and Lightning od Berkeley Lights obnoviť funkčne validované receptory T buniek (TCR) zo vzorky buniek, ktorá má len 10 000 vstupných buniek. Technológia TCRseq umožňuje používateľom platformy Berkeley Lights najskôr charakterizovať funkciu T-buniek pomocou súpravy na vývoj buniek pre bunkovú terapiu Berkeley Lights a potom sekvenovať len tie T-bunky, na ktoré sa zameriavajú. Tento postup funkčne nahrádza existujúce metodiky, ktoré vyžadujú opätovnú expresiu stoviek TCR v nádeji na identifikáciu zriedkavej sekvencie, ktorá poskytuje ideálnu špecifickosť.

„Sme radi, že môžeme oznámiť začiatok predaja súpravy TCRseq Kit, pokrokového nástroja, ktorý umožňuje obnovenie sekvencií TCR špecifických pre alfa/beta reťazce z jednotlivých buniek a zvyšuje výťažnosť TCR na viac ako 70%," uviedol John Proctor, PhD., viceprezident pre marketing v spoločnosti Berkeley Lights. „Vytvárame súpravu nástrojov na vývoj bunkovej terapie, ktorá má našim zákazníkom pomôcť lepšie charakterizovať T bunky pomocou prístrojov Beacon a Lightning."

Po vykonaní funkčného testu T-buniek na prístroji Beacon alebo Lightning si náš zákazník zvolí jednotlivé požadované ľudské T-bunky a exportuje ich z čipu OptoSelect spoločnosti na platňu s jamkami. Použitím reagencií poskytnutých v súprave TCRseq sa izoluje RNA z jednotlivých T buniek a zväčšia sa V(D)J oblasti alfa a beta reťazcov TCR. Výsledná cDNA je pre užívateľa pripravená na indexovanie a sekvenovanie pomocou sekvenčných platforiem. Súprava TCRseq obsahuje činidlá a protokoly na spracovanie až 192 jednotlivých ľudských T buniek.

Sada TCRseq je teraz k dispozícii na zakúpenie. Viac informácií nájdete tu:

https://www.berkeleylights.com/applications/t-cell-functional-analytics

O spoločnosti Berkeley Lights

My v Berkeley Lights veríme, že bunky sú úžasné! Bunky sú schopné vyrábať lieky na choroby, vlákniny na odevy, energiu vo forme biopalív a potravinové bielkoviny na výživu. Otázkou teda je, ak je príroda schopná vyrábať produkty, ktoré potrebujeme škálovateľným spôsobom, prečo ju nevyužívame viac? Odpoveď znie, že pri súčasných riešeniach je to ťažké. Nájdenie správnej bunky pre konkrétny cieľ trvá dlho, stojí to veľa peňazí a ak ste si vybrali suboptimálnu bunkovú líniu, dosiahnete nízku návratnosť z procesu. Berkeley Lights má kompletné riešenie na identifikáciu najlepších buniek funkčným skríningom a regeneráciou jednotlivých buniek na objavenie protilátok, vývoj bunkovej línie, analýzu T buniek a syntetickú biológiu. Naša vlastná technológia a platformy Beacon® a Lightning™ zrýchľujú procesy objavovania a vyvíjania produktov založených na bunkách za zlomok času a za zlomok ceny konvenčných, starých metód výskumu. Pomocou našich nástrojov a riešení môžu vedci nájsť tie najlepšie bunky hneď, ako ich objavia. Viac informácií získate na: www.berkeleylights.com.

Svetelné platformy a nástroje kultivačných staníc spoločnosti Berkeley Lights sú určené:

Len na výskumné účely. Nie sú určené na diagnostické postupy.

