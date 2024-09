Berlin Heals renforce son équipe de direction

Berlin Heals nomme John Brumfield, leader de la gestion du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque, au poste de directeur général.

BERLIN, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Berlin Heals Holding AG et ses filiales Berlin Heals GmbH et Berlin Heals Corp. qui développent une méthode totalement nouvelle et révolutionnaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, ont annoncé aujourd'hui la nomination d'un leader reconnu dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque, John Brumfield, au poste de président-directeur général à compter du 1er octobre 2024.

John Brumfiel, CEO, Berlin Heals

"Brumfield est un dirigeant talentueux dans le domaine des dispositifs médicaux, qui a su mettre sur le marché des technologies innovantes. Berlin Heals se concentrant sur un traitement révolutionnaire de l'insuffisance cardiaque, nous sommes ravis que l'équipe de Berlin Heals soit dirigée par une personne possédant l'expertise de Brumfield en matière de rythme cardiaque et d'insuffisance cardiaque", a déclaré le Dr Ulf Berg, président du conseil d'administration. "Avec l'expertise stratégique et commerciale de Brumfield et l'équipe exceptionnelle d'innovateurs et de technologues de Berlin Heals, Berlin Heals est désormais en mesure de libérer tout le potentiel de sa nouvelle technologie pour changer le paysage thérapeutique de l'insuffisance cardiaque".

M. Brumfield est un cadre qui possède plus de 20 ans d'expérience dans la constitution d'équipes chargées de mettre sur le marché des dispositifs médicaux nouveaux et complexes. Plus récemment, M. Brumfield a occupé le poste de vice-président mondial du marketing pour la gestion du rythme cardiaque chez BIOTRONIK, à Berlin, en Allemagne, où il a dirigé la stratégie et l'exécution de l'unité commerciale de gestion du rythme cardiaque. Avant de partir pour l'Europe, M. Brumfield a passé 10 ans dans le domaine de l'insuffisance cardiaque chez St. Jude Medical, racheté plus tard par Abbott, où il a occupé plusieurs postes. Il s'agit notamment des investissements stratégiques et de l'acquisition de CardioMEMS, du lancement commercial de CardioMEMS et de l'acquisition de Thoratec, qui a complété une nouvelle unité commerciale sur l'insuffisance cardiaque au sein d'Abbott. Avant de diriger les lancements de produits dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, M. Brumfield a occupé des postes à l'adresse au sein de l'activité de gestion du rythme cardiaque de St. Jude Medical, dans les organisations cliniques et commerciales. Avant de rejoindre St. Jude Medical, M. Brumfield a co-inventé et lancé une technologie de dépistage des commotions cérébrales et de la maladie d'Alzheimer appelée DETECT au sein de la société Zenda Technologies, où il a acquis sa première expérience en matière d'essais cliniques, d'approbation réglementaire et de lancement commercial. Tout en cofondant Zenda, M. Brumfield a obtenu une licence en ingénierie biomédicale au Georgia Institute of Technology, où il est retourné plus tard pour obtenir un master en administration des affaires.

"C'est un honneur de rejoindre cette incroyable équipe d'innovateurs, d'ingénieurs et de scientifiques. La technologie créée par l'équipe de Berlin Heals a le potentiel réel de changer complètement le cours de cette maladie débilitante", a ajouté M. Brumfield. "J'ai passé plus de vingt ans à introduire de nouvelles innovations dans les domaines de l'insuffisance cardiaque, de l'électrophysiologie, de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. Cependant, presque toutes ces innovations ont été axées sur la réduction des symptômes ou le ralentissement de la progression de la maladie, et non sur l'inversion de la maladie. Les données précliniques et cliniques initiales obtenues avec le système C-MIC de Berlin Heals constituent une base solide sur laquelle s'appuyer pour apporter cette technologie révolutionnaire aux patients qui n'ont pas d'autre choix. Je me réjouis de rejoindre cette équipe de direction talentueuse alors que Berlin Heals entre dans une nouvelle phase".

"Nous sommes ravis d'accueillir M. Brumfield au sein de l'équipe dirigeante de Berlin Heals. Je me réjouis de pouvoir m'appuyer sur sa vaste expérience commerciale et son esprit stratégique. C'est le bon moment pour apporter ce niveau d'expérience à notre équipe afin de nous préparer à l'approbation CE, au développement commercial et opérationnel et à l'entrée sur le marché américain avec un essai de la FDA", a déclaré Marko Bagaric, cofondateur et membre du conseil d'administration.

"M. Brumfield apporte une riche expérience dans le lancement de technologies de traitement de l'insuffisance cardiaque aux États-Unis et dans le monde entier. Nous nous réjouissons de son arrivée dans notre équipe de direction et nous nous appuierons sur sa grande expérience dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque pour continuer à développer nos appareils de nouvelle génération", a ajouté le Dr Felix Baader, membre du conseil d'administration.

