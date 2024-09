Berlin Heals stärkt Führungsteam

Ernennung von John Brumfield, einem ausgewiesenen Experten für Herzrhythmus-Management und Herzinsuffizienz, zum Chief Executive Officer

BERLIN, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Berlin Heals Holding AG und ihre Tochtergesellschaften Berlin Heals GmbH und Berlin Heals Corp., die eine völlig neue und bahnbrechende Methode zur Behandlung von Herzinsuffizienz entwickeln, gaben heute die Ernennung des bewährten Herzrhythmusmanagement- und Herzinsuffizienz-Leaders John Brumfield zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt.

John Brumfiel, CEO, Berlin Heals

„Brumfield ist eine talentierte Führungskraft im Bereich der Medizintechnik mit einer Erfolgsbilanz bei der Markteinführung innovativer Technologien. Da sich Berlin Heals auf eine revolutionäre Behandlung der Herzinsuffizienz konzentriert, freuen wir uns sehr, dass jemand mit Brumfields Erfahrung im Bereich Herzrhythmus und Herzinsuffizienz das Team von Berlin Heals leitet", sagte Dr. Ulf Berg, Vorsitzender des Verwaltungsrates. „Zusammen mit der strategischen und kommerziellen Expertise von Brumfield und dem herausragenden Team von Innovatoren und Technologen bei Berlin Heals sind wir nun in der Lage, das volle Potenzial unserer neuen Technologie auszuschöpfen und die therapeutischen Anwendungsgebiete für Herzinsuffizienz zu verändern."

Herr Brumfield ist eine Führungskraft im Bereich der Medizintechnik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von Teams, die neuartige, komplexe medizintechnische Geräte auf den Markt bringen. Zuletzt war Herr Brumfield als Global Vice President Marketing of Cardiac Rhythm Management bei BIOTRONIK in Berlin tätig, wo er die strategische Vision und Umsetzung des Geschäftsbereichs Cardiac Rhythm Management leitete. Vor seinem Wechsel nach Europa war Herr Brumfield 10 Jahre im Bereich Herzinsuffizienz bei St. Jude Medical tätig, welche später von Abbott übernommen wurde. Besonders hervorzuheben sind die strategischen Investitionen und die Übernahme von CardioMEMS, die Markteinführung von CardioMEMS und die Übernahme von Thoratec, die eine neue Geschäftseinheit für Herzinsuffizienz innerhalb von Abbott bildet. Vor seiner zehnjährigen Tätigkeit als Leiter von Produkteinführungen im Bereich Herzinsuffizienz hatte Herr Brumfield zahlreiche Positionen im Bereich Herzrhythmus-Management bei St. Jude Medical in den Bereichen Klinik und Vertrieb inne. Davor war er Miterfinder einer Gehirnerschütterungs- und Alzheimer-Detektionstechnologie namens DETECT bei dem Unternehmen Zenda Technologies, wo er seine ersten Erfahrungen mit der Durchführung klinischer Studien, der behördlichen Zulassung und der Markteinführung sammelte. Während er Zenda mitbegründete, schloss Brumfield seinen Bachelor-Abschluss in Biomedizintechnik am Georgia Institute of Technology ab, wohin er später zurückkehrte, um seinen Master in Business Administration zu machen.

„Es ist mir eine Ehre, diesem unglaublichen Team von Innovatoren, Ingenieuren und Wissenschaftlern beizutreten. Die Technologie, die das Team von Berlin Heals entwickelt hat, hat das Potenzial, den Verlauf dieser schwächenden Krankheit völlig zu verändern", fügte Brumfield hinzu. „Ich habe über zwei Jahrzehnte damit verbracht, neue Innovationen in den Bereichen Herzinsuffizienz, Elektrophysiologie, Kardiologie und Herzchirurgie einzuführen. Fast alle diese Innovationen zielten jedoch darauf ab, die Symptome zu lindern oder das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, nicht jedoch, die Krankheit rückgängig zu machen. Die präklinischen und ersten klinischen Daten, die mit dem C-MIC-System von Berlin Heals gezeigt wurden, bilden eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können, um diese revolutionäre Technologie den Patienten zugänglich zu machen, die keine Alternative haben. Ich freue mich darauf, diesem talentierten Führungsteam beizutreten, während Berlin Heals in diese nächste Phase eintritt."

„Wir freuen uns, Herrn Brumfield in unserem Führungsteam bei Berlin Heals begrüßen zu dürfen. Ich freue mich darauf, auf seine umfangreiche kommerzielle Erfahrung und strategische Denkweise zurückgreifen zu können. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um unser Team mit dieser Erfahrung auf die CE-Zulassung, den kommerziellen und operativen Aufbau und den Eintritt in den US-Markt mit einer FDA-Studie vorzubereiten", sagte Marko Bagaric, Mitbegründer und Mitglied des Verwaltungsrats.

„Herr Brumfield bringt sehr relevante und passende Erfahrung bei der Einführung von Herzinsuffizienztechnologien auf dem US-Markt und weltweit mit. Wir freuen uns auf seine Ergänzung unseres Führungsteams und werden uns auf seine umfangreiche Erfahrung im Bereich des Herzrhythmus-Managements verlassen, um unsere Geräte der nächsten Generation weiterzuentwickeln", fügt Dr. Felix Baader, Mitglied des Verwaltungsrats, hinzu.

Kontakt:

Marko Bagaric

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2501387/John_Brumfield_Berlin_Heals.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2437719/Berlin_Heals_Holding_AG_Logo.jpg