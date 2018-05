Bermudas Business-Initiativen profitieren von Spring Trade Winds

Herr David Burt, JP, MP, Premier und Minister of Finance von Bermuda hat drei bedeutende Entwicklungen für die Wirtschaft der Insel über die nächsten Jahre angekündigt:

1. SS&P Global Ratings hat seine neue Prognose für Bermuda als positiv eingestuft und auch Bermudas langfristigen, vom Staat garantierten Kredit von A+, vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten, sein kurzfristiges Rating von a-1 und seine AA+ und Konvertibilitäts-Bewertung bestätigt. Dies ist die erste Verbesserung der Prognose in Bermudas Ratings durch ein führendes Kreditbüro seit 2010. Die revidierte Prognose folgt einer Periode von positivem echten Wirtschaftswachstum und Erwartungen eines anhaltenden Trends für die nächsten zwei Jahre in Verbindung mit einer Verringerung des Haushaltsdefizits.

2. Bermuda hat eine Reihe von Initiativen eingeführt, um ein "drittes Standbein" in Form von Fintech und virtuellen Währungskapazitäten in seiner Wirtschaft aufzubauen zusammen mit Versicherungen/Rückversicherungen und ähnlichen Finanzdienstleistungen sowie Tourismus. Die erste öffentliche Bekanntgabe betrifft die strategische Partnerschaft mit der Binance Group, einem internationalen Führer auf dem Gebiet digitaler Devisen-Entwicklung und Fintech, mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden USD. Binance schlägt vor, a) seine Compliance-Basis in Bermuda zu aufzubauen, was mindestens 40 Arbeitsplätze schaffen würde, und b) Hochschulausbildung für Bermuder auf dem Gebiet von Blockchain-Technologieentwicklung und Compliance in Höhe von 10 Millionen USD zu sponsern sowie 5 Millionen USD für die Investition in neue, in Bermuda ansässige Blockchain-Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Es ist geplant, einen digitalen Asset-Austausch zu entwickeln, so schnell wie es praktikabel ist und vorbehaltlich aller gesetzlichen und behördlichen Prozesse.

3. Darüber hinaus hat Bermuda eine Kooperationsvereinbarung (MOU) mit Medici Ventures unterzeichnet, die entwickelt wurde, um Folgendes zu inkubieren, einzuführen und darin zu investieren: Blockchain-Investitionen in die grundlegendsten Prozesse wie Blockchain-und-grundbuchrechtliche-Registrierung (blockchain-meets-land-titling), Blockchain-und-Zentralbankwesen (blockchain-meets-central-banking), Blockchain-und-Kapitalmärkte (blockchain-meets-capital-markets), Blockchain-und-Stimmabgabe (blockchain-meets-voting) und Blockchain-und-Gesundheitswesen (blockchain-meets-healthcare). Medici Ventures wird a) Bermuda zu seinem Labor für die modernsten Blockchain-Innovationen machen, die aus seinem Stall von einem Dutzend Blockchainunternehmen kommen; b) mindestens 30 Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren schaffen; c) sobald wie praktikabel eine Security-Token-Handelsplattform entwickeln, vorbehaltlich aller gesetzlichen und behördlichen Prozesse und d) seinen gesellschaftlichen Beitrag darauf konzentrieren, eine richtige Pipeline zur Ausbildung von Softwareentwicklern aller Stufen zu fördern.

