Les initiatives commerciales des Bermudes bénéficient des alizés printaniers

L'Honorable David Burt, JP, MP, Premier ministre et ministre des Finances des Bermudes, a annoncé trois développements majeurs dans l'économie de l'île au cours des derniers jours :

1. SS&P Global Ratings a rehaussé sa perspective sur les Bermudes à positive et a également affirmé le crédit souverain à long terme A+ et la cote de créances non garanties de premier des Bermudes, ainsi que ses notations à court terme A-1 et son évaluation de convertibilité AA+. Il s'agit du premier relèvement de perspective réalisé par une agence de crédit de premier plan dans les notations financières des Bermudes depuis 2010. Cette perspective révisée fait suite à une période de croissance économique réelle positive et à des attentes d'une tendance continue pour les deux prochaines années, combinées à un resserrement du déficit budgétaire.

2. Les Bermudes ont lancé une série d'initiatives visant à définir un « troisième pilier », sous la forme de capacités liées aux fintechs et aux monnaies virtuelles, dans leur économie ainsi que dans les secteurs de l'assurance/réassurance, des services financiers connexes et du tourisme. La première annonce publique concerne un partenariat stratégique avec Binance Group, un leader international dans les domaines du développement d'échanges numériques et des fintechs, avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard USD. Binance propose de a) développer sa base de conformité dans les Bermudes, créant ainsi au moins 40 emplois ; b) sponsoriser la formation au niveau universitaire des Bermudiens en développement et conformité de technologie blockchain avec un montant à hauteur de jusqu'à 10 millions USD, et d'investir la somme de 5 millions USD dans des nouvelles entreprises de blockchain basées aux Bermudes. Dès que possible, l'objectif est de développer une Bourse d'actifs numériques aux Bermudes sous réserve de toutes les procédures juridiques et règlementaires requises.

3. Par ailleurs, les Bermudes ont signé un Mémorandum d'entente avec Medici Ventures qui a été formée pour incuber, lancer et investir dans la technologie blockchain dans les processus les plus fondamentaux comme les titres de propriété, les fonctions de banque centrale, les marchés boursiers, les élection et les soins de santé. Medici Ventures compte a) faire des Bermudes sont laboratoire pour les innovations de blockchain les plus avancées à venir dans son portefeuille comprenant une dizaine d'entreprises de blockchain ; b) créer au moins 30 emplois aux Bermudes sur une période de trois ans ; c) dès que possible, développer une Plateforme de trading de jetons boursiers aux Bermudes sous réserve de toutes les procédures juridiques et règlementaires requises ; et d) concentrer sa contribution sociale aux Bermudes sur l'entretien d'un mécanisme approprié pour former des ingénieurs de développement de logiciels de base, intermédiaires et avancés.

