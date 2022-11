Beroemde Nederlandse frietbakkers brengen friet, snacks en kerstsfeer naar Oekraïne

Franky en Coen breiden hun frietbak-actie uit door ook cadeau's uit de delen

HELMOND, Nederland, 15 november 2022 /PRNewswire/ -- De frietbakkers Franky en Coen zijn inmiddels een begrip in Nederland met hun uitdeelacties in Oekraïne. Naast het uitdelen van friet en typische Nederlandse snacks, zoals frikandellen en kroketten zullen zij in november en december ook cadeau's weggeven in de zwaar door de oorlog getroffen steden zoals Irpin, Bucha en Borodyanka.

Franky and Coen bake fries and snacks at orphanages, refugee camps and hospitals, among others, in the cities of Irpin, Bucha, Hostomel and Borodyanka, but also at military locations in various cities in Ukraine. Photo caption: Franky and Coen bake free fries in the badly battered town of Borodyanka.

Het duo reist deze week alweer voor de zevende keer met hun foodtruck vanuit Nederland 2500 km naar Oekraïne om friet en snacks te bakken. In december gaan ze nogmaals, maar dan ook met een vrachtwagen vol cadeau's. Met deze acties willen ze kinderen en volwassenen even de ellendige situatie laten vergeten. Om het kerstgevoel compleet te maken worden de tenten versierd en wordt er kerstmuziek gedraaid en deelt de kerstman cadeaus uit. Net als voorgaande keren brengen Franky en Coen een bezoek aan verschillende weeshuizen, een ziekenhuis, opvanglocaties voor vluchtelingen en plekken waar militairen gevestigd zijn.

90.000 porties patat

Voor Franky is de behoefte om te helpen persoonlijk: ''Mijn vrouw komt uit Kiev, ik voel me dus extra betrokken bij de oorlog. De beelden van de burgers uit Oekraïne die massaal vluchtten naar Polen, raakte me diep. Ik wist gelijk: ik ga iets doen." Toen hij zijn plannen deelde met goede vriend Coen twijfelde die vervolgens geen seconde. Samen vertrokken ze met 4000 euro gespaard geld aan patat en snacks naar de grens. "Per dag bakten we tot wel 2000 porties patat. Inmiddels zijn we zes keer teruggekeerd en zitten we op een totaal van 90.000 porties en evenveel snacks!".

Persoonlijke verhalen

De mensen staan soms uren in een rij van meer dan honderd meter voor een portie friet en vertellen hun persoonlijke verhalen. Vooral gesprekjes met kinderen raken de frietbakkers diep. De kinderen mogen zelf friet scheppen en saus pompen. De glimlach daarna is goud waard.

Beroemd in eigen land

Het gaat Franky en Coen niet alleen om het stillen van de honger, maar vooral ook om het steunen van de mensen en het brengen van een glimlach. Hun bijzondere daden bleven niet onopgemerkt bij Nederlandse media. Verschillende nieuwszenders hebben hier aandacht aan besteed, zoals de landelijke nieuwszender NOS en de talkshow Khalid en Sophie .

Website: https://www.frankyandcoen.nl/

Steunpagina: https://steunactie.nl/actie/franky-en-coen-gaan-weer-friet-en-snacks-bakken-in-oekraine/-8647

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1946807/Franky_and_Coen.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946785/Franky_and_Coen.jpg

SOURCE Franky and Coen