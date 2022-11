De célèbres boulangers néerlandais spécialisés dans la restauration rapide apportent des frites, des snacks et Noël en Ukraine

Franky et Coen ajoutent le don de cadeaux à leur campagne à base de distribution de frites

HELMOND, Pays-Bas, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les noms Franky et Coen sont devenus synonymes de célébrité aux Pays-Bas grâce à leurs dons en Ukraine. En novembre et décembre, ils distribueront des cadeaux dans les villes fortement touchées par la guerre comme Irpin, Bucha et Borodianka, ainsi que des frites et des snacks frits néerlandais typiques comme les frikandellen et les kroketten (la fricadelle et les croquettes frites traditionnelles).

Franky and Coen bake fries and snacks at orphanages, refugee camps and hospitals, among others, in the cities of Irpin, Bucha, Hostomel and Borodyanka, but also at military locations in various cities in Ukraine. Franky and Coen bake free fries in the badly battered town of Borodyanka.

Cette semaine, le duo et leur food truck parcourront pour la septième fois les 2 500 km qui séparent les Pays-Bas et l'Ukraine. De plus, en décembre, ils se rendront avec le Père Noël en Ukraine dans un camion rempli de cadeaux, cette fois pour aider les enfants et les adultes à oublier pendant quelque temps leur triste situation. Une ambiance de Noël sera créée grâce à des tentes décorées et de la musique de Noël. Le Père Noël distribuera des cadeaux. Comme à d'autres occasions, Franky et Coen iront visiter plusieurs orphelinats, un hôpital et des abris pour réfugiés.

90 000 portions de frites La femme de Franky est originaire de Kiev. « La guerre a donc un impact encore plus grand sur moi, j'ai été profondément touché par les images des citoyens fuyant vers la Pologne. Ma première pensée a été : Je vais faire quelque chose. » Quand il a partagé ses plans avec son bon ami Coen, ce dernier n'a pas hésité une seconde. Ensemble, ils sont partis pour la frontière avec l'équivalent de 4 000 euros d'économies en frites et en snacks. « Nous avons préparé jusqu'à 2 000 portions de frites par jour. Nous y sommes retournés six fois, pour un total de 90 000 portions et autant en snacks ! »

Récits personnels Les gens attendent parfois des heures dans des files d'attente de plus de 100 mètres de long pour une portion de frites et pour raconter leur histoire. Les spécialistes de la friture sont particulièrement touchés par les conversations qu'ils ont avec les enfants. Les enfants sont autorisés à servir les frites et la sauce directement à la pompe : les sourires qui en résultent valent plus que de l'or.

La célébrité à domicile Franky et Coen ne s'intéressent pas seulement à satisfaire la faim. Par-dessus tout, ils veulent soutenir les gens et leur redonner le sourire. Leurs actions extraordinaires ne sont pas passées inaperçues dans les médias néerlandais. Les chaînes d'information ont couvert leur histoire, comme la chaîne d'information nationale NOS et le talk-show Khalid & Sophie .

