Bertolli®, si presenta ai Top Food Influencer del mondo

L'ultima settimana di Aprile nel cuore della Toscana, Bertolli ospiterà i 9 top Food Influencer più importanti al mondo per far conoscere loro dal vivo la storia ed i valori del brand, tra prodotti, innovazione ed imprenditorialità dal suo fondatore fino ai nostri giorni.

Oggi Bertolli con i suoi nuovi blend offre una gamma di prodotti ai suoi affezionati consumatori che incontrano tutti i gusti e che sopperiscono alle necessità alimentari di una vita frenetica, perché la semplicità e la genuinità sono alla base della filosofia Bertolli.

La ricetta è semplice, questo è il claim della nuova campagna internazionale di Bertolli che si ispira ad un concetto di "semplicità" in cucina in compagnia delle persone che si desidera.

" il rilancio del brand Bertolli, commenta il C.e.o. Pierlugi Tosato a capo della Multinazionale Deoleo, è stato avviato ad inizio del 2018 e prevede oltre a massicci investimenti in comunicazione, un nuovo dialogo con i propri consumatori, oggi sempre più esigenti nella ricerca della semplicità in cucina. L'impegno della nostra azienda è costruire cultura nell'olio per poter far comprendere al meglio le varie tipologie di blend dei nostri prodotti; il Marchio Bertolli per tutti è interprete di garanzia, impegno per la qualità, e di dedizione alla valorizzazione della bontà dei suoi ingredienti naturali. Bertolli è presente nelle case del mondo da oltre 150 anni.

Gli effetti del recupero della tradizione si conclameranno nell'apertura di Casa Bertolli nel cuore di Lucca, cittadina ove Francesco Bertolli ha dato vita al Brand. Casa Bertolli sarà uno spazio innovativo unico nel suo genere che permetterà a tutti i consumatori, giornalisti e stake holder che passeranno per Lucca di poter vivere la vera Bertolli Experience.

Il Marchio Bertolli è nato in toscana a Lucca nel 1865 ed il nome Bertolli è ambasciatore della cucina italiana nel mondo da un secolo e mezzo per il suo olio.

