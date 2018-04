Séjour gastronome hivernal avec Bertolli® en Toscane pour des influenceurs culinaires internationaux

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660689/Bertolli_Relaunch_Brand.jpg )

Pendant la dernière semaine d'avril, Bertolli accueillera huit chefs influenceurs du monde entier pour leur faire découvrir et apprendre tous les éléments liés à la marque, de sa vaste gamme de mélanges primés à ses valeurs, en passant par son histoire. Ces influenceurs voyageront dans le temps, de la vision du fondateur et des débuts de la société en 1865, jusqu'à ses valeurs de qualité, de diversification et d'innovation aujourd'hui.

Bertolli propose à ses clients une vaste gamme de produits et des mélanges d'huiles d'olive primés récemment formulés afin de répondre à des goûts et préférences variés. La philosophie de la société repose sur la simplicité et l'authenticité de ses produits qui visent à soutenir les modes de vie chargés d'aujourd'hui et les préférences des consommateurs, avec des options extrêmement nutritives, savoureuses et saines.

« La recette est simple » est le message de la nouvelle campagne internationale de Bertolli, qui s'inspire du concept de simplicité, que ce soit dans la cuisine ou pour partager des moments avec les personnes que vous aimez.

« Bertolli fait l'objet d'un relancement mondial, qui promet de réaffirmer ses caractéristiques uniques et de consolider la marque sur les marchés internationaux », a déclaré Pierluigi Tosato, PDG de la société mère Deoleo. Cette campagne a commencé en 2018 avec des investissements importants dans la marque, le marketing et les stratégies de communication, dans le but d'encourager un nouveau dialogue.

« Les gens mènent désormais des vies plus chargées et ont tendance à considérer la cuisine comme quelque chose de trop compliqué après une longue journée. L'objectif de Bertolli est précisément de leur simplifier la vie et de conserver le plaisir de cuisiner », a commenté M. Tosato. « Cet événement mondial est le premier de son genre pour Bertolli, et réunit des influenceurs internationaux au cœur de Lucca, où Francesco Bertolli a donné naissance à la marque. » La marque prévoit également d'ouvrir « Casa Bertolli », un lieu de rencontre unique pour les consommateurs, les journalistes et les actionnaires lors de leur passage à Lucca.

