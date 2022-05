BESAFE, LA STARTUP QUI PERMET AUX HÔTELS DE PROPOSER AUX CLIENTS DES RÉSERVATIONS INCLUANT UNE ASSURANCE, LÈVE 1,2 MILLION D'EUROS AUPRÈS DE PRANA VENTURES ET CDP

BeSafe aide les hôtels à augmenter les réservations directes, à faciliter les paiements anticipés et à offrir aux clients des services nouveaux et uniques, en permettant aux voyageurs d'être protégés contre l'éventualité d'une perte d'argent en cas d'annulation. En effet, BeSafe Rate a été créé pour répondre à ce besoin, en offrant aux structures d'hébergement une garantie de paiement, grâce à l'activation d'un tarif spécial qui inclut une assurance annulation. En cas d'annulation, avec BeSafe Rate, les clients peuvent être intégralement remboursés par la compagnie d'assurance. Ainsi, la structure d'hébergement est soulagée de cette charge et ses revenus sont garantis.

BeSafe Rate propose un tarif prépayé incluant une assurance voyage, pleinement intégré aux principaux logiciels de réservation hôtelière.

Alessandro Bartolucci, PDG et cofondateur de BeSafe Group : « Nos solutions Insurtech et Fintech répondent aux besoins des hôtels : Plus de 1 300 établissements nous ont choisi, notamment Best Western, Voihotels du groupe Alpitour et bien d'autres, et plus de 150 000 touristes ont voyagé en toute sécurité avec nous jusqu'à présent. Ce tour permettra de soutenir la croissance de BeSafe et d'accélérer son expansion en Europe. Après notre lancement en Italie, nous sommes maintenant présents en Espagne et au Portugal et prêts à nous déployer en France, en Autriche et en Grèce ».

« La croissance de BeSafe est liée à sa capacité à anticiper les tendances du marché qui, à un moment critique pour l'industrie hôtelière, a contribué à transformer les aspects négatifs de la pandémie en une opportunité pour les structures d'hébergement d'offrir des services à valeur ajoutée », a déclaré Stefano Molino, Responsable du Fonds Accélérateur chez CDP Venture Capital Sgr.

Leonardo Saroni : « Parmi les nombreuses startups analysées ces derniers mois dans le secteur de la Traveltech, BeSafe est celle qui résout un problème pour les hôteliers et les voyageurs de manière simple avec une solution évolutive ; c'est pourquoi nous pensons que BeSafe peut devenir un acteur international sur le marché des services d'accueil ».

Les services de la société comprennent également BeSafe Pay, une passerelle de paiement conforme à la directive PSD2 qui automatise la gestion des réservations d'hôtel en mettant l'accent sur la sécurité des données et la réduction des coûts.

BeSafe Rate et BeSafe Pay sont désormais inclus dans BeSafe Suite, la solution « tout-en-un » conçue pour le secteur de l'hôtellerie.

