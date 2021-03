Beschleunigung des Kapazitätsausbaus: Chime Biologics gibt Abschluss einer Serie-A+-Finanzierung in Höhe von 190 Mio. USD bekannt

Chime Biologics hat die weltweit erste modulare Bio-Produktionsanlage von GE KuBio in der Bio-Lake-Entwicklungszone der Biotech-Industrie in Wuhan (China Optics Valley) gebaut. Die Anlage entspricht den weltweit geltenden Qualitätsstandards von ICH, FDA, EMA und NMPA. Mit seiner hochmodernen Einrichtung und seiner umfassenden Erfahrung in der Bioherstellung bietet Chime Biologics integrierte Lösungen aus einer Hand, um den sich stets ändernden Anforderungen der sich schnell entwickelnden biopharmazeutischen Industrie, von der frühen Arzneimittelentwicklung bis zur späten klinischen und kommerziellen cGMP-Produktion (nach Guter Herstellungspraxis), gerecht zu werden. Seit 2016 hat Chime Biologics eine Erfolgsquote von 100 % in der Bioproduktion und bietet verschiedenen Kunden hochwertige biopharmazeutische Produkte.

Um der steigenden Nachfrage verschiedener Kunden nach CDMO-Dienstleistungen gerecht zu werden, hat Chime Biologics bereits die zweite Phase der Anlagenerweiterung eingeleitet, um die gesamte Produktionskapazität innerhalb der nächsten 5 Jahre auf mehr als 140.000 l zu erhöhen.

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird den Prozess des Kapazitätsausbaus von Chime Biologics weiter beschleunigen", erklärte James Huang, Vorstandsvorsitzender von Chime Biologics. „Mit dem rasanten Wachstum des chinesischen Biologika-Marktes und der steigenden Nachfrage nach CDMO-Dienstleistungen wird Chime Biologics sein erstklassiges Qualitätssystem und seine Fertigungskapazitäten im kommerziellen Maßstab weiter nutzen, um unseren Kunden weltweit weiterhin erstklassige CDMO-Dienstleistungen anzubieten."

Andrew Ng, Geschäftsführer und Leiter Gesundheitswesen bei der VMS Group, erklärte: „Wir sind sehr beeindruckt von der Fertigungsbilanz und dem schnell wachsenden Kundenstamm von Chime Biologics. Wir sind fest davon überzeugt, dass Chime Biologics mit unserer Investition und unserer strategischen Unterstützung seine Produktion und sein Geschäft schnell ausbauen und in naher Zukunft zu einem der führenden CDMO-Player, sowohl in China als auch weltweit, werden kann."

„Für Chime Biologics ist es eine große Ehre, das Vertrauen und die Anerkennung von international renommierten institutionellen Investoren genießen zu dürfen. Wir werden kontinuierlich fortschrittliche Technologieplattformen und weitere Kapazitäten aufbauen, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Außerdem werden wir Biologics-Partner aus der ganzen Welt einladen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam nach Entwicklungen zu suchen", erklärte Dr. John (Xianfang) Zeng, der CEO von Chime Biologics Limited.

Informationen zu Chime Biologics

Chime Biologics ist ein erstklassiges CDMO mit Niederlassungen in China, das kundenorientierte und kostengünstige Outsourcing-Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika anbietet. Die weltweit erste GE KuBio-Anlage befindet sich in der Biotech-Entwicklungszone Bio-Lake in Wuhan in China, wo die Gesamtkapazität in naher Zukunft auf über 140.000 Liter ausgebaut werden kann. Chime Biologics hat die ISO-Zertifizierungen 14001:2015 und ISO 45001:2018 und verpflichtet sich dazu, ein Höchstmaß an Integrität zu gewährleisten. Seit 2016 stellt Chime Biologics Kunden weltweit klinisches Material für vorklinische und klinische Stadien zur Verfügung und unterstützt deren Produktion in verschiedenen Maßstäben von 50 l, 200 l, 500 l bis 2.000 l über IND-fähige Studien bis hin zur späten Prozessentwicklung und Skalierung, Prozesscharakterisierung und Prozessleistungsqualifizierung. Seitdem beliefert Chime Biologics über 20 Länder weltweit mit klinischem Material.

Informationen zur VMS Group

Die VMS Group ist eine führende Multi-Strategie-Finanzgruppe, die Vermögensverwaltung (Private Equity, Immobilien und strukturierte Finanzierungen), Makler- und Unternehmensfinanzierungsberatung anbietet. VMS Private Equity ist auf Wachstumskapital spezialisiert und konzentriert sich auf Investitionen in China in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie, Medien, Telekommunikation (TMT) und Konsumgüter. VMS Healthcare Practice konzentriert sich auf zukunftsfähige innovative Unternehmen weltweit, die ungedeckte klinische Bedürfnisse im Bereich medizinischer Behandlung, Diagnose und allgemeinem Gesundheitsmanagement lösen könnten. Bis heute hat die VMS Group seit ihrer Gründung mehr als 100 Investitionen sowohl auf dem chinesischen Festland als auch im Offshore-Bereich weltweit erfolgreich abgeschlossen und verwaltet derzeit eine Bilanzsumme von mehr als 3,8 Mrd. USD.

Informationen zu Fidelity International

Fidelity International bietet mehr als 2,5 Millionen Kunden weltweit Anlagelösungen und -dienstleistungen sowie Altersvorsorgekompetenz. Als privat geführtes, zweckorientiertes Unternehmen mit 50-jähriger Geschichte denken wir generationsübergreifend und investieren langfristig. Unsere Kunden sind in mehr als 25 Ländern tätig und verfügen über ein Gesamtvermögen in Höhe von 706,3 Milliarden USD. Sie reichen von Zentralbanken über Staatsfonds, Großunternehmen, Finanzinstitute, Versicherer und Vermögensverwalter bis hin zu Privatpersonen.

Informationen zu Panacea Venture

Panacea Venture ist ein wissenschaftsorientiertes Venture-Capital-Unternehmen, das sich auf Investitionen in und die Gründung junger Life-Science-Unternehmen konzentriert, die bahnbrechende und innovative Technologien und Entdeckungen liefern, welche potenziell große ungedeckte medizinische Bedürfnisse erfüllen und die Lebensqualität verbessern können. Unsere Investitionen sind zielgerichtet und präzise. Wir gehen sehr praxisnah mit unseren Portfoliounternehmen um und agieren oft als Mitglieder des Gründerteams. Außerdem bringen wir bedeutende Erfahrung, Fachwissen, Ressourcen und Kontakte mit ein. Panacea Venture verwaltet sowohl den USD-Fonds als auch den RMB-Fonds und betreibt eine Geschäftsstelle in Schanghai, China. Unsere Investmentteams befinden sich in Europa, den USA und China und decken die meisten bedeutenden Drehscheiben im Life-Science-Bereich ab.

