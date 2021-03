Chime Biologics a annoncé avoir bouclé un financement de série A+ de 190 millions de dollars US pour accélérer l'expansion de ses capacités de production

La société a construit sa première installation modulaire de biofabrication GE KuBio au monde dans la zone de développement de l'industrie biotechnologique de Bio-Lake à Wuhan, en Chine (China Optics Valley). Cette installation est conforme aux normes de qualité internationales de l'ICH, de la FDA, de l'EMA et de la NMPA. Grâce à cette installation de pointe et à sa riche expérience dans le domaine de la biofabrication, Chime Biologics offre des solutions intégrées uniques pour répondre aux besoins dynamiques de l'industrie biopharmaceutique en pleine évolution, depuis les premiers stades de mise au point de médicaments jusqu'aux dernières phases cliniques et commerciales de l'élaboration de BPF. Depuis 2016, Chime Biologics affiche un taux de réussite de 100 % en matière de biofabrication et fournit à divers clients des produits biopharmaceutiques de qualité supérieure.

Afin de répondre à la demande croissante de services CDMO de la part de divers clients, Chime Biologics a déjà entamé la deuxième phase d'expansion de ses installations pour porter la capacité de production totale à plus de 140 000 litres dans les cinq prochaines années.

« Le bouclage réussi de ce cycle de financement accélérera encore le processus d'expansion des capacités de production de Chime Biologics », a déclaré M. James Huang, président exécutif de Chime Biologics. « Grâce à la croissance rapide du marché chinois des produits biologiques et l'augmentation de la demande de services CDMO, Chime Biologics tirera davantage parti de son système de qualité de classe mondiale et ses capacités de fabrication à l'échelle commerciale pour continuer à offrir à ses clients du monde entier des services CDMO de premier ordre. »

M. Andrew Ng, directeur général et responsable des soins de santé du groupe VMS, a déclaré : « Nous sommes très impressionnés par l'expérience de Chime Biologics en matière de fabrication et par la croissance rapide de sa clientèle. Grâce à notre investissement et à notre soutien stratégique, nous sommes fermement convaincus que Chime Biologics peut augmenter rapidement sa production et ses activités, et devenir l'un des principaux acteurs CDMO tant en Chine que sur la scène internationale dans un avenir proche. »

« C'est un grand honneur pour Chime Biologics de bénéficier de la confiance et de la reconnaissance d'investisseurs institutionnels de renommée internationale. Nous continuerons à développer des plates-formes technologiques avancées et à renforcer nos capacités afin de mieux servir nos clients. Nous invitons également nos partenaires du monde entier à venir ici pour échanger leurs expériences avec nous et chercher des solutions pour un développement mutuel, a déclaré le Dr John (Xianfang) Zeng, PDG de Chime Biologics Limited.

À propos de Chime Biologics

Chime Biologics est une CDMO de classe mondiale implantée en Chine et offrant des services de sous-traitance axés sur le client et économiquement avantageux en matière de développement et de fabrication de produits biopharmaceutiques. Sa première installation mondiale de GE KuBio est située dans la zone de développement de l'industrie biotechnologique de Bio-Lake, à Wuhan (Chine). La société a la ferme intention d'augmenter sa capacité totale à plus de 140 000 litres dans un avenir proche. Chime Biologics est certifiée ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018, et s'engage à maintenir le plus haut degré d'intégrité. Depuis 2016, Chime Biologics fournit à ses clients des matériaux cliniques pour les étapes précliniques et cliniques à l'échelle mondiale, et soutient leur production à différentes échelles, de 50 L, 200 L, 500 L à 2 000 L dans le cadre d'études préliminaires à l'IND jusqu'aux dernières étapes de développement de processus, de la mise à l'échelle, de la caractérisation de processus et de la qualification de la performance du processus. Depuis lors, Chime Biologics fournit des produits cliniques à plus de 20 pays dans le monde.

À propos du groupe VMS

Le groupe VMS est un groupe financier de premier plan à stratégies multiples, qui propose des services de gestion d'actifs (capital-investissement, immobilier et financement structuré), de courtage et de conseil en financement d'entreprises. Le segment de capital-investissement de VMS se spécialise dans le capital de croissance, en mettant l'accent sur les investissements en Chine dans les secteurs de la santé, de la technologie, des médias, des télécommunications (TMT) et de la consommation. La pratique des soins de santé de VMS est axée sur les entreprises innovantes de prochaine génération dans le monde qui pourraient répondre à des besoins cliniques non satisfaits en matière de traitement médical, de diagnostic et de gestion générale de la santé. Depuis sa création, le groupe VMS a réalisé avec succès plus de 100 investissements, tant sur le territoire chinois qu'à l'étranger, et gère actuellement un total d'actifs de plus de 3,8 milliards de dollars.

À propos de Fidelity International

Fidelity International propose des solutions et services d'investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2,5 millions de clients dans le monde. En tant qu'entreprise indépendante, forte d'un héritage de plus de 50 ans, nous pensons de manière générationnelle et investissons sur le long terme. Avec une présence dans plus de 25 pays et un actif total de 706,3 milliards de dollars, nos clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers.

À propos de Panacea Venture

Panacea Venture est une société de capital-risque axée sur la science, qui se concentre sur l'investissement et l'incubation d'entreprises de sciences de la vie en phase de démarrage, dotée de technologies de rupture et révolutionnaires susceptibles de répondre aux énormes besoins médicaux non satisfaits et d'améliorer la qualité de vie. Nos investissements sont ciblés et précis. Nous adoptons une approche très pratique à l'égard des entreprises de notre portefeuille, en agissant souvent comme membres de l'équipe fondatrice. Nous offrons également une expérience, une expertise, des ressources et un réseau importants. Panacea Venture gère à la fois des fonds en dollars et des fonds en yuans, et dispose d'un bureau opérationnel à Shanghai, en Chine. Nos équipes d'investissement sont situées en Europe, aux États-Unis et en Chine et couvrent la plupart des grands centres des sciences de la vie.

