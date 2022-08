Besrey comemora o sétimo aniversário com brindes e presentes para os pais

SHENZHEN, China, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Para comemorar sete anos oferecendo a famílias jovens em todo o mundo produtos de alta qualidade para bebês, a Besrey, com sede na Alemanha, está lançando um evento de comemoração com ofertas especiais de produtos de toda a linha, bem como uma série de prêmios e presentes para dar aos felizes vencedores. O evento de comemoração do aniversário será realizado durante uma semana, começando em 2 de agosto e terminando no dia 8.

Nos últimos sete anos, a Besrey enfatizou o design de alta qualidade e a P&D e cresceu rapidamente para se tornar uma das principais marcas globais de produtos para bebês. Motivada a beneficiar tanto os bebês quanto os pais, oferecendo produtos altamente evoluídos para bebês, a marca está empenhada em desenvolver com cuidado produtos que incorporem melhorias e garantam a segurança e o conforto para o bebê, ao mesmo tempo em que facilitam a vida dos pais.

Como parte do evento de comemoração, a partir de 2 de agosto, a Besrey devolverá 10% do valor quando os clientes gastarem US$ 50, US$ 100 ou US$ 200 em produtos marcados, como berço para a lateral da cama, carrinho de bebê fácil de dobrar e leve, mochila para carregar criança, bicicleta infantil 5-em-1 e muito mais.

A Besrey também oferecerá 10 mochilas para carregar bebês para os afortunados vencedores que acumularem códigos de desconto durante toda a semana, com uma oportunidade de ganhar os prêmios gratuitos às 00:00 do dia 7 de agosto (GMT-08:00). Além disso, de 2 a 8 de agosto, a Besrey realizará um sorteio de loteria com cada usuário tendo uma chance por dia de ganhar cupons e presentes avaliados em até US$ 299.

A linha de produtos Besrey se concentra em três áreas principais: ao ar livre, dormir e viajar. Para atender às necessidades de qualquer criança, a empresa desenvolveu carrinhos, triciclos, mochilas para transportar bebês/crianças, assentos de carro, berços e muitos outros produtos inovadores nessa gama. Juntamente com o valor central de "born with love" (nascido com amor), cada produto lançado adere aos rigorosos padrões do setor, incluindo UE, SGS suíço e muitos mais. A equipe da Besrey segue seis princípios de produto: artesanato primoroso, experiência prática e confortável, material seguro e ecológico, aparência minimalista, design científico e profissional, bem como estilo novo e único.

Sobre a Besrey

Fundada em 2015, a Besrey (nascido com amor) é uma marca alemã especializada na produção e venda de produtos de ponta para bebês e crianças. Desde o seu início, a empresa se concentrou em promover sua equipe de P&D, que agora é composta por mais de 150 especialistas e recebeu 79 patentes. Como especialista em produtos para bebês, a Besrey também tem sido recomendada por muitos meios de comunicação profissionais, como a verywellnessfamily e a tripsavvy. Atualmente, a Besrey opera três parques industriais modernos e vendeu mais de 30 milhões de produtos para famílias distribuídas em mais de 130 países e regiões.

