Besrey feiert siebten Jahrestag mit Werbegeschenken und kleinen Anerkennungen für Eltern

SHENZHEN, China, 5. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Zur Feier des siebten Jahres, in dem das Unternehmen junge Familien auf der ganzen Welt mit hochwertigen Babyprodukten versorgt, startet das in Deutschland ansässige Unternehmen Besrey eine Festveranstaltung mit Sonderangeboten für die gesamte Produktpalette sowie einer Reihe von Preisen und Geschenken, die an glückliche Gewinner vergeben werden. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden eine Woche lang, vom 2. bis zum 8. August, stattfinden.

Mit dem Schwerpunkt auf hochwertigem Design und Forschung und Entwicklung hat sich Besrey in den letzten sieben Jahren schnell zu einer der weltweit führenden Marken für Babyprodukte entwickelt. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Angebot hochentwickelter Babyprodukte sowohl dem Kind als auch den Eltern Vorteile zu verschaffen. Sie setzt sich für die Herstellung durchdachter Produkte ein, die Verbesserungen beinhalten, Sicherheit und Komfort für das Baby gewährleisten und gleichzeitig die Elternarbeit erleichtern.

Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt Besrey ab dem 2. August 10% Cashback, wenn Kunden $50, $100 oder $200 für gekennzeichnete Produkte ausgeben, wie z.B. Baby Bedside Sleeper Crib Bassinet, Lightweight Gravity Easy to Fold Baby Stroller, Child Carrier Hiking Backpack, 5-in-1 Toddler Bike und mehr.

Besrey verlost außerdem 10 Hip Seat Baby Carriers an glückliche Gewinner, die im Laufe der Woche Rabattcodes sammeln. Sie haben die Möglichkeit, die kostenlosen Preise am 7. August um 00:00 Uhr (GMT-08:00) zu ergattern. Vom 2. bis 8. August wird Besrey außerdem ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem jeder Nutzer täglich die Chance hat, an der Verlosung von Gutscheinen und Geschenken im Wert von bis zu 299 $ teilzunehmen.

Die Produktlinie von Besrey konzentriert sich auf drei Hauptbereiche: Outdoor, Schlafen und Reisen. Um den Bedürfnissen jedes Kindes gerecht zu werden, hat das Unternehmen Kinderwagen, Dreiräder, Babyschalen, Autositze, Stubenwagen und viele weitere innovative Produkte in diesem Bereich entwickelt. Neben dem Kernwert "mit Liebe geboren" erfüllt jedes Produkt, das auf den Markt kommt, strenge Industriestandards, einschließlich EU, Swiss SGS und mehr. Das Team von Besrey folgt sechs Produktprinzipien: exquisite Handwerkskunst, praktische und bequeme Erfahrung, sicheres und umweltfreundliches Material, minimalistisches Aussehen, wissenschaftliches und professionelles Design sowie ein neuer und einzigartiger Stil.

Informationen zu Besrey

Besrey (born with love) wurde 2015 gegründet und ist eine deutsche Marke, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Produkten für Säuglinge und Kinder spezialisiert hat. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen auf die Förderung seines Forschungs- und Entwicklungsteams konzentriert, das inzwischen aus über 150 Experten besteht und 79 Patente erhalten hat. Als Spezialist für Babyprodukte wurde Besrey auch von vielen Fachmedien wie verywellfamily und tripsavvy empfohlen. Derzeit betreibt Besrey drei moderne Industrieparks und hat über 30 Millionen Produkte an Familien in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/Besrey7thevent

Oder folgen Sie uns auf:

Instagram: https://bit.ly/BesreyIG

Facebook: https://bit.ly/BesreyFacebook

Twitter: https://bit.ly/Besreytwitter

YouTube: https://bit.ly/BesreyYoutube

PR-Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1872466/Besrey_7th_Anniversary.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1872467/Besrey_7th_Anniversary_02.jpg

SOURCE Besrey GmbH