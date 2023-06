Besrey inaugure une nouvelle ère de « parentalité scientifique moderne » avec une gamme complète de produits et d'innovations

HAMBOURG, Allemagne, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Besrey, qui fournit aux familles du monde entier des produits de haute qualité pour bébés, a annoncé sa transition complète vers la nouvelle ère de la « parentalité scientifique moderne », avec quatre grandes catégories de produits et des plans pour centrer le développement futur des produits autour de ce concept.

« Notre mission est d'embrasser la nouvelle ère de la "parentalité scientifique moderne" », a déclaré le PDG et fondateur de Besrey. « En tant que défenseurs de ce concept, nous souhaitons montrer aux parents la voie de la parentalité scientifique par le biais de produits contemporains alliant innovations technologiques et esthétique exceptionnelle. Nous nous efforçons d'aider les parents à comprendre rapidement le sens de la famille et d'alléger leurs soucis et leurs pressions pendant le processus d'éducation, tout en aidant les enfants à développer un sentiment d'appartenance, de sécurité et des capacités cognitives et perceptives. À chaque étape, nous voulons que les parents et les enfants fassent l'expérience d'une qualité de vie élevée, du bonheur et de la joie. ».

Besrey propose aujourd'hui une gamme complète de produits couvrant quatre grandes catégories, répondant aux besoins des parents modernes et de leurs bébés:

Déplacements : Besrey fabrique des vélos pour enfants, des poussettes pour bébés, des trottinettes, des sacs à dos de randonnée et des porte-bébés afin de garantir des déplacements sécurisés et confortables aux enfants.

Literie : Avec des produits tels que les berceaux, les cododos et les draps, Besrey permet aux parents d'avoir l'esprit tranquille tout en offrant un environnement de sommeil confortable à leurs bébés.

Électronique : Les produits électroniques de Besrey, notamment les tire-laits, les mouche-bébé et d'autres dispositifs innovants, sont conçus dans un souci de commodité et d'efficacité afin de faciliter et d'accélérer les tâches des parents.

Jouets : Besrey propose une variété de jouets pour enfants, tels que des tapis d'éveil et des tentes tipi, qui peuvent stimuler la créativité des enfants tout en renforçant leur développement physique et mental.

Besrey est une marque qui s'enorgueillit de son engagement inébranlable en faveur du professionnalisme et de la technologie de pointe. Le dévouement de la marque à l'excellence se reflète dans chaque aspect du processus de développement de ses produits, depuis les procédures de fabrication méticuleuses jusqu'à la sélection de matériaux de première qualité en passant par les protocoles de test rigoureux. Les produits Besrey sont ainsi réputés pour leur qualité, leur fiabilité et leur durabilité exceptionnelles. En outre, la marque accorde une grande importance à l'expérience utilisateur et dépasse constamment les attentes des clients grâce aux feedbacks des clients, aux enquêtes de satisfaction et aux évaluations professionnelles.

Le succès de Besrey est attesté par ses nombreuses réalisations et récompenses dans le secteur, notamment la croissance des parts de marché, l'augmentation du chiffre d'affaires, la reconnaissance du secteur et les évaluations professionnelles. Ces réalisations témoignent de la position de la marque en tant que leader du marché et de son engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de l'anticipation. À l'avenir, Besrey continuera à se fixer des objectifs ambitieux et à les atteindre en s'engageant fermement à fournir à ses clients des produits et des services de la plus haute qualité.

À propos de Besrey

Fondée en 2015 avec la mission de devenir une marque mondiale de parentalité intelligente dédiée à servir les familles du monde entier avec amour, Besrey s'est concentrée sur les connexions émotionnelles entre les parents et les enfants. L'entreprise combine l'innovation en matière de conception axée sur la technologie avec des expériences réelles pour identifier les besoins et optimiser les solutions.

Besrey propose quatre catégories de produits : déplacements, literie, électronique et jouets. Ces produits répondent non seulement aux besoins de la vie quotidienne, des voyages et des jeux des enfants, mais visent également à assurer la sécurité et le confort des petits tout en offrant plus de commodité et d'efficacité aux parents. Au service de clients du monde entier, ses produits sont vendus aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Russie, en Espagne et au Japon. Besrey s'efforce d'offrir aux parents une expérience parentale complète et intelligente, à la fois scientifique et tendance.

