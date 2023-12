Best Lawyers Anuncia Reconocimientos Legales Destacados en México.

DEK: Con un récord de nominaciones para la emblemática 15ª edición de The Best Lawyers in México, Best Lawyers incluye áreas de práctica adicionales en su edición de galardones legales 2024 en México.

AUGUSTA, Ga., 7 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- La compañía de investigación legal y reconocimientos más antigua y respetada a nivel mundial, Best Lawyers® anuncia con orgullo la destacada 15ª edición de The Best Lawyers in Mexico™ y la 2ª edición de Best Lawyers: Ones to Watch in Mexico™, reconociendo a los principales profesionales y firmas legales del país.

Estas ediciones de 2024 amplían la cobertura a áreas de práctica adicionales, reafirmando el compromiso de Best Lawyers de mostrar reconocimientos confiables e imparciales a nivel mundial.

"Al conmemorar este aniversario emblemático de Best Lawyers en México, extendemos nuestras felicitaciones a los distinguidos abogados que figuran en estas ediciones de 2024", dijo el CEO de Best Lawyers, Phillip Greer. "Nos enorgullecemos enormemente de ampliar nuestros reconocimientos en diversas áreas de práctica, reafirmando nuestro compromiso de destacar la excelencia en la creciente comunidad legal".

La 15ª edición de The Best Lawyers in Mexico recibió el mayor número de nominaciones, superando el año anterior en más del 5%. Este aumento en el interés refuerza la confianza de la comunidad legal en estos rankings, fortaleciendo la metodología fundamental Purely Peer Review™ de la compañía.

Los rankings de la edición 2024 The Best Lawyers in Mexico incluyen 1,499 reconocimientos, con 63 abogados que obtuvieron distinciones como "Lawyer of the Year". Este reconocimiento se otorga al abogado con la retroalimentación más alta en la revisión entre pares en su área de práctica y área metropolitana.

Este año, "Outsourcing" se incorporó como el área de práctica más nueva de las 66 presentadas en los reconocimientos de este año. Las áreas de práctica se introducen conforme Best Lawyers recibe suficiente retroalimentación de los votantes, y el volumen de participación de este año mostró el compromiso e interés de la industria en el Outsourcing. Las cinco áreas de práctica que experimentaron el mayor crecimiento en esta edición histórica respecto al año pasado son Derecho de Propiedad Intelectual, Litigio Comercial, Derecho Tributario, Derecho Laboral y de Empleo, y Derecho Administrativo.

La segunda edición de Best Lawyers: Ones to Watch in Mexico también amplió la cobertura con siete nuevas áreas de práctica: Defensa Criminal, Derecho de Inmigración, Derecho de Insolvencia y Reorganización, Derecho de Seguros, Derecho de Recursos Naturales, Derecho de Petróleo y Gas, y Derecho de Finanzas Estructuradas. Utilizando la misma metodología que los reconocimientos tradicionales de Best Lawyers, los galardones Best Lawyers: Ones to Watch in Mexico celebran a 371 abogados de 65 firmas en un total de 27 áreas de práctica. Las cinco áreas de práctica que experimentaron el mayor crecimiento en la segunda edición son Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones, Derecho Tributario, Derecho Laboral y de Empleo, Derecho Inmobiliario y Litigio Comercial.

Además de reconocer a abogados individuales, el prestigioso galardón "Law Firm of the Year" fue conferido a 12 firmas a nivel nacional. Estos galardones reconocen a una firma destacada dentro de un área de práctica legal específica en todo el país. Las firmas son seleccionadas en función de varios criterios, como la retroalimentación de abogados, el número de abogados incluidos en Best Lawyers para esa firma y área de práctica, el número de oficinas que tiene la firma, análisis histórico de los reconocimientos de "Lawyer of the Year" de la firma, materiales presentados por las firmas y el alcance general y áreas de especialización de la firma.

Los Galardonados como "Law Firm of the Year" Incluyen:

Baker McKenzie - Derecho Laboral y de Empleo

Basham, Ringe y Correa - Derecho Tributario

Creel , García-Cuéllar, Aiza y Enríquez - Derecho de Mercados de Capitales y Derecho de la Competencia / Ley Antimonopolio

Dentons López Velarde - Derecho de Recursos Naturales

EC Legal Rubio Villegas - Derecho Comercial

Galicia Abogados - Derecho Energético y Financiamiento de Proyectos y Práctica de Desarrollo

Malpica , Iturbe, Buj y Paredes - Litigio Civil

Martínez, Algaba, de Haro y Curiel - Litigio Comercial

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau - Derecho Bancario y Financiero y Derecho Inmobiliario

Santamarina y Steta - Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones

Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff - Derecho de Propiedad Intelectual

Von Wobeser y Sierra - Arbitraje y Mediación

Los galardones presentados este año subrayan la dedicación continua de Best Lawyers para reconocer y aplaudir la excelencia dentro de la comunidad legal en México. Para explorar la lista de homenajeados, por favor visite: www.bestlawyers.com/mexico.

