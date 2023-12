HED: Best Lawyers Apresenta Empolgantes Adições às Estimadas Honrarias Legais Brasileiras

DEK: Após um número recorde de indicações e participação dos votantes, a Best Lawyers expande suas classificações no Brasil para incluir advogados mais jovens e novas áreas de atuação.

AUGUSTA, Ga., 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Best Lawyers®, empresa de pesquisa e reconhecimento legal mais antiga e respeitada globalmente, amplia hoje suas classificações brasileiras para incluir advogados no início de suas carreiras na edição inaugural do Best Lawyers: Ones to Watch in Brazil™. Além disso, uma nova área de atuação foi adicionada nesta edição de 2024 ampliando o alcance das tradicionais classificações legais The Best Lawyers in Brazil™.

Desde sua fundação até este ano marcante com cobertura estendida, a metodologia única e abrangente da Best Lawyers posicionou estes reconhecimentos como uma vital aclamação e amplificação dos talentos dos advogados brasileiros.

"O Recorde de indicações e a participação dos votantes deste ano não apenas destacam a confiança depositada em nossa rigorosa metodologia, mas também refletem a crença inabalável dos advogados brasileiros na força de avaliações objetivas revisadas por pares" disse o CEO da Best Lawyers, Phillip Greer. "Isso atesta o talento excepcional no cenário legal brasileiro e reafirma o compromisso da Best Lawyers em reconhecer a excelência. Temos a honra de fazer parte da jornada dessa vibrante comunidade jurídica e esperamos continuar a destacar e celebrar as conquistas notáveis dos advogados brasileiros nos anos que virão."

O número recorde de inscrições nesta 14ª edição do The Best Lawyers in Brazil marca um aumento de quase 5% em relação às inscrições do ano anterior. Os mais de 2.400 advogados em destaque são destacados com base em elogios de seus pares e 103 homenageados receberam distinções de "Advogado do Ano", concedidas ao advogado com o feedback mais alto em sua área de atuação e região metropolitana.

Este ano, o Direito da Água foi adicionado como a mais nova área de atuação, totalizando 66 especialidades nas quais as homenagens aos advogados poderiam ser designadas. Embora tenhamos aceitado indicações para a Lei da Água em edições anteriores, este ano, devido em parte a um aumento de 53% na participação dos votantes, recebemos feedback suficiente para incluí-la como uma área de prática reconhecida. As cinco áreas de prática com o maior número de homenageados na edição de 2024 são Direito Corporativo e M&A, Direito Tributário, Litígios, Arbitragem e Mediação, e Direito de Propriedade Intelectual.

A edição inaugural do Best Lawyers: Ones to Watch in Brazil é pesquisada usando a mesma metodologia Purely Peer Review™ das homenagens tradicionais da Best Lawyers. Advogados são os recursos mais bem equipados para fornecer feedback sobre a qualidade do trabalho realizado por seus colegas e os homenageados na lista deste ano foram identificados por seus colegas como os principais talentos jurídicos em ascensão, com uma média de 3 a 8 anos de atuação na prática privada. Na edição de 2024, 211 advogados que atuam em 16 áreas de prática foram reconhecidos. As específicas 16 práticas foram identificadas com base nos níveis de interesse e candidatos disponíveis durante nosso ciclo de pesquisa.

As cinco áreas de prática com o maior número de homenageados na edição inaugural do "Ones to Watch" são Litígios, Direito Corporativo e Fusões e Aquisições, Direito Tributário, Direito do Trabalho e Arbitragem e Mediação.

Além das homenagens individuais aos advogados, o título nacional de "Escritório de Advocacia do Ano" foi concedido a 18 escritórios de advocacia. Os prêmios de "Escritório de Advocacia do Ano" reconhecem um único escritório de alto nível por seu trabalho em uma área específica de prática jurídica em todo o país. Os prêmios são determinados com base em alguns fatores: incluindo o feedback dos advogados, o número de advogados incluídos na Best Lawyers para esse escritório e área de prática, o número de filiais de um escritório, análise histórica dos prêmios "Advogado do Ano" do escritório, materiais enviados pelos escritórios, abrangência geral e áreas de especialização do escritório.

Os Ganhadores do Prêmio "Escritório de Advocacia do Ano" Incluem:

Alexandre Wunderlich Advogados - Direito Penal Empresarial

BMA - Barbosa Müssnich Aragão - Direito de Insolvência e Reorganização

Dannemann Siemsen Advogados - Direito de Propriedade Intelectual

Duarte Garcia, Serra Netto e Terra Advogados - Direito Imobiliário

Lefosse Advogados - Direito do Mercado de Capitais

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados - Direito Corporativo e Fusões e Aquisições e Prática em Financiamento de Projetos e Desenvolvimento

Mallet Advogados Associados - Direito do Trabalho

Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados - Direito Tributário

Milaré Advogados - Direito Ambiental

Opice Blum e Bruno Advogados Associados - Direito da Tecnologia

Pellon & Associados - Direito de Seguros

Pereira Neto Macedo Advogados - Direito da Concorrência / Antitruste

Pinheiro Neto Advogados - Direito Bancário e Financeiro

Sergio Bermudes Advogados - Arbitragem e Mediação

Sundfeld Advogados - Direito Administrativo

TozziniFreire Advogados - Litígios

Veirano Advogados - Direito de Recursos Naturais

Os prêmios deste ano destacam o compromisso contínuo da Best Lawyers em reconhecer e celebrar a excelência na comunidade jurídica brasileira. Procure pelos homenageados brasileiros visitando https://www.bestlawyers.com/brazil

