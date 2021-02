Bestmile kooperiert mit Perrone Robotics, stellt Flottenorchestrierungsplattform für autonome Flotten bereit

Perrone Robotics ist einer der Pioniere der Branche: Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2005 eines der ersten fahrerlosen Fahrzeuge entwickelt. Dieses basiert auf seiner patentierten Softwareplattform für autonome Fahrzeuge namens „MAX". In der Folge entwickelte das Unternehmen einen auf MAX basierenden Nachrüstsatz zum Einbau in jedes beliebige Fahrzeug, der in straßentauglichen vollelektrischen Transportern, Leichtelektromobilen sowie Lastzügen für die Logistik zum Einsatz kommt. Der Nachrüstungssatz trägt den Namen TONY, (TO Navigate You) und erreicht Level 4/5 Autonomie.