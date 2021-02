Bestmile s'associe à Perrone Robotics pour fournir des services d'orchestration de flottes autonomes

Pionnier dans le secteur des véhicules autonomes, Perrone Robotics a conçu l'un des premiers véhicules sans conducteur en 2005 à l'aide de sa plateforme logicielle brevetée de véhicules entièrement autonomes, MAX. Par la suite, l'entreprise a développé une solution de mise à niveau compatible avec les véhicules de tout type. Cette solution basée sur MAX est utilisée dans divers véhicules adaptés aux voies publiques, y compris les camionnettes entièrement électriques, les véhicules électriques de quartier et les semi-remorques exploités par le secteur logistique. Baptisée TONY (TO Navigate You), la solution est capable d'atteindre une autonomie de niveau 4/5.

Perrone Robotics a a créé plus de 30 types de véhicules différents adaptés à divers cas d'utilisation allant de la logistique au transport en commun. L'entreprise a récemment annoncé la fourniture à l'Autorité des transports de Jacksonville d'un véhicule de transport entièrement électrique et autonome, capable d'atteindre une vitesse de 104 km/h et adapté aux voies publiques.

« La plateforme d'orchestration de flotte de Bestmile établit un pont essentiel entre les véhicules autonomes et les opérations liées à la flotte, a déclaré Paul Perrone, PDG de Perrone Robotics. Grâce à Bestmile, nos véhicules sont prêts à intégrer une flotte et les fournisseurs de mobilité peuvent facilement concevoir, déployer et gérer des services intelligents de transport de passagers et de biens. »

La plateforme d'orchestration de flotte de Bestmile réceptionne les demandes de transport en temps réel et affecte intelligemment des véhicules à des itinéraires qui sont optimisés en fonction de la circulation et des destinations des utilisateurs. Elle permet aux fournisseurs de mobilité de contrôler les exigences relatives aux opérations et à l'expérience client sur plusieurs types de services, y compris les solutions de transport de passagers et de livraison. En outre, la plateforme met continuellement à jour l'état de la flotte ainsi que les données sur la circulation et les demandes, ce qui lui permet de toujours déployer le bon véhicule au bon endroit et au bon moment.

« Ce partenariat réunit deux pionniers de la mobilité autonome, l'un faisant partie des premiers constructeurs de véhicules autonomes et l'autre ayant créé la première plateforme d'orchestration de flotte, a affirmé Raphael Gindrat, PDG de Bestmile. Notre association à Perrone Robotics fera non seulement progresser nos entreprises respectives, mais aussi l'industrie de la mobilité autonome, en faisant la démonstration de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles solutions. »

La plateforme d'orchestration de flotte de Bestmile est la seule solution en son genre qui prend en charge les véhicules autonomes et conventionnels de toute marque et de tout type, et qui leur permet d'être exploités les uns avec les autres de façon à former des flottes efficaces et intelligentes. Les fournisseurs de mobilité du monde entier utilisent la plateforme pour fournir des services de ride-hailing, de microtransit et de navettes autonomes qui sont capables de transporter plus de personnes avec moins de véhicules, tout en répondant aux attentes des voyageurs et aux exigences commerciales.

La plateforme Bestmile comprend une suite complète de systèmes de contrôle pour l'opérateur. De plus, elle est supportée par des applications mobiles faciles à configurer et ses API peuvent être utilisées pour intégrer les outils et les applications de l'opérateur. Sa technologie est basée sur le cloud et peut gérer plusieurs flottes et emplacements.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1435023/TONY_EVStar_OldTrail.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1435027/Bestmile_Logo.jpg

Contact :

Anne Mellano, +41 21 508 70 01, [email protected]

Paul Perrone, [email protected]

Related Links

https://bestmile.com



SOURCE Bestmile