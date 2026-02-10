Betinia lanserar en ny kampanj med varumärkesambassadören Diego Simeone

STOCKHOLM, 10 februari, 2026 /PRNewswire/ -- I dag lanserar den prisbelönta plattformen Betinia officiellt sin mest ambitiösa kampanj hittills, ledd av symbolen för beslutsamhet och taktik: Diego Simeone.

Med fokus på Simeones fotbollsfilosofi utmanar kampanjen varje spelare att börja bygga ett arv. Den förstärker tron på att storhet inte är medfött, utan byggs genom engagemang, disciplinerat beslutsfattande och en strävan efter framsteg.

Från nybörjare till legend: En taktisk resa I centrum för kampanjen står Betinias uppdaterade "Football Manager"-upplevelse. Genom att gå bortom traditionell betting erbjuder plattformen nu en djupgående resa i flera nivåer där spelarna inte bara tittar på matchen, utan även kontrollerar den.

Diego Simeone bjuder in fansen att lita på sina instinkter och ständigt förbättras, och Betinia för över den mentaliteten till en "Football Manager"-spelupplevelse där spelare kan gå från nybörjare till legender. Spelare bygger en trupp, låser sina formationer och fattar beslut på matchdagar guidade av statistik som form, mål, assist, hållna nollor och momentum, medan uppdrag och utmaningar hjälper dem att levla upp och låsa upp belöningar längs vägen. Som en del av kampanjen kan alla nya spelare även få 100% upp till 1000 kr för att komma igång. Bonuserbjudandet omfattas av regler och villkor. Läs mer på https://betinia.se/sv/.

En talesperson för Betinia säger: "Diego Simeone representerar det som fotbollsfans beundrar mest: engagemang, fokus och viljan att bli bättre. Den här kampanjen för in den attityden i Betinia genom en fotbollsresa där framstegen är tydliga, lojalitet belönas och varje spelomgång känns personlig från första stund."

https://www.youtube.com/watch?v=SgTFIAaS5mw

Om Betinia

Betinia är en prisbelönt plattform för sportbetting och onlinecasino tillgängligt i Sverige. Plattformen är uppbyggd kring en smidig spelarupplevelse, modern design och personlig anpassning.

