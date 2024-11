BetterCloud acquiert un chef de file de la gouvernance du partage de fichiers

L'acquisition de Tricent renforce la position de BetterCloud en tant que seule plateforme de gestion du cycle de vie SaaS

NEW YORK, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- BetterCloud, le leader de la gestion du cycle de vie des logiciels en tant que service (SaaS), annonce aujourd'hui à la conférence Altitude 2024 son acquisition de Tricent, un chef de file de la gouvernance du partage de fichiers. Le partage de fichiers, une puissante fonction de productivité et de collaboration au sein des entreprises, est un cauchemar de sécurité pour les services informatiques. Le partage de fichiers non sécurisés augmente les risques pour les entreprises en créant des vulnérabilités, des problèmes de conformité, la perte de propriété intellectuelle et l'exposition à des violations et fuites de données. La gouvernance automatisée des données de Tricent permet aux services informatiques de créer, gérer et auditer facilement les comportements de partage de fichiers pour Google Workspace et Microsoft 365.

« Pour réduire les risques professionnels liés à la collaboration avec des applications cloud, il faut non seulement définir des autorisations d'accès au système et aux données, mais aussi annuler régulièrement le partage de fichiers externes », déclare Jesse Levin, CEO de BetterCloud. « Tricent permet au service informatique de gérer automatiquement le partage de fichiers entre des milliers d'utilisateurs et des millions de fichiers, afin que les entreprises puissent collaborer de manière responsable au sein de leur écosystème d'exploitation. L'acquisition de Tricent renforce notre présence dans la région EMEA et positionne BetterCloud comme la seule solution unifiée permettant aux services informatiques de gérer l'ensemble du cycle de vie des SaaS, y compris l'automatisation des utilisateurs SaaS, l'optimisation des dépenses et la sécurité des fichiers de données. »

BetterCloud a également annoncé aujourd'hui une série d'innovations de produits à l'occasion d'Altitude 2024 :

Économies de licence en temps réel : La combinaison de la compréhension approfondie des dépenses SaaS de BetterCloud et de l'automatisation sophistiquée des utilisateurs permet aux services informatiques de récupérer les licences en cliquant sur un bouton. Les flux de travail automatisés, y compris pour les notifications aux employés et les approbations des responsables, reflètent les processus du monde réel. Réalisez des économies instantanées en réduisant automatiquement le nombre d'accès dans les factures SaaS.

: La combinaison de la compréhension approfondie des dépenses SaaS de BetterCloud et de l'automatisation sophistiquée des utilisateurs permet aux services informatiques de récupérer les licences en cliquant sur un bouton. Les flux de travail automatisés, y compris pour les notifications aux employés et les approbations des responsables, reflètent les processus du monde réel. Réalisez des économies instantanées en réduisant automatiquement le nombre d'accès dans les factures SaaS. Responsabilisation proactive des employés : Un agent de libre-service dans Slack permet aux employés de répondre eux-mêmes aux besoins informatiques courants (réinitialisation des mots de passe, demandes d'accès, etc.) et de déclencher des flux de travail d'automatisation des utilisateurs, ce qui accroît la satisfaction des employés et la productivité informatique.

: Un agent de libre-service dans Slack permet aux employés de répondre eux-mêmes aux besoins informatiques courants (réinitialisation des mots de passe, demandes d'accès, etc.) et de déclencher des flux de travail d'automatisation des utilisateurs, ce qui accroît la satisfaction des employés et la productivité informatique. Flux de travail avancés rationalisés : La ramification des flux de travail permet aux professionnels de l'informatique d'intégrer plusieurs scénarios de flux de travail dans un seul flux, d'évaluer plusieurs ensembles de conditions et de prendre les mesures qui s'imposent, ce qui accroît encore la productivité de l'informatique.

Ces capacités avancées reflètent la dynamique continue de BetterCloud et son leadership dans l'industrie. L'annonce faite aujourd'hui par Tricent vient couronner une année au cours de laquelle la société a lancé un nombre record de fonctionnalités et d'améliorations, et a acquis et intégré son produit d'optimisation des dépenses. L'accélération de l'innovation et de la valeur pour le client a également permis à l'entreprise de lancer la première et unique garantie de retour sur investissement de la plateforme. La garantie BetterCloud de retour sur investissement triplé en 90 jours, assure aux nouveaux clients qu'ils peuvent rapidement identifier des économies significatives sur leurs dépenses en logiciels.

Laconférence BetterCloud Altitude 2024 réunit plus de 150 professionnels aujourd'hui à Times Square, à New York. Il s'agit de la conférence incontournable sur la gestion du SaaS, conçue pour les professionnels de l'informatique qui cherchent à faire progresser leur organisation et leur carrière. Altitude, qui en est à sa huitième année d'existence, est la destination où les leaders émergents de l'industrie et les experts de premier plan convergent pour accélérer la croissance et l'innovation. Cette année, Mindy Lieberman, DSI de MongoDB, et Margaret Minter, DSI de Bazaarvoice, ont prononcé des discours, tandis que GlobalPay, Voi, Kin, Definitive Healthcare, Bullhorn et Green Dot Public Schools se sont exprimés dans le cadre de sessions dirigées par des experts et des clients.

Pour en savoir plus sur les risques et le coût réel pour votre organisation des fichiers partagés non gérés, visitez le calculateur de partage de fichiers de Tricent, et pour en savoir plus sur l'acquisition de Tricent, consultez le blog BetterCloud Monitor.

À propos de BetterCloud

BetterCloud est la plateforme qui permet d'exploiter la puissance du SaaS et de transformer l'IT en créateur de valeur en gérant l'ensemble du cycle de vie SaaS. BetterCloud est le seul à unifier l'optimisation des dépenses SaaS, l'automatisation des utilisateurs et la gouvernance des données dans une plateforme intégrée. Avec plus de 90 intégrations prédéfinies, dont Google, Microsoft 365, Zoom et bien d'autres encore, le service IT est en mesure d'avoir un impact stratégique sur l'entreprise. Avec des milliers de clients et plus de deux millions d'utilisateurs, BetterCloud fournit un aperçu unique des 35 milliards de dollars de transactions SaaS annuelles. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.bettercloud.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2360280/BetterCloud_Logo.jpg